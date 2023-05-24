Какой обед на работе навредит фигуре

Зачастую проблема лишнего веса связана с вопросом питания. Наверняка каждый хочет иметь подтянутое тело и красивую фигуру. Обед — один из основных приемов пищи. И он должен быть регулярным и полноценным. Энергии должно хватить на несколько часов работы. При этом, разумеется, имеет значение ее характер. Есть те, кому приходится много двигаться. У таких работников расход калорий будет отличаться от тех, кто работает в офисе и большую часть времени сидит.

От чего лучше отказаться за обедом

При отсутствии физического труда и малоподвижном образе жизни важно следить за составом и калорийностью пищи. Нутрициолог Ника Сергунина рассказала, от каких обедов стоит отказаться во имя красивой фигуры.

Любой фастфуд

Помимо избытка углеводов в фастфуде могут содержаться трансжиры.

Супы

Не все супы одинаково полезны для фигуры. Есть те, от употребления которых лучше отказаться.

Возможно, появится чувство кратковременного насыщения, но никакой пользы для здоровья и фигуры не будет.

Комплексный обед

Комплексные обеды, как правило, включают салат, какой-либо суп, второе блюдо и десерт с напитком. Неплохой, на первый взгляд, набор блюд также может негативно сказаться на фигуре, по мнению нутрициолога.

Эксперт подчеркнула, что в условиях сидячей работы комплексный обед плохо скажется на фигуре.

Не всегда на полноценный обед находится время. Тем не менее не стоит пренебрегать им. Даже если в офисе или рядом с ним в шаговой доступности нет заведения, где можно пообедать, есть другой вариант. Полезный и вкусный обед можно брать с собой, особенно если в офисе есть холодильник и возможность подогреть еду.

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