Манная каша: польза и вред для здоровья

Манная каша появилась на Руси в XII веке и изначально была доступна только знатным людям во время праздничных пиршеств. Она готовилась на воде или бульоне с добавлением овощей, фруктов и мяса. В советское время манка стала популярной благодаря своей дешевизне, так как она делается из переработанных зерен пшеницы.

Знаменитая Гурьевская манная каша была придумана только в XIX веке. Крепостной приготовил блюдо на праздничный ужин своего господина. Одному из гостей, министру Гурьеву, она невероятно понравилась. Позже рецепт получил имя этого министра.

Калорийность и БЖУ манной каши

Калорийность на 100 г — 328 ккал;

белки — 10,3 г;

жиры — 1 г;

углеводы — 64,7.

Польза манной каши

В манной каше, в отличие от других каш, содержится меньше клетчатки. Некоторые люди исключают продукты, богатые клетчаткой, из своего рациона из-за возможных проблем с пищеварением. В таких случаях манка может заменить другие крупы.

Источник энергии

Манная каша содержит углеводы, которые являются основным источником энергии для организма.

Источник питательных веществ

Легкоусвояемый продукт

Манная каша легко переваривается организмом благодаря высокому содержанию углеводов и низкому содержанию клетчатки. Это делает ее хорошим выбором для людей, которые имеют проблемы с пищеварением.

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Вред манной каши

Манная каша имеет высокий гликемический индекс. Это означает, что она может вызывать быстрое повышение уровня сахара в крови. Поэтому манку не рекомендуется употреблять людям с диабетом.

Манную кашу нельзя давать детям до трех лет, в старшем возрасте лучше не есть ее слишком часто — 1-2 раза в неделю более чем достаточно.

Фото istockphoto.com

Манная крупа в косметологии

Манная крупа широко используется для приготовления разнообразных масок для лица. В ней содержится витамин E, который является антиоксидантом и помогает в борьбе с повреждениями свободных радикалов, наносящих вред коже.

Тонизирующая маска для лица

Чтобы приготовить тонизирующую маску, чайную ложку манки залейте двумя ложками молока и добавьте столовую ложку меда. Держать такую маску рекомендуется не более 20 минут.

Маска для лица против жирного блеска

С жирным блеском прекрасно справится маска, в состав которой входят манка, киви и ретинол (витамин А). Очистите фрукт от кожуры, хорошенько разотрите, добавьте 10 г манной крупы и 7 капель витамина А. Держать эту маску на лице можно не более 10 минут.

Вкусные блюда из манки

Манник на кефире

Ингредиенты:

крупа манная — 250 г;

кефир — 500 мл;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

разрыхлитель — 10 г;

сливочное масло — 20 г;

цедра и сок лимона — 1 шт.;

соль — 1 щепотка.

Фото Сгенерировано с помощью нейросети Midjourney

Способ приготовления:

Манную крупу залейте теплым кефиром и дайте ей настояться 30 минут, чтобы она набухла. В это время взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте яичную смесь в манку, всыпьте разрыхлитель, выжьмите в тесто сок лимона. Все перемешайте, добавьте тертую цедру лимона и кусочки фруктов. Затем вылейте в форму для выпечки, смазав ее сливочным маслом. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут. Форму с манником достаньте и остудите. Подавать можно со сметаной, вареньем, сгущенкой.

Манные биточки

Ингредиенты:

молоко — 500 мл;

крупа манная — 160 г;

мука — 2 ст. ложки;

яйцо — 1 шт.;

масло растительное — 40 мл;

ванилин — 2 щепотки;

сахар — 60 г;

соль — 1 щепотка.

Фото Сгенерировано с помощью нейросети Midjourney

Способ приготовления:

В кастрюле вскипятите молоко. Непрерывно помешивая молоко венчиком, тонкой струйкой всыпьте манную крупу. Варите кашу около трех минут, до загустения. Готовую кашу переложите в миску и оставьте остывать до теплого состояния. В манную кашу добавьте яйцо, сахар, ванилин и маленькую щепотку соли и перемешайте. Сформируйте из манного «теста» круглую толстую лепешку и обваляйте ее в муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите туда манные биточки. Обжарьте биточки на небольшом огне по три минуты с каждой стороны, до золотистой корочки.

Как выбрать манную кашу

Выбор манной крупы зависит от того, что вы хотите приготовить из нее. Она может быть изготовлена из пшеницы твердых или мягких сортов, и на упаковке указывается ее тип. Мягкая манка подходит для запеканок и каш, твердая обычно используется для выпечки и оладий. Существует также смесь двух видов манки, которая является универсальной.

Как хранить манную кашу

Популярные вопросы

Можно ли есть манную кашу на завтрак?

Завтрак должен быть сытным и богатым витаминами, чтобы наполнить организм силами и энергией на весь день. Из-за высокой калорийности манная каша даст хороший заряд на все утро. Несмотря на это, по сравнению с другими кашами витаминно-минеральный состав манки намного беднее. Про то, какую кашу лучше всего есть на завтрак, мы рассказали в этой статье.

Как часто можно есть манку?

Манную кашу рекомендуется есть 1-2 раз в неделю.

Фото istockphoto.com

Как приготовить манную кашу без комочков?

Чтобы приготовить кашу без комочков, нужно соблюдать пропорции. Следует взять 500 мл молока и четыре столовые ложки крупы, чтобы получить кашу средней густоты. Сначала нужно вскипятить молоко, затем огонь следует уменьшить и медленно добавить крупу, постоянно помешивая. После закипания каши огонь нужно убавить до минимума, добавить сахар, соль, корицу или сливочное масло по вкусу и продолжать помешивать до готовности. Постоянное помешивание и есть секрет получения кремовой манной каши без комочков.

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