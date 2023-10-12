Диета «Любимая» для похудения: в чем суть и как она работает

Диета «Любимая» достаточно эффективна в потере веса. Разбираемся, какие у нее плюсы и минусы, а также как составить вкусное и разнообразное меню на неделю.

Суть диеты «Любимая»

Суть диеты заключается в чередовании дней, в которые человек употребляет, например, только фрукты или только овощи, с днями, когда он обходится исключительно питьем. Обычно диета длится неделю. За это время можно потерять до семи килограммов, но чаще всего этот показатель находится в районе 3,5-4 килограммов.

Диета «Любимая» достаточно жесткая и малокалорийная, что приводит к быстрой потере веса. Но ее эффективность не подтверждена научными исследованиями.

Плюсы диеты «Любимая»

К плюсам диеты относятся:

Упрощение процесса пищеварения. По мнению сторонников диеты, разделение продуктов по группам может помочь организму легче усваивать и переваривать пищу, что улучшает общее состояние желудочно-кишечного тракта.

Разгрузочный эффект. Семидневный цикл помогает очистить организм и избавиться от лишнего веса.

Доступные продукты. Диета не требует специальных продуктов, все ингредиенты можно купить в обычном супермаркете.

Противопоказания и минусы диеты

Диета «Любимая» предполагает ограничение употребления определенных продуктов, что приводит к недостатку важных питательных веществ, таких как белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

Эта диета предлагает список разрешенных продуктов, которого сложно придерживаться в долгосрочной перспективе. Ограниченный рацион может привести к быстрому утомлению от однообразной пищи.

Что можно есть на диете «Любимая»

Диета «Любимая» считается разгрузочной, потому что в течение нее организму предоставляется отдых от плохо усваиваемых продуктов.

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Разрешенные продукты:

Овощи, зелень, фрукты, ягоды. Баклажаны, бобы, кабачок, капуста, кинза, лук репчатый, маслины, морковь, огурцы, оливки, салатный перец, петрушка, редис, рукола, салат, сельдерей, спаржа, укроп, чеснок, чечевица, абрикос, авокадо, вишня, гранат, грейпфрут, груша, киви, манго, нектарин, слива, яблоки.

Крупы и каши. Каши гречневая и перловая, дикий черный рис.

Молочные продукты, творог, сыры. Молоко обезжиренное, кефир жирностью 1%, ряженка 1%, йогурт 2%, моцарелла, обезжиренный творог.

Мясо, птица, яйца. Говядина, курица, цыпленок, индейка, куриные яйца.

Рыба и морепродукты. Икра, кальмар, камбала, водоросли, горбуша, лосось, мидии, креветки, семга, раки, осьминоги, скумбрия, судак, тунец, форель.

Напитки. Зеленый чай, кофе, компот из сухофруктов, морс.

Что нельзя есть на диете «Любимая»

Некоторые овощи. Картофель, кукуруза.

Крупы, муку и изделия из нее. Белый рис, мучные изделия, макароны, пельмени, хлеб.

Сладости. Печенье, конфеты, мороженое.

Соусы, молочные напитки, масло. Кетчуп, майонез, йогурты с добавками, творожная масса с изюмом, шоколадом и т. д., сливочное и подсолнечное масло.

Некоторые виды мяса, колбаса. Свинина, сало, баранина, котлеты, сосиски, колбаса, сардельки.

Некоторые напитки. Алкоголь, газированные напитки, пакетированные соки.

Меню на неделю для диеты «Любимая»

Понедельник. Овощной

Завтрак: овощной салат из свежих овощей с добавлением зелени, заправленный лимонным соком.

Обед: суп-пюре из овощей без масла и сливок, кусочек нежирной вареной рыбы.

Полдник: стакан минеральной воды без газа.

Ужин: овощная запеканка.

Вторник. Фруктовый

Завтрак: два апельсина, киви.

Обед: грейпфрут.

Полдник: ананас, киви, яблоко.

Ужин: по одному киви и грейпфруту.

Среда. Питьевой

Завтрак: стакан ряженки, чай без сахара.

Перекус: стакан нежирного кефира.

Обед: свежевыжатый овощной сок.

Полдник: стакан минеральной воды без газа.

Ужин: стакан ряженки.

Четверг. Белковый

Завтрак: омлет из двух яиц с добавлением овощей.

Обед: кусочек нежирной вареной рыбы, овощной салат, заправленный лимонным соком.

Полдник: стакан минеральной воды без газа.

Ужин: кусок нежирного вареного мяса, овощной салат, заправленный лимонным соком.

Пятница. Питьевой

Завтрак: сок из моркови и тыквы.

Обед: кефир и куриный бульон.

Полдник: зеленый чай.

Ужин: травяной чай.

Суббота. Овощной

Завтрак: два томата.

Обед: салат из капусты, огурцов и укропа, заправленный оливковым маслом.

Полдник: свекла вареная (небольшая).

Ужин: салат: огурцы и болгарский перец.

Воскресенье. Смешанный

Завтрак: два отварных яйца.

Обед: стакан грейпфрутового сока.

Полдник: овощной суп.

Ужин: салат из мягкого сыра, помидоров и капусты.

Рецепты блюд

Смузи из яблока и сельдерея

Ингредиенты:

кокосовая вода — 150 мл;

сельдерей — 0,5 стебля;

огурец — 0,5 шт.;

ананас — 100 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

мята — несколько листочков;

спирулина — 1/3 ч. л.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты в блендере.

Овощной суп

Ингредиенты:

брокколи — 1/2 кочана;

цветная капуста — 1/2 кочана;

лук репчатый — 1 небольшая головка;

морковь — 1 шт.;

зеленый горошек (замороженный или свежий) — 2 горсти;

зеленая стручковая фасоль (замороженная или свежая) — 2 горсти;

сельдерей — 2 стебля;

помидор — 1 средний;

перец болгарский — 1/2 шт.;

кабачок или цукини средний — 1/2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

укроп, петрушка, зеленый лук.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Налейте в кастрюлю воды, поставьте на огонь, доведите до кипения. Разморозьте стручковую фасоль и зеленый горошек, если необходимо. Нарежьте кабачки брусочками. Разделите цветную капусту и брокколи на соцветия. Мелко нарежьте лук. Натрите морковь на крупной терке. В кастрюлю с кипящей водой положите цветную капусту, брокколи и кабачки. На растительном масле обжарьте лук и сельдерей. Затем добавьте морковь. Потушите несколько минут и добавьте в суп. Помидоры и перец обжарьте на растительном масле и также добавьте в суп. Добавьте в суп зеленый горошек и стручковую фасоль. Варите до готовности овощей около 15 минут. Приправьте измельченным чесноком, солью, перцем, укропом, петрушкой и зеленым луком.

Выход из диеты

В последний день диеты предусмотрено постепенное возвращение к обычной пище. Однако важно помнить, что после периода разгрузки организма необходимо аккуратно вводить новые продукты, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Рекомендуется начать с легкоусваиваемых продуктов, таких как овощи, фрукты и нежирные белковые продукты. Постепенно можно добавлять другие продукты, но следует избегать быстрого перехода к тяжелой и жирной пище.

Результаты

На диете «Любимая» можно сбросить до 7 кг за неделю. Самым сложным обычно является первый день, когда происходит резкая смена рациона питания.

Чтобы поддержать достигнутые результаты, важно и после диеты продолжать следить за своим питанием. Рекомендуется включить в рацион больше овощей, фруктов, нежирных белков и здоровых жиров, а также ограничить потребление сахара, соли и обработанных продуктов.