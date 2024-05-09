Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Статьи
Самые полезные гаджеты для кухни: лучшие устройства и принадлежности для кухни
Питание и еда

Сегодня, 20:00

4 мин.

12 полезных гаджетов и принадлежностей для кухни: рекомендации нутрициолога

Татьяна Пищева
Автор
Валентина Торшина
Нутрициолог
Женщина на кухне
Фото istockphoto.com/jeffbergen
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Как часто вы мечтаете о том, чтобы процесс приготовления пищи был как можно менее долгим и энергозатратным? К счастью, сейчас существует множество гаджетов, способных облегчить пребывание на кухне и сделать меню более разнообразным и полезным.

Как приготовить вкусную брокколи. Как вкусно приготовить брокколи: советы от нутрициолога

Пароварка

Приготовление на пару — один из самых полезных методов тепловой обработки. На пару можно готовить как мясо, так и овощи. Более того, некоторые модели позволяют готовить сразу несколько продуктов на разных уровнях. А еще пароварка — это очень удобно. Продукты не нужно переворачивать или мешать.

Фото istockphoto.com/EKramar

Аэрогриль

Если вы любите хрустящую корочку, то аэрогриль — это прибор для вас.

На аэрогриле можно готовить без добавления лишних жиров и получать аппетитную корочку. Вкусно получаются не только мясо, птица, рыба и морепродукты, но и разные овощи: кабачки, баклажаны, сладкий перец, шампиньоны.
Валентина Торшина
Нутрициолог
Фото istockphoto.com/MarioGuti

Вафельница

Вафли — это не самый полезный продукт. Они содержат много сахара и калорий, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Однако в вафельнице можно готовить не только сладкое. С помощью нее можно делать полезные сэндвичи, драники, оладьи из овощей и многое другое.

Фото istockphoto.com/LauriPatterson

Сушилка

Сушилка позволяет надолго сохранить пользу свежих продуктов.

Прибор будет полезен на даче, если вы растите и заготавливаете свой урожай.
Валентина Торшина
Нутрициолог

Сушить можно не только зелень, но грибы, фрукты (манго, киви, яблоки, груши), ягоды и даже мясо.

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Диспенсер-спрей для масла

Этот полезный гаджет превращает масло в аэрозоль, состоящий из мельчайших капель. С помощью такого диспенсера удобно смазывать маслом формы для выпекания и заправлять салаты. А еще он поможет сократить потребление масла.

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Диспенсер для меда

Любители меда знают, что хранить его в обычных банках очень неудобно: мед капает на стол, течет по краям, делая стол и руки липкими. Диспенсер решит эту проблему. На дне его емкости расположено маленькое отверстие, через которое мед выливается аккуратными порциями.

Сухофрукты: польза и&nbsp;вред для организма. Чем полезны и вредны сухофрукты? Рассказывают нутрициологи

Держатель для лука

Для многих рецептов лук требуется резать очень мелко. Но сделать это вручную очень трудно, ведь овощ постоянно выскальзывает из-под ножа и распадается на части. Специальный держатель значительно уменьшает время, которое вы потратите на нарезку лука.

Фото istockphoto.com/Yuriy Gluzhetsky
Что будет, если есть яйца каждый день. Что будет, если есть яйца каждый день? Отвечает врач

Йогуртница

Устройство помогает приготовить йогурт в домашних условиях. Поэтому, если вы любите кисломолочные продукты, то, возможно, вам стоит задуматься о покупке йогуртницы.

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Овощерезка

Нарезка овощей тонкими ломтиками может занять много времени, если у вас нет специальной овощерезки. Особенно она пригодится тем, кто любит рататуй — знаменитое блюдо французской кухни.

Тендерайзер

Тендерайзер используется для отбивания мяса. Из его корпуса выходят шипы или иголки и прокалывают мясо. Его главное преимущество по сравнению с обычным молотком для мяса — это отсутствие шума.

Фото istockphoto.com/Art_rich

Вакуумный упаковщик

Вакуумный упаковщик запечатывает пластиковые пакеты и откачивает из них воздух. Отсутствие контактов с кислородом поможет значительно увеличить срок хранения продуктов.

Фото istockphoto.com/EKramar

Умное мусорное ведро

На рынке представлено большое количество умных ведер для мусора с разным набором функций. Некоторые открываются движением руки (что особенно удобно при готовке), другие сами упаковывают отходы. Кроме того, такие ведра смотрятся гораздо более стильно и не испортят интерьер кухни.

Что будет, если есть йогурт каждый день? Что будет, если есть йогурт каждый день?
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Захарова прокомментировала слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине
Ивичу предложили 2 млн евро, Слишковичем восхищаются легенды «Зенита», а клуб готов купить 19-летнего чилийца. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Краснодаром»
Премьер-министр Польши Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине
В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем