Какой обед на работе навредит фигуре

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Зачастую проблема лишнего веса связана с вопросом питания. Наверняка каждый хочет иметь подтянутое тело и красивую фигуру. Обед — один из основных приемов пищи. И он должен быть регулярным и полноценным. Энергии должно хватить на несколько часов работы. При этом, разумеется, имеет значение ее характер. Есть те, кому приходится много двигаться. У таких работников расход калорий будет отличаться от тех, кто работает в офисе и большую часть времени сидит.
При отсутствии физического труда и малоподвижном образе жизни важно следить за составом и калорийностью пищи. Нутрициолог Ника Сергунина рассказала, от каких обедов стоит отказаться во имя красивой фигуры.
Помимо избытка углеводов в фастфуде могут содержаться трансжиры.
Мы не можем знать наверняка, какие именно масла использовались в процессе приготовления. В долгосрочной перспективе избыточное потребление трансжиров может привести к лишнему весу и сердечно-сосудистым заболеваниям.Ника СергунинаНутрициолог
Не все супы одинаково полезны для фигуры. Есть те, от употребления которых лучше отказаться.
Сам по себе суп — хороший вариант. Он может быть приготовлен, например, на костном бульоне с добавлением качественного источника белка — мяса. Овощи и зелень — тоже полезные составляющие супов. А вот картофель не должен служить основным ингредиентом.Ника СергунинаНутрициолог
Возможно, появится чувство кратковременного насыщения, но никакой пользы для здоровья и фигуры не будет.
Зачастую в местах общественного питания подают супы на бульоне без мяса. В них много картофеля или лапши. Там нет качественного белка и источника клетчатки, но много углеводов.Ника СергунинаНутрициолог
Комплексные обеды, как правило, включают салат, какой-либо суп, второе блюдо и десерт с напитком. Неплохой, на первый взгляд, набор блюд также может негативно сказаться на фигуре, по мнению нутрициолога.
Здесь ключевую роль играет количество еды, которое ведет к перееданию. Оно вызывает тяжесть и вздутие, так как ферментативная система желудочно-кишечного тракта не справляется с перевариванием. В итоге опять получаем избыток углеводов. Это влечет не только желание вздремнуть прямо на работе, но ведет к набору лишнего веса.Ника СергунинаНутрициолог
Эксперт подчеркнула, что в условиях сидячей работы комплексный обед плохо скажется на фигуре.
Не всегда на полноценный обед находится время. Тем не менее не стоит пренебрегать им. Даже если в офисе или рядом с ним в шаговой доступности нет заведения, где можно пообедать, есть другой вариант. Полезный и вкусный обед можно брать с собой, особенно если в офисе есть холодильник и возможность подогреть еду.
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