Блогер попробовала диету Чимина из BTS. Рассказываем, что из этого вышло

Девушка-блогер, вдохновленная привлекательным внешним видом своего кумира (или, как сейчас модно говорить, айдола) — Чимина из BTS, решила последовать его примеру. В видео в своем блоге она рассказывает, к каким результатам это привело.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков объяснил, что будет, если питаться, как южнокорейская звезда k-pop.

Что из себя представляет диета Чимина из BTS

Чимин — это певец, танцор, автор песен и участник южнокорейского бойзбенда BTS. Шутка ли, но кумир молодежи (судя по словам блогера) абсолютно серьезно заявил, что придерживается определенного стиля питания, чтобы избавиться от лишних килограммов и поддерживать свежий вид. Назвать это диетой не поворачивается язык.

Дело в том, что в течение десяти дней нужно есть один раз. Еще раз повторюсь: не раз в день, а именно один раз в 10 дней. Неудивительно, что за это время можно потерять прилично в весе. И испортить здоровье.

За девять дней диеты Чимина его поклонница сбросила примерно 5,5 кг (с 69,5 до 64 кг) — относительно немного для таких рисков. Лишь на десятый день девушка позволила себе банановый напиток.

Что будет, если придерживаться диеты Чимина из BTS

Если говорить о ролике, то такая диета крайне опасна для здоровья. Вес, который потеряла девушка, во-первых, не настолько велик, во-вторых, это не только жир, но с гораздо большей вероятностью вода и мышцы. Не стоит забывать: чем меньше в организме становится мышц, тем сильнее замедляется метаболизм и сложнее становится похудеть.

Фото Freepik

Диета, на которой сидела блогер, больше похожа на голодание. И выход из него с банановым коктейлем — не самая лучшая идея. После длительного голодания (да и просто на голодный желудок) сладкий, насыщенный углеводами банан вызовет мощный скачок сахара в крови, который приведет и к скачку инсулина.

В перспективе диета, которую предлагает девушка, может также спровоцировать расстройства пищевого поведения.

Если говорить о втором варианте питания Чимина из BTS, который выглядит более реалистичным и щадящим, ничего плохого в таком рационе, в целом, нет:

темный рис и водоросли — клетчатка и витамины;

куриная грудка и морепродукты — белок;

достаточное количество жидкости;

и даже специи — в виде имбиря.

Фото Freepik/timolina

Негативный момент в том, что принимать пищу придется лишь раз в день.

Также к негативным моментам можно отнести отсутствие в рационе полезных растительных и животных жиров. Они есть в растительных маслах, сливочном масле, яйцах, орехах и семенах, которые необходимы для здорового питания.

Таким образом, диета Чимина в любом ее варианте не подходит для здорового похудения. Она не только может подорвать здоровье, не дать ожидаемых результатов, но и спровоцировать последующий набор веса.

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