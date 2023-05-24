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Питание и еда

Сегодня, 13:00

Какой обед на работе навредит фигуре

Светлана Бутова
Автор, фитнес-инструктор, диетолог
Ника Сергунина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка перекусывает круассанами во время работы.
Фото Freepik
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Зачастую проблема лишнего веса связана с вопросом питания. Наверняка каждый хочет иметь подтянутое тело и красивую фигуру. Обед — один из основных приемов пищи. И он должен быть регулярным и полноценным. Энергии должно хватить на несколько часов работы. При этом, разумеется, имеет значение ее характер. Есть те, кому приходится много двигаться. У таких работников расход калорий будет отличаться от тех, кто работает в офисе и большую часть времени сидит.

От чего лучше отказаться за обедом

При отсутствии физического труда и малоподвижном образе жизни важно следить за составом и калорийностью пищи. Нутрициолог Ника Сергунина рассказала, от каких обедов стоит отказаться во имя красивой фигуры.

Любой фастфуд

Питание должно давать энергию, а не забирать ее. Если в пище много углеводов, после такого обеда тянет в сон, снижается работоспособность, появляется вялость и усталость.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Помимо избытка углеводов в фастфуде могут содержаться трансжиры.

Компания ест фастфуд.
Мы не можем знать наверняка, какие именно масла использовались в процессе приготовления. В долгосрочной перспективе избыточное потребление трансжиров может привести к лишнему весу и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Супы

Не все супы одинаково полезны для фигуры. Есть те, от употребления которых лучше отказаться.

Сам по себе суп — хороший вариант. Он может быть приготовлен, например, на костном бульоне с добавлением качественного источника белка — мяса. Овощи и зелень — тоже полезные составляющие супов. А вот картофель не должен служить основным ингредиентом.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Возможно, появится чувство кратковременного насыщения, но никакой пользы для здоровья и фигуры не будет.

Зачастую в местах общественного питания подают супы на бульоне без мяса. В них много картофеля или лапши. Там нет качественного белка и источника клетчатки, но много углеводов.
Ника Сергунина
Нутрициолог
Тарелка супа.

Комплексный обед

Комплексные обеды, как правило, включают салат, какой-либо суп, второе блюдо и десерт с напитком. Неплохой, на первый взгляд, набор блюд также может негативно сказаться на фигуре, по мнению нутрициолога.

Здесь ключевую роль играет количество еды, которое ведет к перееданию. Оно вызывает тяжесть и вздутие, так как ферментативная система желудочно-кишечного тракта не справляется с перевариванием. В итоге опять получаем избыток углеводов. Это влечет не только желание вздремнуть прямо на работе, но ведет к набору лишнего веса.
Ника Сергунина
Нутрициолог

Эксперт подчеркнула, что в условиях сидячей работы комплексный обед плохо скажется на фигуре.

Не всегда на полноценный обед находится время. Тем не менее не стоит пренебрегать им. Даже если в офисе или рядом с ним в шаговой доступности нет заведения, где можно пообедать, есть другой вариант. Полезный и вкусный обед можно брать с собой, особенно если в офисе есть холодильник и возможность подогреть еду.

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Польза и вред
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