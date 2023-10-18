Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 19:00

Манная каша: польза и вред для здоровья

Анна Архипенко
Автор
Лидия Квашнина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Манная каша с ягодами.
Фото istockphoto.com
Telegram Дзен

Манная каша появилась на Руси в XII веке и изначально была доступна только знатным людям во время праздничных пиршеств. Она готовилась на воде или бульоне с добавлением овощей, фруктов и мяса. В советское время манка стала популярной благодаря своей дешевизне, так как она делается из переработанных зерен пшеницы.

Знаменитая Гурьевская манная каша была придумана только в XIX веке. Крепостной приготовил блюдо на праздничный ужин своего господина. Одному из гостей, министру Гурьеву, она невероятно понравилась. Позже рецепт получил имя этого министра.

Калорийность и БЖУ манной каши

  • Калорийность на 100 г — 328 ккал;

  • белки — 10,3 г;

  • жиры — 1 г;

  • углеводы — 64,7.

Помидоры вредны для суставов. Как помидоры влияют на суставы и можно ли их есть при артрите

Польза манной каши

В манной каше, в отличие от других каш, содержится меньше клетчатки. Некоторые люди исключают продукты, богатые клетчаткой, из своего рациона из-за возможных проблем с пищеварением. В таких случаях манка может заменить другие крупы.

Манная крупа быстро разваривается, хорошо усваивается, содержит минимальное количество клетчатки (0,2%), поэтому ее часто включают в диеты, назначаемые при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и после операций на желудке и кишечнике.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Источник энергии

Манная каша содержит углеводы, которые являются основным источником энергии для организма.

Источник питательных веществ

В манной крупе мало клетчатки, но много крахмала, чуть меньше растительного белка и витаминов Е и В1, В2, В6, РР.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Легкоусвояемый продукт

Манная каша легко переваривается организмом благодаря высокому содержанию углеводов и низкому содержанию клетчатки. Это делает ее хорошим выбором для людей, которые имеют проблемы с пищеварением.

Фото istockphoto.com

Вред манной каши

Большое количество глютена, содержащегося в манке, опасно для людей с целиакией, чувствительностью или непереносимостью.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Манная каша имеет высокий гликемический индекс. Это означает, что она может вызывать быстрое повышение уровня сахара в крови. Поэтому манку не рекомендуется употреблять людям с диабетом.

В манке содержится много крахмала, что дает большое количество «пустых» калорий, особенно если варить ее с молоком и сахаром. Поэтому тем, у кого есть проблемы с лишним весом, лучше исключить ее из рациона.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Манную кашу нельзя давать детям до трех лет, в старшем возрасте лучше не есть ее слишком часто — 1-2 раза в неделю более чем достаточно.

Фото istockphoto.com

Манная крупа в косметологии

Манная крупа широко используется для приготовления разнообразных масок для лица. В ней содержится витамин E, который является антиоксидантом и помогает в борьбе с повреждениями свободных радикалов, наносящих вред коже.

Тонизирующая маска для лица

Чтобы приготовить тонизирующую маску, чайную ложку манки залейте двумя ложками молока и добавьте столовую ложку меда. Держать такую маску рекомендуется не более 20 минут.

Киноа: польза и&nbsp;вред для организма человека, калорийность и&nbsp;как выбрать. Киноа: польза и вред для здоровья

Маска для лица против жирного блеска

С жирным блеском прекрасно справится маска, в состав которой входят манка, киви и ретинол (витамин А). Очистите фрукт от кожуры, хорошенько разотрите, добавьте 10 г манной крупы и 7 капель витамина А. Держать эту маску на лице можно не более 10 минут.

Вкусные блюда из манки

Манник на кефире

Ингредиенты:

  • крупа манная — 250 г;

  • кефир — 500 мл;

  • яйца — 2 шт.;

  • сахар — 100 г;

  • разрыхлитель — 10 г;

  • сливочное масло — 20 г;

  • цедра и сок лимона — 1 шт.;

  • соль — 1 щепотка.

Фото Сгенерировано с помощью нейросети Midjourney

Способ приготовления:

  1. Манную крупу залейте теплым кефиром и дайте ей настояться 30 минут, чтобы она набухла.

  2. В это время взбейте яйца с сахаром и солью.

  3. Добавьте яичную смесь в манку, всыпьте разрыхлитель, выжьмите в тесто сок лимона.

  4. Все перемешайте, добавьте тертую цедру лимона и кусочки фруктов.

  5. Затем вылейте в форму для выпечки, смазав ее сливочным маслом.

  6. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут.

  7. Форму с манником достаньте и остудите.

  8. Подавать можно со сметаной, вареньем, сгущенкой.

Пуэр. Как правильно заваривать пуэр

Манные биточки

Ингредиенты:

  • молоко — 500 мл;

  • крупа манная — 160 г;

  • мука — 2 ст. ложки;

  • яйцо — 1 шт.;

  • масло растительное — 40 мл;

  • ванилин — 2 щепотки;

  • сахар — 60 г;

  • соль — 1 щепотка.

Фото Сгенерировано с помощью нейросети Midjourney

Способ приготовления:

  1. В кастрюле вскипятите молоко.

  2. Непрерывно помешивая молоко венчиком, тонкой струйкой всыпьте манную крупу. Варите кашу около трех минут, до загустения.

  3. Готовую кашу переложите в миску и оставьте остывать до теплого состояния.

  4. В манную кашу добавьте яйцо, сахар, ванилин и маленькую щепотку соли и перемешайте.

  5. Сформируйте из манного «теста» круглую толстую лепешку и обваляйте ее в муке.

  6. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите туда манные биточки.

  7. Обжарьте биточки на небольшом огне по три минуты с каждой стороны, до золотистой корочки.

Как выбрать манную кашу

Выбор манной крупы зависит от того, что вы хотите приготовить из нее. Она может быть изготовлена из пшеницы твердых или мягких сортов, и на упаковке указывается ее тип. Мягкая манка подходит для запеканок и каш, твердая обычно используется для выпечки и оладий. Существует также смесь двух видов манки, которая является универсальной.

Если все же иногда хочется манной каши, лучше употреблять более полезные аналоги — из риса, гречки или выбирать пшеничную манку из твердых сортов пшеницы.
Лидия Квашнина
Нутрициолог
Осенние салаты с&nbsp;необычными сочетаниями: что приготовить осенью. 5 осенних салатов с оригинальными вкусовыми сочетаниями

Как хранить манную кашу

Хранить манную крупу лучше всего в стеклянной или керамической посуде с плотно закрывающейся крышкой при температуре +5°С -+20°С и влажности воздуха не превышающей 70%. В таких условиях срок хранения манки составляет 7—9 месяцев.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Популярные вопросы

Можно ли есть манную кашу на завтрак?

Завтрак должен быть сытным и богатым витаминами, чтобы наполнить организм силами и энергией на весь день. Из-за высокой калорийности манная каша даст хороший заряд на все утро. Несмотря на это, по сравнению с другими кашами витаминно-минеральный состав манки намного беднее. Про то, какую кашу лучше всего есть на завтрак, мы рассказали в этой статье.

Как часто можно есть манку?

Манную кашу рекомендуется есть 1-2 раз в неделю.

Фото istockphoto.com

Как приготовить манную кашу без комочков?

Чтобы приготовить кашу без комочков, нужно соблюдать пропорции. Следует взять 500 мл молока и четыре столовые ложки крупы, чтобы получить кашу средней густоты. Сначала нужно вскипятить молоко, затем огонь следует уменьшить и медленно добавить крупу, постоянно помешивая. После закипания каши огонь нужно убавить до минимума, добавить сахар, соль, корицу или сливочное масло по вкусу и продолжать помешивать до готовности. Постоянное помешивание и есть секрет получения кремовой манной каши без комочков.

Кефир: польза и&nbsp;вред для организма человека, калорийность и&nbsp;как выбрать. Кефир: польза и вред для здоровья

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Польза и вред
0
Читайте также
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дайкон: польза и вред для организма