Международный день чая в 2023 году: традиции и особенности празднования

Чай — один из самых популярных напитков не только в мире, но и в России.

В какие даты отмечается Международный день чая

Международный день чая, или в английском варианте International Tea Day, праздник хотя и молодой, но своих приверженцев имеет по всему миру. Конечно, наибольшей популярностью он пользуется в странах, где чай активно производится на поток — в Индии, Шри-Ланке и прочих. Повсеместно его отмечают 21 мая. Однако изначально Международным днем чая называли 15 декабря.

История возникновения Международного дня чая

По инициативе Центра по образованию и общению, он же — Centre for Education and Communication, на всемирном общественном форуме (World Social Forum) в 2005 году в бразильском Порту-Алегри было принято решение присвоить 15 декабря название Международного дня чая. Целью этого мероприятия было не только популяризировать напиток, но и обратить внимание на проблемы его производства и продажи.

Весьма символично, что в этот же день в 1773 году приняли «Мировую Декларацию Прав работников чайной индустрии». На следующий день произошла акция протестa недовольных законом американских колонистов, поскольку британский чай облагался меньшими пошлинами. Уничтожив груз чая Английской Ост-Индской компании, они дали толчок сначала кризису, а затем и Американской революции.

Официально Международный день чая утвержден в 2019 году Генеральной Ассамблеей ООН и теперь ежегодно отмечается 21 мая. Как сказано на сайте организации, это должно «способствовать поощрению и расширению коллективных действий в поддержку устойчивого производства и потребления чая и повышению осведомленности о его важном значении в борьбе с голодом и нищетой».

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Традиции Международного дня чая

Главная традиция Международного дня чая — всяческая демонстрация любви к этому напитку его ценителями, а также проведение разного рода мероприятий, нацеленных на его популяризацию — выставки, форумы, чаепития и чайные церемонии. Так, например, в декабре 2009 года к этой дате приурочили выставку «Время чая» в Иркутске, а в 2022-м она носила название «Безумное чаепитие». В рамках последней были представлены коллекции музейной чайной посуды, произведенной на местных фабриках.

Как отмечают Международный день чая в разных странах мира

Для таких стран, как Индия, Китай, Шри-Ланка, Непал, Бангладеш, Кения, Танзания и прочих, производство и распространение чая в мире — поистине вопрос выживания и благополучия. Поэтому все мероприятия в этот день имеют одну цель — насладиться крепким ароматным напитком и продать (для одних) или купить (для других) как можно больше чая по всему миру.

Если вы тоже хотите принять участие в праздновании Дня чая, можете поддержать индустрию и обзавестись свежей порцией сырья для напитка. В этот день многие чайные магазины делают скидки на свой товар. Можете поддержать отечественного производителя и купить чай, выращенный в Краснодарском крае.

Если хотите разнообразить досуг — посетите церемонию в чайном клубе. Преимущественно они основываются на китайских традициях. Это будет не только вкусно и приятно, но и интересно.

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Своя эстетика есть и в исконно русских, порядком позабытых традициях чаепития с самоваром. Если хотите с ними ознакомиться, посетите музей. Такой, например, есть в Суздале («Музей самовара и чайных традиций» на улице Ленина) и Туле (на улице Менделеевской). В Москве во Дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском есть выставка «Московское чаепитие», а в музее «Садовое кольцо» — интерактивная экскурсия «У самовара», где рассказывают о традициях и правилах этикета русского чаепития. На крайний случай загляните в чайхану или соберитесь вечером в уютном кругу близких за душевными разговорами и чашкой ароматного чая.

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