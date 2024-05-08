4 рецепта вкусных вторых блюд из рыбы: советует нутрициолог

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В каждом здоровом рационе присутствует рыба. Она, как и мясо, — важный источник белка, но усваивается организмом куда быстрее. Кроме того, рыба богата витаминами и минералами, которые необходимы для поддержания здоровья.

Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк собрали четыре рецепта вкусных, а самое главное полезных вторых блюд из рыбы.

Польза рыбы

Рыба — один из главных источников жирных кислот, которые полезны для зрения, волос и ногтей, нервов, сердца, мозга.

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Кроме того, рыба содержит:

витамины D, А, В1, В2, В6, В12, Н и PP;

фосфор, кальций, натрий, магний, калий, серу, медь, марганец, цинк, железо, йод, бром, фтор;

полиненасыщенные кислоты Омега-3.

Однако жирные сорта рыбы следует с особой осторожностью есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы. Продукт может обострить имеющиеся проблемы.

Как выбрать и хранить рыбу

Для блюд с рыбой важно выбрать качественный и свежий продукт. Рекомендуется обращать внимание на несколько ключевых показателей:

глаза рыбы должны быть ясными, выпуклыми и с черным зрачком, а чешуя — блестящей;

жабры должны быть розовыми или красными, без слизи;

морепродукт не должен содержать каких-либо посторонних запахов;

если нажать рыбе на спинку, ямка должна быстро выровняться.

Лучше выбирать морепродукты, которые хранятся в специальных отделах на льду. Так они хорошо сохраняют полезные вещества.

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Свежая рыба долго не хранится: не больше двух суток в холодильнике и при условии, что она потрошеная. В морозильной камере морепродукт хранится до 90 суток. А вот приготовленная рыба после остывания хранится в холодильнике всего один-два дня.

Рецепты вторых блюд из рыбы

Запеченный лосось с лимоном и розмарином

Ингредиенты:

филе лосося — 900 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

лимоны — 2 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

розмарин — 5 веточек;

соль, молотый черный перец — по вкусу.

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Способ приготовления:

Рыбу промыть, высушить бумажным полотенцем. Духовку разогреть до 190 °С, противень застелить фольгой и смазать столовой ложкой масла. Один лимон нарезать тонкими кружочками, из второго выжать сок. Чеснок крупно порубить. На противень с фольгой выложить две веточки розмарина и половину нарезанного лимона. Сверху поместить рыбу. Сбрызнуть рыбу оставшимся маслом, посолить и поперчить. Посыпать филе чесноком, выложить оставшийся розмарин, лимон и полить все лимонным соком. Края фольги завернуть так, чтобы она полностью покрыла рыбу. Но между лососем и фольгой оставить воздух. Запекать 15-20 минут, затем убрать фольгу и оставить в духовке лосося еще на три-четыре минуты до появления золотистой корочки.

Филе трески на томленом горохе в сливках

Ингредиенты:

филе трески (спинка без кожи и костей) — 300 г;

растительное масло — 10 г;

зеленое масло — 50 г;

фруктовая горчица Мостарде — 20 г;

горошек зеленый замороженный — 200 г;

лук репчатый — 2 шт.;

вино полусладкое — 100 мл;

сливки 20% - 50 мл;

смесь прованских трав — 20 г;

соль — по вкусу;

подсолнечное масло — 25 г;

укроп — 15 г;

петрушка — 15 г;

чеснок — 5 г.

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Способ приготовления:

Для начала следует приготовить зеленое масло. Мелко нарезать укроп и петрушку, натереть чеснок. Смешать все вместе с подсолнечным маслом. Затем разморозить треску на 50%, посолить, смазать ее зеленым маслом. Выложить рыбу в форму и запекать при температуре 210 °С около восьми минут. Репчатый лук мелко порезать, на сковороду добавить растительное масло, высыпать горох и лук, обжарить смесь в течение пяти-семи минут. Добавить вино и выпарить его на небольшом огне. Немного посолить, добавить прованские травы и сливки. Готовить, пока сливки не выпарятся. Затем выложить на тарелку горох с соусом, затем филе и полить все сверху небольшим количеством горчицы Мостарде.

Филе форели в соусе терияки

Ингредиенты:

филе форели — 500 г;

соус терияки — 200 мл;

зеленый лук — 1 пучок;

бурый рис — 200 г;

соль, молотый перец — по вкусу.

Фото Rus32/istockphoto.com

Способ приготовления:

Бурый рис тщательно промыть, залить водой, довести до кипения и варить до готовности около 30 минут. Готовое чистое филе нарезать на порционные куски, посолить и поперчить с одной стороны. Выложить филе форели в форму для запекания, оставив между кусками небольшое расстояние, и смазать каждый соусом терияки. Запекать филе форели в соусе терияки в разогретой до 230 °С духовке на нижнем уровне в течение 15 минут. На тарелку выложить рис, рядом филе форели и полить все соком от рыбы.

Жареное филе тунца

Ингредиенты:

филе тунца — 1 кг;

лайм — 1 шт.;

дижонская горчица — 1 ст.л.;

мед — 1 ст.л.;

соевый соус — 50 мл;

оливковое масло (для жарки) — 50 мл;

соль и перец черный — по вкусу.

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Способ приготовления: