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Сегодня, 08:00

Минус 8 кг за 3 дня: как блогер похудела на яичной диете

Ольга Стрельникова
,
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Ольга Деккер
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Стройная похудевшая девушка смотрит на себя в зеркало
Фото Freepik/nensuria
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Тренд на худобу и «героиновый шик» в духе Кейт Мосс вновь набирает обороты уже с новыми, в основном азиатскими кумирами — айдолами. Сеть заполонили корейские и прочие диеты, обещающие в экстремально короткие сроки убрать все лишнее. Пышнотелых бодипозитивщиц с ярко выраженными бедрами сменяют худосочные, почти просвечивающиеся нимфы.

Что уж говорить, если сама Ким Кардашьян избавилась от энного количества килограммов под предлогом того, что стремится быть здоровой. Хотя худоба (равно как и лишний вес) и здоровье никогда близко не стояли рядом.

Об этом и о том, насколько эффективна и безопасна яичная диета, расскажем вместе с гастроэнтерологом Рустемом Садыковым и диетологом Ольгой Деккер.

Что такое яичная диета

Первое, что бросилось в глаза при просмотре популярного видео на эту тему, — комментарий одной из подписчиц о том, что этой диетой она пользовалась, когда страдала анорексией. Начало уже наталкивает на определенные выводы. Но гораздо красноречивее сам ролик.

Девушка Мелиса ведет блог на YouTube, в котором подробно рассказывает о своей жизни на диетах. Именно так и хочется сформулировать — «жизнь на диетах», потому что девушка постоянно экспериментирует с новыми способами похудения. В этот раз поводом стали двухнедельные каникулы, часть которых ей хотелось бы провести на пляже, и встреча с семьей.

Стройная девушка смотрится в зеркало
Freepik/freepik

Как показывает опыт Мелисы, похудеть на восемь килограммов (с 53,3 до 45 кг) за три дня вполне реально. Для этого девушка сформировала себе довольно скромный рацион, состоящий из:

  • обезжиренного фруктового йогурта, половинки яблока, черники и рисовых хлопьев (так выглядел завтрак);
  • двух вареных яиц с солью и перцем, половинки яблока и черного чая с ломтиком лимона (обед).
Я бы хотела предостеречь от подобных экстремальных диет. Да, они могут привести к быстрому, кратковременному снижению веса. Но обычно результат неустойчив, и могут возникнуть побочные эффекты, такие как усталость, раздражительность, головокружение и потеря мышечной массы. Подобное стремление к крайней худобе может привести к тревожности, стрессу и низкой самооценке.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Пару раз за три дня девушка позволила себе:

  • вечером съесть салат из «Макдоналдса» из помидоров, листьев салата, моркови и соуса;
  • за обедом съесть все те же два яйца, но с кофе и тостами яая (два тоста из обжаренного с обеих сторон хлеба с кусочком сливочного масла и вареньем из кокоса и яиц).
Салат с яйцом и зеленью
Freepik/freepik

Завершила диету блогер обедом в ресторане, заказав:

  • рамен (японское блюдо с пшеничной лапшой);
  • гедза (японские жареные пельмени);
  • латте.

Чем может быть опасная яичная диета

Яичной эту диету, конечно, можно назвать с натяжкой. С таким же успехом ее можно назвать и яблочной, и йогуртовой. Рацион блогера выглядит крайне несбалансированно и куцо. Чтобы убрать лишние килограммы, действительно нужно сократить суточную калорийность, но в разумных пределах.

Корейская лапша с яйцом
Freepik/jcomp

Жесткая диета первого и второго дня дала о себе знать «поблажками» на третий в виде тостов кая, калорийность у которых совсем не вписывается в диетическое питание, и жареных пельменей с лапшой на выходе из нее. Такими темпами можно не просто вернуть то, что было сброшено, но и, увлекшись, наесть еще больше. Возможно, это и происходит, раз девушка вынуждена постоянно экспериментировать с диетами, при этом экстремально худой ее не назовешь.

Несмотря на то что очень привлекательно звучит «минус восемь килограммов за три дня», во-первых, это физиологически невозможно — вы только «спустите» всю жидкость и то при условии сильных отеков. А во-вторых, вредно для организма.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

При жестких ограничениях и низкокалорийных диетах метаболизм настраивается на сохранение энергии и замедляет скорость, с которой сжигаются калории. Из-за этого потеря веса со временем становится все более сложной задачей, как и закрепление имеющихся результатов.

Быстрое похудение часто приводит к значительной потере не только жира, но и мышечной массы. А мышцы необходимы для поддержания здорового обмена веществ. Потеря мышечной массы может замедлить метаболизм, что ускорит набор веса после возвращения к обычному питанию.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Если рассматривать продукты, на которые делается упор в этой диете, то:

  • яйца подойдут не каждому — они высокоаллергенны;
  • сладкий обезжиренный йогурт на голодный желудок резко поднимет уровень глюкозы;
  • потребление фруктов и тостов с ореховым маслом в течение дня также дадут скачок сахара в крови.
Диеты для похудения: какие бывают и&nbsp;чем опасны. Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны

Если следовать такому питанию в течение нескольких месяцев, возрастет риск развития инсулинорезистентности и, как следствие, ожирения. О стройной фигуре можно будет забыть.

Залог здорового и долгосрочного похудения — правильное и сбалансированное питание, а любых экстремальных экспериментов стоит избегать.

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Диеты
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