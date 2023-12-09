5 вкусных блюд из мясного фарша

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Фарш — один из самых универсальных ингредиентов, который открывает простор для кулинарного творчества. Он встречается в кухнях многих народов мира. Преимущество фарша в том, что он быстро готовится. И его можно сделать из любого вида мяса: говядины, свинины, баранины, конины, а также мяса птицы. Также в некоторых рецептах используются смешанные виды фарша в различных сочетаниях и пропорциях, что наделяет блюда особым пикантным вкусом и ароматом. Вместе с нутрициологом поделимся рецептами вкусных блюд из фарша, которые можно приготовить дома.

Лазанья из кабачков

Ингредиенты:

фарш говяжий — 300 г;

греческий йогурт — 250 г;

сыр — 100 г;

кабачок — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соус пассата — 100 г;

масло оливковое для жарки — 2 ст. л.;

соль, перец, прованские травы, кардамон — по вкусу.

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Способ приготовления:

Морковь и лук нарезать кубиками, зубчик чеснока мелко нарезать, два других зубчика раздавить. Обжарить морковь и лук на сковороде с оливковым маслом. Добавить фарш, обжаривать 5 минут, помешивая. Добавить пассату, чеснок, соль, перец, прованские травы, убавить огонь и тушить еще 5 минут. Кабачок нарезать тонкими пластинами вдоль. Греческий йогурт смешать с раздавленным чесноком, солью, перцем, кардамоном и прованскими травами. Сыр натереть на крупной терке. Выложить в форму для запекания слой кабачков, сверху — слой фарша, намазать смесь с греческим йогуртом, посыпать сыром. Повторять, пока есть ингредиенты. Последний слой кабачков покрыть йогуртовой смесью и посыпать обильно сыром. Запекать в духовке 30 минут при 180 градусах.

Фриттата с цветной капустой и говяжьим фаршем

Ингредиенты:

яйца — 5 шт.;

масло гхи — 2 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт.;

фарш говяжий — 200 г;

цветная капуста — 1 маленький кочан;

помидоры — 2 шт.;

сыр — 150 г;

итальянские травы — 10 г;

чеснок — 2 зубчика;

соль, специи по вкусу.

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Способ приготовления:

Лук нарезать мелкими кубиками, соцветия покрошить. В сковороде разогреть масло, пассеровать лук, добавить цветную капусту, сваренную до мягкости. Добавить к овощам говяжий фарш, обжарить 2 минуты. Добавить итальянские травы, чеснок. Яйца разбить в отдельную миску и взболтать до однородности с солью и перцем. Переложить массу из сковородки в форму, залить яичной смесью. Посыпать сверху тертым сыром, посыпать зеленым луком (по желанию). Сверху украсить нарезанными помидорами. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Биточки из индейки

Ингредиенты:

фарш из индейки — 500 г;

масло сливочное — 50 г;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, специи — по вкусу.

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Способ приготовления:

Ошпарить кипятком мелко нарезанный репчатый лук. Добавить в фарш лук и масло. Добавить по вкусу соль и специи, перемешать. Сформовать котлеты. Смазать котлеты оливковым маслом. Запечь в разогретой духовке 18 минут при 180 градусах.

Кефтедес

Ингредиенты:

белый хлеб — 2 ломтика;

молоко — 4 ст. л.;

говяжий фарш — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

лук — 2-3 средние луковицы;

чеснок — 2 зубчика;

измельченная петрушка — 4 ст. л.;

мята — 10 листочков;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

сушеный орегано — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

красный винный уксус — 1 ст. л.;

растительное масло.

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Способ приготовления:

Размочить хлеб в молоке. Отжать и добавить к нему фарш, яйцо, измельченный лук, чеснок, петрушку и мяту. Хорошенько перемешать. Посолить, поперчить, добавить орегано, сбрызнуть оливковым маслом и уксусом. Еще раз перемешать. Накрыть миску с фаршем пищевой пленкой и оставить на час в холодильнике. Сформировать из фарша шарики и обжарить их в большом количестве разогретого растительного масла.

Буррито с фасолью и кукурузой

Ингредиенты:

лук — 1 шт.;

говяжий фарш — 500 г;

оливковое масло;

консервированная кукуруза — 200 г;

консервированная белая фасоль — 200 г;

красный болгарский перец — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

твердый сыр — 400 г;

чесночный порошок — по вкусу;

томатный соус — 100 мл;

тортильи — 12 шт.

Фото ArtCookStudio/www.istockphoto.com

Способ приготовления: