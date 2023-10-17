Дайкон: польза и вред для организма

Дайкон иногда называют японской редькой, ведь именно в Японии впервые начали культивировать этот полезный и вкусный овощ. В переводе с японского его название означает «большой корень». Дайкон вобрал в себя лучшее из родственников, редиса и редьки: сочную мякоть, тонкую кожицу, множество минералов. Но, в отличие от них, он не горчит и имеет более мягкий вкус. Вместе с экспертом рассказали, как выбрать дайкон, чем он полезен и как его вкусно приготовить.

Калорийность и БЖУ дайкона

Калорийность дайкона составляет всего лишь 21 ккал. Это низкокалорийный продукт, он содержит немного сахаров и достаточно много пищевых волокон. Поэтому дайкон подходит для тех, кто следит за весом, а также для больных диабетом.

В 100 г:

белков — 1,2 г;

жиров — 0 г;

углеводов — 4,1 г.

Польза дайкона

Полезные свойства

Дайкон ценен высоким содержанием биологически активных веществ — полифенолов, оказывающих антиоксидантное и антиканцерогенное действие. Кроме того, в нем содержатся фитонциды, способные подавлять рост бактерий.

Витамины и минералы

Витаминов в этом овоще немного, но зато представлены практически все минералы. Особенно полезны молодые листья дайкона. В них много минералов и больше, чем в корнеплодах, витаминов.

Вред дайкона

Из-за большого количества пищевых волокон дайкон противопоказан людям с заболеваниями кишечника или склонным к метеоризму и диарее. А из-за биологически активных веществ дайкон не подходит для людей с рефлюксом (перемещением желудочного секрета в пищевод), воспалительными заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки.

Фото istockphoto.com/Photography By Tonelson

Дайкон в медицине

Компресс из дайкона

Компресс из дайкона поможет снять болевые ощущения при радикулите и ревматизме. Для этого натрите дайкон на мелкой терке и добавьте к этой кашице мед. Положите смесь в марлевую салфетку и прикладывайте компресс к суставам.

Средство для улучшения лактации

Если у женщины, кормящей грудью, стало меньше молока, то может помочь сок дайкона. Если у вас нет соковыжималки, можно натереть дайкон на мелкой терке и пропустить через сито. Для вкуса можно добавить немного меда. Принимать такое средство нужно от одного до трех раз в день в зависимости от реакции младенца на молоко. Прибегать к соку дайкона можно только после трех месяцев ребенка.

Дайкон при анемии

Анемия — это заболевание, при котором в крови слишком мало эритроцитов и гемоглобина, которые доставляют кислород к органам. Лекарства от анемии прописывает врач, однако народные средства могут играть роль вспомогательной терапии. Так, при малокровии рекомендуется употреблять смесь соков моркови, дайкона и свеклы.

Вкусные блюда с дайконом

Кимчи из дайкона

Ингредиенты:

дайкон — 500 г;

чеснок — 20 г;

имбирь свежий — 20 г;

соль — 0,5 ст. л.;

сахар — 0,5 ст. л.;

острый перец молотый — 1 ч. л.;

паприка молотая — 1 ч. л.;

устричный соус — 20 г.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Приготовление:

Дайкон нарезать брусочками длиной 7-10 см и толщиной 0,5 см. Сложить в пакет, туда всыпать соль, сахар. Перемешать, потрясти и отложить на полчаса, чтобы дайкон дал сок. Чеснок мелко нарезать, имбирь очистить и натереть на мелкой терке. Добавить чеснок, имбирь, перец и соус в пакет к дайкону, перемешать. Пакет плотно завернуть, выпустив лишний воздух. Положить в контейнер под гнет и оставить на 2-3 дня ферментироваться при комнатной температуре. При заквашивании может выделяться газ: если пакет надувается, нужно выпустить газ и снова положить под гнет. Через 3 дня выложить из пакета в плотно закрывающийся контейнер и хранить в холодильнике.

Салат с дайконом

Ингредиенты:

дайкон — 150 г;

груша — 1 шт;

сыр твердый — 30 г;

йогурт — 1-2 ст. л.;

грецкие орехи — 20 г;

соль по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Приготовление:

Дайкон и грушу нарезать мелким кубиком. Сыр натереть на крупной терке. Перемешать и заправить йогуртом, посолить. Сверху посыпать дроблеными грецкими орехами.

Как выбрать дайкон

Дайкон должен быть светло-белого цвета, без пятен и повреждений. Выбирайте корнеплод среднего размера, так как крупные овощи могут быть жесткими и несочными. Дайкон должен быть плотным и тяжелым на ощупь: это говорит о его свежести.

Как хранить дайкон

Дайкон можно хранить в холодильнике 2-3 недели. Для этого его нужно поместить в пакет или пластиковый контейнер и хранить при температуре от 0 до +2 градусов Цельсия. Если дайкон был нарезан, то его следует употребить в течение нескольких дней. Также можно заморозить дайкон, предварительно нарезав его на кусочки или натерев на терке. Так дайкон сохраняет полезные свойства и вкус.

Популярные вопросы

Нужно ли чистить дайкон?

Дайкон перед употреблением нужно очистить от кожуры. Она может быть грубой и твердой, поэтому ее не рекомендуется употреблять в пищу. Чтобы очистить дайкон, его нужно помыть под проточной водой и с помощью овощечистки удалить кожуру.

Можно ли есть листья дайкона?

Да, листья дайкона можно есть. Они имеют мягкий вкус и используются в качестве зелени для салатов или добавляются в супы и рагу. При выборе листьев дайкона следует обратить внимание на их свежесть и отсутствие повреждений и пятен.

Надо ли вымачивать дайкон?

Дайкон можно вымачивать, если он имеет горечь или слишком сильный аромат. Это поможет смягчить вкус и уменьшить запах. Для этого лучше всего нарезать дайкон тонкими круглыми ломтиками и залить холодной водой на 10-15 минут. Затем воду нужно слить и промыть дайкон под проточной водой. А если дайкон имеет нежный вкус и приятный аромат, то его не обязательно вымачивать.

Можно ли дайкон беременным?

Во время беременности следует ограничивать употребление дайкона, поскольку биологически активные компоненты, содержащиеся в нем, могут вызвать гипертонус маточной мускулатуры. Частое употребление дайкона во время беременности может привести к метеоризму и другим проблемам с пищеварением.

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