Манная каша: польза и вред для здоровья

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Манная каша появилась на Руси в XII веке и изначально была доступна только знатным людям во время праздничных пиршеств. Она готовилась на воде или бульоне с добавлением овощей, фруктов и мяса. В советское время манка стала популярной благодаря своей дешевизне, так как она делается из переработанных зерен пшеницы.
Знаменитая Гурьевская манная каша была придумана только в XIX веке. Крепостной приготовил блюдо на праздничный ужин своего господина. Одному из гостей, министру Гурьеву, она невероятно понравилась. Позже рецепт получил имя этого министра.
Калорийность на 100 г — 328 ккал;
белки — 10,3 г;
жиры — 1 г;
углеводы — 64,7.
В манной каше, в отличие от других каш, содержится меньше клетчатки. Некоторые люди исключают продукты, богатые клетчаткой, из своего рациона из-за возможных проблем с пищеварением. В таких случаях манка может заменить другие крупы.
Манная каша содержит углеводы, которые являются основным источником энергии для организма.
В манной крупе мало клетчатки, но много крахмала, чуть меньше растительного белка и витаминов Е и В1, В2, В6, РР.Лидия КвашнинаНутрициолог
Манная каша легко переваривается организмом благодаря высокому содержанию углеводов и низкому содержанию клетчатки. Это делает ее хорошим выбором для людей, которые имеют проблемы с пищеварением.
Большое количество глютена, содержащегося в манке, опасно для людей с целиакией, чувствительностью или непереносимостью.Лидия КвашнинаНутрициолог
Манная каша имеет высокий гликемический индекс. Это означает, что она может вызывать быстрое повышение уровня сахара в крови. Поэтому манку не рекомендуется употреблять людям с диабетом.
В манке содержится много крахмала, что дает большое количество «пустых» калорий, особенно если варить ее с молоком и сахаром. Поэтому тем, у кого есть проблемы с лишним весом, лучше исключить ее из рациона.Лидия КвашнинаНутрициолог
Манную кашу нельзя давать детям до трех лет, в старшем возрасте лучше не есть ее слишком часто — 1-2 раза в неделю более чем достаточно.
Манная крупа широко используется для приготовления разнообразных масок для лица. В ней содержится витамин E, который является антиоксидантом и помогает в борьбе с повреждениями свободных радикалов, наносящих вред коже.
Чтобы приготовить тонизирующую маску, чайную ложку манки залейте двумя ложками молока и добавьте столовую ложку меда. Держать такую маску рекомендуется не более 20 минут.
С жирным блеском прекрасно справится маска, в состав которой входят манка, киви и ретинол (витамин А). Очистите фрукт от кожуры, хорошенько разотрите, добавьте 10 г манной крупы и 7 капель витамина А. Держать эту маску на лице можно не более 10 минут.
Ингредиенты:
крупа манная — 250 г;
кефир — 500 мл;
яйца — 2 шт.;
сахар — 100 г;
разрыхлитель — 10 г;
сливочное масло — 20 г;
цедра и сок лимона — 1 шт.;
соль — 1 щепотка.
Способ приготовления:
Манную крупу залейте теплым кефиром и дайте ей настояться 30 минут, чтобы она набухла.
В это время взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте яичную смесь в манку, всыпьте разрыхлитель, выжьмите в тесто сок лимона.
Все перемешайте, добавьте тертую цедру лимона и кусочки фруктов.
Затем вылейте в форму для выпечки, смазав ее сливочным маслом.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут.
Форму с манником достаньте и остудите.
Подавать можно со сметаной, вареньем, сгущенкой.
Ингредиенты:
молоко — 500 мл;
крупа манная — 160 г;
мука — 2 ст. ложки;
яйцо — 1 шт.;
масло растительное — 40 мл;
ванилин — 2 щепотки;
сахар — 60 г;
соль — 1 щепотка.
Способ приготовления:
В кастрюле вскипятите молоко.
Непрерывно помешивая молоко венчиком, тонкой струйкой всыпьте манную крупу. Варите кашу около трех минут, до загустения.
Готовую кашу переложите в миску и оставьте остывать до теплого состояния.
В манную кашу добавьте яйцо, сахар, ванилин и маленькую щепотку соли и перемешайте.
Сформируйте из манного «теста» круглую толстую лепешку и обваляйте ее в муке.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите туда манные биточки.
Обжарьте биточки на небольшом огне по три минуты с каждой стороны, до золотистой корочки.
Выбор манной крупы зависит от того, что вы хотите приготовить из нее. Она может быть изготовлена из пшеницы твердых или мягких сортов, и на упаковке указывается ее тип. Мягкая манка подходит для запеканок и каш, твердая обычно используется для выпечки и оладий. Существует также смесь двух видов манки, которая является универсальной.
Если все же иногда хочется манной каши, лучше употреблять более полезные аналоги — из риса, гречки или выбирать пшеничную манку из твердых сортов пшеницы.Лидия КвашнинаНутрициолог
Хранить манную крупу лучше всего в стеклянной или керамической посуде с плотно закрывающейся крышкой при температуре +5°С -+20°С и влажности воздуха не превышающей 70%. В таких условиях срок хранения манки составляет 7—9 месяцев.Лидия КвашнинаНутрициолог
Завтрак должен быть сытным и богатым витаминами, чтобы наполнить организм силами и энергией на весь день. Из-за высокой калорийности манная каша даст хороший заряд на все утро. Несмотря на это, по сравнению с другими кашами витаминно-минеральный состав манки намного беднее. Про то, какую кашу лучше всего есть на завтрак, мы рассказали в этой статье.
Манную кашу рекомендуется есть 1-2 раз в неделю.
Чтобы приготовить кашу без комочков, нужно соблюдать пропорции. Следует взять 500 мл молока и четыре столовые ложки крупы, чтобы получить кашу средней густоты. Сначала нужно вскипятить молоко, затем огонь следует уменьшить и медленно добавить крупу, постоянно помешивая. После закипания каши огонь нужно убавить до минимума, добавить сахар, соль, корицу или сливочное масло по вкусу и продолжать помешивать до готовности. Постоянное помешивание и есть секрет получения кремовой манной каши без комочков.
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