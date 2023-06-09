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Сегодня, 19:30

Блогер попробовала диету Чимина из BTS. Рассказываем, что из этого вышло

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Проверка фактов

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Пак Чимин из BTS
Фото Getty Images
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Девушка-блогер, вдохновленная привлекательным внешним видом своего кумира (или, как сейчас модно говорить, айдола) — Чимина из BTS, решила последовать его примеру. В видео в своем блоге она рассказывает, к каким результатам это привело.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков объяснил, что будет, если питаться, как южнокорейская звезда k-pop.

Что из себя представляет диета Чимина из BTS

Чимин — это певец, танцор, автор песен и участник южнокорейского бойзбенда BTS. Шутка ли, но кумир молодежи (судя по словам блогера) абсолютно серьезно заявил, что придерживается определенного стиля питания, чтобы избавиться от лишних килограммов и поддерживать свежий вид. Назвать это диетой не поворачивается язык.

Дело в том, что в течение десяти дней нужно есть один раз. Еще раз повторюсь: не раз в день, а именно один раз в 10 дней. Неудивительно, что за это время можно потерять прилично в весе. И испортить здоровье.

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За девять дней диеты Чимина его поклонница сбросила примерно 5,5 кг (с 69,5 до 64 кг) — относительно немного для таких рисков. Лишь на десятый день девушка позволила себе банановый напиток.

Информация в сети относительно диеты Чимина из BTS разниться. Однако более правдоподобно выглядит другой вариант. По другой версии в рацион k-pop айдола входит темный рис, морепродукты, куриная грудка, водоросли и овощи. Порция ограничена, за исключением огурцов и имбиря, их Чимин может есть в любом количестве.

Из напитков — пара литров воды в сутки, несладкий чай и кофе. Длительность диеты — 10 дней с регулярным повторением, чтобы не набрать вес снова.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Что будет, если придерживаться диеты Чимина из BTS

Если говорить о ролике, то такая диета крайне опасна для здоровья. Вес, который потеряла девушка, во-первых, не настолько велик, во-вторых, это не только жир, но с гораздо большей вероятностью вода и мышцы. Не стоит забывать: чем меньше в организме становится мышц, тем сильнее замедляется метаболизм и сложнее становится похудеть.

Банановый смузи
Фото Freepik

Диета, на которой сидела блогер, больше похожа на голодание. И выход из него с банановым коктейлем — не самая лучшая идея. После длительного голодания (да и просто на голодный желудок) сладкий, насыщенный углеводами банан вызовет мощный скачок сахара в крови, который приведет и к скачку инсулина.

В перспективе диета, которую предлагает девушка, может также спровоцировать расстройства пищевого поведения.

Любая ограничительная по количеству пищи диета — вред для здоровья. Недобор по калориям и нутриентам может сказаться на физическом самочувствии, а также эмоциональном и ментальном здоровье.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Если говорить о втором варианте питания Чимина из BTS, который выглядит более реалистичным и щадящим, ничего плохого в таком рационе, в целом, нет:

  • темный рис и водоросли — клетчатка и витамины;

  • куриная грудка и морепродукты — белок;

  • достаточное количество жидкости;

  • и даже специи — в виде имбиря.

Салат из водорослей
Фото Freepik/timolina

Негативный момент в том, что принимать пищу придется лишь раз в день.

Во-первых, не всем разрешен такой план питания. У многих есть проблемы с желчеоттоком. Нельзя питаться один раз в день даже абсолютно здоровым людям, поскольку в течение 10 дней организм будет в стрессе. После выхода из такой диеты гарантирован набор килограммов с излишком.

При этом в режиме «экстренного голодания» организм старается сохранить энергию, поэтому вес уходит слабо даже при высокоинтенсивных тренировках.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Также к негативным моментам можно отнести отсутствие в рационе полезных растительных и животных жиров. Они есть в растительных маслах, сливочном масле, яйцах, орехах и семенах, которые необходимы для здорового питания.

Возможно, подобный набор продуктов хорош для этнического корейца, но для представителя другого этноса может быть плохо усвояемым и недостаточно полным по нутриентному составу.

Для рациона человека, который родился и вырос в Центральной России, например, не характерно употребление большого количества морепродуктов и водорослей, для жителя Севера — овощей и отсутствие жирного мяса.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Таким образом, диета Чимина в любом ее варианте не подходит для здорового похудения. Она не только может подорвать здоровье, не дать ожидаемых результатов, но и спровоцировать последующий набор веса.

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Диеты
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