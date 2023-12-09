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Что приготовить из фарша, блюда из фарша
Питание и еда

Сегодня, 10:00

5 мин.

5 вкусных блюд из мясного фарша

Анна Архипенко
Автор
Лидия Квашнина
Нутрициолог
Фарш
Фото Lisovskaya/www.istockphoto.com
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Фарш — один из самых универсальных ингредиентов, который открывает простор для кулинарного творчества. Он встречается в кухнях многих народов мира. Преимущество фарша в том, что он быстро готовится. И его можно сделать из любого вида мяса: говядины, свинины, баранины, конины, а также мяса птицы. Также в некоторых рецептах используются смешанные виды фарша в различных сочетаниях и пропорциях, что наделяет блюда особым пикантным вкусом и ароматом. Вместе с нутрициологом поделимся рецептами вкусных блюд из фарша, которые можно приготовить дома.

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Лазанья из кабачков

Ингредиенты:

  • фарш говяжий 300 г;

  • греческий йогурт 250 г;

  • сыр 100 г;

  • кабачок 1 шт.;

  • морковь 1 шт.;

  • лук 1 шт.;

  • чеснок 3 зубчика;

  • соус пассата 100 г;

  • масло оливковое для жарки 2 ст. л.;

  • соль, перец, прованские травы, кардамон по вкусу.

Фото from_my_point_of_view/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Морковь и лук нарезать кубиками, зубчик чеснока мелко нарезать, два других зубчика раздавить.

  2. Обжарить морковь и лук на сковороде с оливковым маслом.

  3. Добавить фарш, обжаривать 5 минут, помешивая.

  4. Добавить пассату, чеснок, соль, перец, прованские травы, убавить огонь и тушить еще 5 минут.

  5. Кабачок нарезать тонкими пластинами вдоль.

  6. Греческий йогурт смешать с раздавленным чесноком, солью, перцем, кардамоном и прованскими травами.

  7. Сыр натереть на крупной терке.

  8. Выложить в форму для запекания слой кабачков, сверху — слой фарша, намазать смесь с греческим йогуртом, посыпать сыром.

  9. Повторять, пока есть ингредиенты.

  10. Последний слой кабачков покрыть йогуртовой смесью и посыпать обильно сыром.

  11. Запекать в духовке 30 минут при 180 градусах.

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Ингредиенты:

  • яйца — 5 шт.;

  • масло гхи — 2 ст. л.;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • фарш говяжий — 200 г;

  • цветная капуста — 1 маленький кочан;

  • помидоры — 2 шт.;

  • сыр — 150 г;

  • итальянские травы — 10 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • соль, специи по вкусу.

Фото Arx0nt/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать мелкими кубиками, соцветия покрошить.

  2. В сковороде разогреть масло, пассеровать лук, добавить цветную капусту, сваренную до мягкости.

  3. Добавить к овощам говяжий фарш, обжарить 2 минуты.

  4. Добавить итальянские травы, чеснок.

  5. Яйца разбить в отдельную миску и взболтать до однородности с солью и перцем.

  6. Переложить массу из сковородки в форму, залить яичной смесью.

  7. Посыпать сверху тертым сыром, посыпать зеленым луком (по желанию).

  8. Сверху украсить нарезанными помидорами.

  9. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Биточки из индейки

Ингредиенты:

  • фарш из индейки — 500 г;

  • масло сливочное — 50 г;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • соль, специи — по вкусу.

Фото kasia2003/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Ошпарить кипятком мелко нарезанный репчатый лук.

  2. Добавить в фарш лук и масло.

  3. Добавить по вкусу соль и специи, перемешать.

  4. Сформовать котлеты.

  5. Смазать котлеты оливковым маслом.

  6. Запечь в разогретой духовке 18 минут при 180 градусах.

Ингредиенты:

  • белый хлеб — 2 ломтика;

  • молоко — 4 ст. л.;

  • говяжий фарш — 500 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • лук — 2-3 средние луковицы;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • измельченная петрушка — 4 ст. л.;

  • мята — 10 листочков;

  • соль и черный молотый перец — по вкусу;

  • сушеный орегано — 1 ч. л.;

  • оливковое масло — 1 ст. л.;

  • красный винный уксус — 1 ст. л.;

  • растительное масло.

Фото iko636/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Размочить хлеб в молоке. Отжать и добавить к нему фарш, яйцо, измельченный лук, чеснок, петрушку и мяту. Хорошенько перемешать. Посолить, поперчить, добавить орегано, сбрызнуть оливковым маслом и уксусом. Еще раз перемешать.

  2. Накрыть миску с фаршем пищевой пленкой и оставить на час в холодильнике.

  3. Сформировать из фарша шарики и обжарить их в большом количестве разогретого растительного масла.

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Буррито с фасолью и кукурузой

Ингредиенты:

  • лук — 1 шт.;

  • говяжий фарш — 500 г;

  • оливковое масло;

  • консервированная кукуруза — 200 г;

  • консервированная белая фасоль — 200 г;

  • красный болгарский перец — 1 шт.;

  • соль, перец — по вкусу;

  • твердый сыр — 400 г;

  • чесночный порошок — по вкусу;

  • томатный соус — 100 мл;

  • тортильи — 12 шт.

Фото ArtCookStudio/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Лук очистить, мелко порезать и обжарить с фаршем на оливковом масле.

  2. С кукурузы и фасоли слить жидкость, болгарский перец очистить от семян и порезать кубиками.

  3. Добавить овощи к фаршу, когда тот станет мягким. Посолить, поперчить, добавить тертый сыр, чесночный порошок, залить томатным соусом. Перемешать и потомить еще несколько минут.

  4. Тортильи посыпать оставшимся сыром. Выложить на них начинку, свернуть конвертами и поджаривать на сухой раскаленной сковороде 1-2 минуты.

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