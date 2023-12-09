5 вкусных блюд из мясного фарша

Сегодня, 10:00
Фарш — один из самых универсальных ингредиентов, который открывает простор для кулинарного творчества. Он встречается в кухнях многих народов мира. Преимущество фарша в том, что он быстро готовится. И его можно сделать из любого вида мяса: говядины, свинины, баранины, конины, а также мяса птицы. Также в некоторых рецептах используются смешанные виды фарша в различных сочетаниях и пропорциях, что наделяет блюда особым пикантным вкусом и ароматом. Вместе с нутрициологом поделимся рецептами вкусных блюд из фарша, которые можно приготовить дома.
Ингредиенты:
фарш говяжий — 300 г;
греческий йогурт — 250 г;
сыр — 100 г;
кабачок — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
чеснок — 3 зубчика;
соус пассата — 100 г;
масло оливковое для жарки — 2 ст. л.;
соль, перец, прованские травы, кардамон — по вкусу.
Способ приготовления:
Морковь и лук нарезать кубиками, зубчик чеснока мелко нарезать, два других зубчика раздавить.
Обжарить морковь и лук на сковороде с оливковым маслом.
Добавить фарш, обжаривать 5 минут, помешивая.
Добавить пассату, чеснок, соль, перец, прованские травы, убавить огонь и тушить еще 5 минут.
Кабачок нарезать тонкими пластинами вдоль.
Греческий йогурт смешать с раздавленным чесноком, солью, перцем, кардамоном и прованскими травами.
Сыр натереть на крупной терке.
Выложить в форму для запекания слой кабачков, сверху — слой фарша, намазать смесь с греческим йогуртом, посыпать сыром.
Повторять, пока есть ингредиенты.
Последний слой кабачков покрыть йогуртовой смесью и посыпать обильно сыром.
Запекать в духовке 30 минут при 180 градусах.
Ингредиенты:
яйца — 5 шт.;
масло гхи — 2 ст. л.;
лук репчатый — 1 шт.;
фарш говяжий — 200 г;
цветная капуста — 1 маленький кочан;
помидоры — 2 шт.;
сыр — 150 г;
итальянские травы — 10 г;
чеснок — 2 зубчика;
соль, специи по вкусу.
Способ приготовления:
Лук нарезать мелкими кубиками, соцветия покрошить.
В сковороде разогреть масло, пассеровать лук, добавить цветную капусту, сваренную до мягкости.
Добавить к овощам говяжий фарш, обжарить 2 минуты.
Добавить итальянские травы, чеснок.
Яйца разбить в отдельную миску и взболтать до однородности с солью и перцем.
Переложить массу из сковородки в форму, залить яичной смесью.
Посыпать сверху тертым сыром, посыпать зеленым луком (по желанию).
Сверху украсить нарезанными помидорами.
Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Ингредиенты:
фарш из индейки — 500 г;
масло сливочное — 50 г;
лук репчатый — 1 шт.;
соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
Ошпарить кипятком мелко нарезанный репчатый лук.
Добавить в фарш лук и масло.
Добавить по вкусу соль и специи, перемешать.
Сформовать котлеты.
Смазать котлеты оливковым маслом.
Запечь в разогретой духовке 18 минут при 180 градусах.
Ингредиенты:
белый хлеб — 2 ломтика;
молоко — 4 ст. л.;
говяжий фарш — 500 г;
яйцо — 1 шт.;
лук — 2-3 средние луковицы;
чеснок — 2 зубчика;
измельченная петрушка — 4 ст. л.;
мята — 10 листочков;
соль и черный молотый перец — по вкусу;
сушеный орегано — 1 ч. л.;
оливковое масло — 1 ст. л.;
красный винный уксус — 1 ст. л.;
растительное масло.
Способ приготовления:
Размочить хлеб в молоке. Отжать и добавить к нему фарш, яйцо, измельченный лук, чеснок, петрушку и мяту. Хорошенько перемешать. Посолить, поперчить, добавить орегано, сбрызнуть оливковым маслом и уксусом. Еще раз перемешать.
Накрыть миску с фаршем пищевой пленкой и оставить на час в холодильнике.
Сформировать из фарша шарики и обжарить их в большом количестве разогретого растительного масла.
Ингредиенты:
лук — 1 шт.;
говяжий фарш — 500 г;
оливковое масло;
консервированная кукуруза — 200 г;
консервированная белая фасоль — 200 г;
красный болгарский перец — 1 шт.;
соль, перец — по вкусу;
твердый сыр — 400 г;
чесночный порошок — по вкусу;
томатный соус — 100 мл;
тортильи — 12 шт.
Способ приготовления:
Лук очистить, мелко порезать и обжарить с фаршем на оливковом масле.
С кукурузы и фасоли слить жидкость, болгарский перец очистить от семян и порезать кубиками.
Добавить овощи к фаршу, когда тот станет мягким. Посолить, поперчить, добавить тертый сыр, чесночный порошок, залить томатным соусом. Перемешать и потомить еще несколько минут.
Тортильи посыпать оставшимся сыром. Выложить на них начинку, свернуть конвертами и поджаривать на сухой раскаленной сковороде 1-2 минуты.