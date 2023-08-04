Диета «6 лепестков»: плюсы и минусы

Не все диеты строятся на жестком ограничении калорий и продуктов. Среди них есть стили питания, основанные на рациональном распределении еды, к примеру, диета «6 лепестков». Подробнее о ней рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Суть диеты «6 лепестков»

Диета «6 лепестков» относится к одному из вариантов монодиет. В ее основе лежат не жесткие ограничения, а раздельное питание. Каждый «лепесток» — это день недели, для которого предусмотрены продукты определенной группы. Это могут быть:

рыба;

овощи;

курица;

злаки;

молочные продукты;

фрукты.

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Плюсы диеты «6 лепестков»

Плюсом этой диеты можно считать ее короткий характер — всего шесть дней. Это важно и с точки зрения психологического состояния — вы не ощутите ограничений, поскольку не нужно голодать. Рацион при этом может быть не только полезным, но разнообразным и вкусным.

Также среди плюсов диеты «6 лепестков» — полный отказ от сахара и необходимость пить много воды. Это серьезное испытание, но не стоит забывать, что именно сахар провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение. И основной эффект диеты достигается именно благодаря отказу от него.

Минусы диеты «6 лепестков»

Главный минус диеты заключается в том, что в определенные дни организм будет испытывать недостаток важных веществ. К примеру:

в овощной или фруктовый день возникнет острая нехватка белка;

в творожный день совсем нет клетчатки.

Фото istockphoto.com

Что можно есть на диете «6 лепестков»

Серьезных ограничений диета не предусматривает. Вы можете есть курицу, рыбу, молочные продукты, злаки, овощи и фрукты. Но делать это придется в разные дни.

Также обязательно во время любой диеты пить достаточное количество воды. Можно умеренно включить в рацион зеленый чай.

Что нельзя есть на диете «6 лепестков»

Все же некоторые продукты исключить придется. Например:

сахар, сладости, сладкие напитки и соусы с добавлением сахара;

избыток соли;

переработанное мясо (колбасы, копчености, сосиски) и красное мясо;

фастфуд;

полуфабрикаты;

картофель.

Подробное меню диеты «6 лепестков» на 6 дней

Вы можете воспользоваться предложенным меню или внести в него свои правки. Оно может быть любым на ваше усмотрение, главное, чтобы список блюд и продуктов соответствовал принципам раздельного питания.

Рыбный день

В первый день вы можете есть любую рыбу, не более 500 г. Варите ее, тушите, запекайте, делайте рыбные супы — это не возбраняется.

К примеру, в течение дня вы можете съесть:

запеченную рыбу с зеленью на завтрак;

уху без картофеля и овощей (грубо говоря, рыбный бульон с рыбой) на обед;

рыбу на пару со специями на перекус;

отварную рыбу на ужин.

Фото istockphoto.com

Овощной день

Во второй день можно есть овощи (не более 1,5 кг): сырые, вареные, запеченные, приготовленные на гриле или на пару. Можно употреблять свежевыжатые овощные соки в дополнение к основному приему пищи.

К примеру, в течение дня вы можете съесть:

салат из тертой моркови и капусты, приправленный лимонным соком, на завтрак

салат из помидоров, оливок, перца, огурцов и листьев салата, приправленный соусом из лимонного сока и горчицы, на обед;

соломку из свежей моркови, перца, огурцов на перекус;

овощи (перец, баклажаны, кабачки, грибы), приготовленные на пару или на гриле, на ужин.

Куриный день

В третий день в меню только куриная грудка без кожицы (не более 500 г). Сварите ее, запеките, приготовьте на пару или на гриле. Допускается немного соли и зелени.

К примеру, в течение дня вы можете съесть:

отварную куриную грудку на завтрак;

куриное филе, запеченное с прованскими травами, на обед;

куриный бульон с кусочками курицы и зеленью на перекус;

куриное филе с паприкой на гриле.

Злаковый день

Рацион четвертого дня состоит из злаков (не более 300 г в сухом виде). Это могут быть вареные, запаренные или пророщенные зерна. Например, гречка, дикий рис, пшеница, отруби, хлебцы, семечки и орехи. Допускается в этот день пить натуральный квас.

К примеру, в течение дня вы можете съесть:

кашу из зерен проросшей пшеницы (или зеленой гречки) на завтрак;

отварной дикий рис на обед;

горсть орехов на перекус;

гречку с зеленью на ужин.

Творожный день

В пятый день можно есть только творожные продукты, жирностью не выше 9% (не более 500 г). Подойдет творог, творожный сыр, обезжиренное молоко, кефир, белый йогурт.

К примеру, в течение дня вы можете съесть:

творог с белым йогуртом на завтрак;

шейк из творога с молоком;

творожный сыр с зеленью на перекус;

обезжиренный творог на ужин.

Фото istockphoto.com

Фруктовый день

Шестой день в этой диете — самый приятный, поскольку можно есть фрукты (не более 1,5 кг). Ешьте яблоки, сливы, грейпфруты, вишню, киви, ягоды и прочее. Они могут быть свежими, запеченными, в виде салатов, фрешей и смузи, а также компота и шербета (без добавленного сахара). Исключение составляют только виноград и бананы.

К примеру, в течение дня вы можете съесть:

салат из фруктов и ягод с щепоткой корицы и ванилина на завтрак;

запеченные с корицей яблоки на обед;

горсть ягод на перекус;

грейпфрут, киви и ананас на ужин.

Как правильно выходить из диеты «6 лепестков»

После завершения диеты нужно начать постепенно вводить разнообразие в рацион, исключая сахар и другие вредные продукты. Выход из диеты может проходить в течение нескольких дней. Допустим, на седьмой день вы добавляете разнообразный обед, на восьмой — завтрак, на девятый — ужин.

Не выходите за рамки суточной калорийности в 1800 килокалорий.

Повторить диету «6 лепестков» можно не раньше чем через месяц.

Результаты диеты «6 лепестков»

На этой диете можно терять примерно по 500-800 г веса. Эффект будет довольно заметным.

Если в ходе такого питания стали обостряться хронические заболевания, значительно ухудшилось самочувствие, нужно незамедлительно прекратить диету и обратиться к врачу.

Мнение диетолога

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