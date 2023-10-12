Диета «Любимая» для похудения: в чем суть и как она работает

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Диета «Любимая» достаточно эффективна в потере веса. Разбираемся, какие у нее плюсы и минусы, а также как составить вкусное и разнообразное меню на неделю.
Суть диеты заключается в чередовании дней, в которые человек употребляет, например, только фрукты или только овощи, с днями, когда он обходится исключительно питьем. Обычно диета длится неделю. За это время можно потерять до семи килограммов, но чаще всего этот показатель находится в районе 3,5-4 килограммов.
Диета «Любимая» достаточно жесткая и малокалорийная, что приводит к быстрой потере веса. Но ее эффективность не подтверждена научными исследованиями.
К плюсам диеты относятся:
Упрощение процесса пищеварения. По мнению сторонников диеты, разделение продуктов по группам может помочь организму легче усваивать и переваривать пищу, что улучшает общее состояние желудочно-кишечного тракта.
Разгрузочный эффект. Семидневный цикл помогает очистить организм и избавиться от лишнего веса.
Доступные продукты. Диета не требует специальных продуктов, все ингредиенты можно купить в обычном супермаркете.
Диета «Любимая» предполагает ограничение употребления определенных продуктов, что приводит к недостатку важных питательных веществ, таких как белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.
При длительном или частом применении такая диета может вызвать слабость, утомляемость, выпадение волос, нарушения сердечного ритма (из-за дефицита калия и магния), депрессию и др.Валентина ТоршинаНутрициолог
Эта диета предлагает список разрешенных продуктов, которого сложно придерживаться в долгосрочной перспективе. Ограниченный рацион может привести к быстрому утомлению от однообразной пищи.
Абсолютными противопоказаниями для такой диеты будут: беременность и период лактации; детский, пубертатный и старческий возраст; любые заболевания ЖКТ (гастрит, язвенный колит, панкреатит, холецистит и др.), гепатиты и циррозы, сахарный диабет, депрессия с выраженной тоской и тревогой, нарушения сердечного ритма и др.Валентина ТоршинаНутрициолог
Диета «Любимая» считается разгрузочной, потому что в течение нее организму предоставляется отдых от плохо усваиваемых продуктов.
Разрешенные продукты:
Овощи, зелень, фрукты, ягоды. Баклажаны, бобы, кабачок, капуста, кинза, лук репчатый, маслины, морковь, огурцы, оливки, салатный перец, петрушка, редис, рукола, салат, сельдерей, спаржа, укроп, чеснок, чечевица, абрикос, авокадо, вишня, гранат, грейпфрут, груша, киви, манго, нектарин, слива, яблоки.
Крупы и каши. Каши гречневая и перловая, дикий черный рис.
Молочные продукты, творог, сыры. Молоко обезжиренное, кефир жирностью 1%, ряженка 1%, йогурт 2%, моцарелла, обезжиренный творог.
Мясо, птица, яйца. Говядина, курица, цыпленок, индейка, куриные яйца.
Рыба и морепродукты. Икра, кальмар, камбала, водоросли, горбуша, лосось, мидии, креветки, семга, раки, осьминоги, скумбрия, судак, тунец, форель.
Напитки. Зеленый чай, кофе, компот из сухофруктов, морс.
Некоторые овощи. Картофель, кукуруза.
Крупы, муку и изделия из нее. Белый рис, мучные изделия, макароны, пельмени, хлеб.
Сладости. Печенье, конфеты, мороженое.
Соусы, молочные напитки, масло. Кетчуп, майонез, йогурты с добавками, творожная масса с изюмом, шоколадом и т. д., сливочное и подсолнечное масло.
Некоторые виды мяса, колбаса. Свинина, сало, баранина, котлеты, сосиски, колбаса, сардельки.
Некоторые напитки. Алкоголь, газированные напитки, пакетированные соки.
Завтрак: овощной салат из свежих овощей с добавлением зелени, заправленный лимонным соком.
Обед: суп-пюре из овощей без масла и сливок, кусочек нежирной вареной рыбы.
Полдник: стакан минеральной воды без газа.
Ужин: овощная запеканка.
Завтрак: два апельсина, киви.
Обед: грейпфрут.
Полдник: ананас, киви, яблоко.
Ужин: по одному киви и грейпфруту.
Завтрак: стакан ряженки, чай без сахара.
Перекус: стакан нежирного кефира.
Обед: свежевыжатый овощной сок.
Полдник: стакан минеральной воды без газа.
Ужин: стакан ряженки.
Завтрак: омлет из двух яиц с добавлением овощей.
Обед: кусочек нежирной вареной рыбы, овощной салат, заправленный лимонным соком.
Полдник: стакан минеральной воды без газа.
Ужин: кусок нежирного вареного мяса, овощной салат, заправленный лимонным соком.
Завтрак: сок из моркови и тыквы.
Обед: кефир и куриный бульон.
Полдник: зеленый чай.
Ужин: травяной чай.
Завтрак: два томата.
Обед: салат из капусты, огурцов и укропа, заправленный оливковым маслом.
Полдник: свекла вареная (небольшая).
Ужин: салат: огурцы и болгарский перец.
Завтрак: два отварных яйца.
Обед: стакан грейпфрутового сока.
Полдник: овощной суп.
Ужин: салат из мягкого сыра, помидоров и капусты.
Ингредиенты:
кокосовая вода — 150 мл;
сельдерей — 0,5 стебля;
огурец — 0,5 шт.;
ананас — 100 г;
лимонный сок — 1 ст. л.;
мята — несколько листочков;
спирулина — 1/3 ч. л.
Способ приготовления:
Смешайте все ингредиенты в блендере.
Ингредиенты:
брокколи — 1/2 кочана;
цветная капуста — 1/2 кочана;
лук репчатый — 1 небольшая головка;
морковь — 1 шт.;
зеленый горошек (замороженный или свежий) — 2 горсти;
зеленая стручковая фасоль (замороженная или свежая) — 2 горсти;
сельдерей — 2 стебля;
помидор — 1 средний;
перец болгарский — 1/2 шт.;
кабачок или цукини средний — 1/2 шт.;
чеснок — 1 зубчик;
укроп, петрушка, зеленый лук.
Способ приготовления:
Налейте в кастрюлю воды, поставьте на огонь, доведите до кипения.
Разморозьте стручковую фасоль и зеленый горошек, если необходимо.
Нарежьте кабачки брусочками. Разделите цветную капусту и брокколи на соцветия. Мелко нарежьте лук. Натрите морковь на крупной терке. В кастрюлю с кипящей водой положите цветную капусту, брокколи и кабачки.
На растительном масле обжарьте лук и сельдерей. Затем добавьте морковь. Потушите несколько минут и добавьте в суп.
Помидоры и перец обжарьте на растительном масле и также добавьте в суп.
Добавьте в суп зеленый горошек и стручковую фасоль. Варите до готовности овощей около 15 минут.
Приправьте измельченным чесноком, солью, перцем, укропом, петрушкой и зеленым луком.
В последний день диеты предусмотрено постепенное возвращение к обычной пище. Однако важно помнить, что после периода разгрузки организма необходимо аккуратно вводить новые продукты, чтобы избежать проблем с пищеварением.
Рекомендуется начать с легкоусваиваемых продуктов, таких как овощи, фрукты и нежирные белковые продукты. Постепенно можно добавлять другие продукты, но следует избегать быстрого перехода к тяжелой и жирной пище.
Организм, получая количество калорий ниже своей самой минимальной потребности, думает, что голодает, и снижает эту самую потребность. После выхода из диеты на привычное питание вес возвратится стремительно и в большем объеме. Каждая дальнейшая попытка похудеть будет все более сложной. Этот эффект называется «диетическая петля». Надо худеть не быстро, а с умом.Валентина ТоршинаНутрициолог
На диете «Любимая» можно сбросить до 7 кг за неделю. Самым сложным обычно является первый день, когда происходит резкая смена рациона питания.
Чтобы поддержать достигнутые результаты, важно и после диеты продолжать следить за своим питанием. Рекомендуется включить в рацион больше овощей, фруктов, нежирных белков и здоровых жиров, а также ограничить потребление сахара, соли и обработанных продуктов.
Как простая альтернатива этой диете — допустимо раз в неделю устраивать разгрузочный день по одному из предложенных в диете планов. Можно будет добиться плавного снижения веса за 6-12 недель без описанных побочных эффектов. Но и такой способ лучше обсудить со своим врачом и нутрициологом.Валентина ТоршинаНутрициолог
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