Душица: польза и вред для здоровья

Другое название душицы — орегано — переводится с греческого как «украшение гор». Однако ценят это растение не за внешний вид, а за его уникальные лечебные свойства. Еще Гиппократ отмечал пользу душицы для человека. Вместе с экспертом подробно разобрали полезные и не очень свойства душицы и то, как ее используют в медицине и кулинарии.

Калорийность и БЖУ душицы

Душица — не калорийный продукт. В 100 г содержится всего 265 ккал.

Кроме того, в 100 г приправы:

белков — 9 г;

жиров — 4,3 г;

углеводов — 68,9 г.

Польза душицы

Душица — полезный продукт, который с древности использовали для лечения разных болезней.

Полезные свойства

Душица — мощное антибактериальное средство. Ее применяют при кишечных инфекциях: она улучшает процесс переваривания и усвоения пищи. Также душица обладает противовирусным, отхаркивающим эффектом (будет полезна при кашле, болях в горле, в период простуд и ОРВИ), а также используется для профилактики атеросклероза. Кроме того, она помогает снизить проявления аллергии.

Травы, как и любые народные средства, не заменяют лечения, назначенного врачом.

Витамины и минералы

Душица отличается высоким содержанием эфирного масла (до 1,2%). В ней содержатся дубильные вещества, антимикробные фенолы и флавоноиды, которые улучшают обмен веществ. Также в душице есть полезные для человека органические кислоты, макро- и микроэлементы, витамины С, В1, В2, D, A, К.

Вред душицы

Душица снижает свертываемость крови, поэтому ее надо с осторожностью употреблять людям, принимающим лекарства с таким же эффектом (например, при повышенном риске тромбоза).

Помимо этого, душица может снизить уровень сахара в крови, поэтому при приеме антидиабетических препаратов необходимо пристально следить за его уровнем.

Душица в медицине

Настой

Настой из душицы — по-настоящему универсальное средство. Его можно применять для лечения воспалительных заболеваний ротовой полости (например, стоматита), ангин, простуд, кожных заболеваний. Из настоя можно делать ванночку для рук и ног.

Для приготовления настоя заварите одну столовую ложку сушеной душицы 400 мл кипятка. Полощите им рот (после полоскания настой можно проглотить) или наносите на проблемные участки кожи.

Отвар

Отвар душицы обладает успокаивающим и мочегонным действием. Для его приготовления необходимо одну столовую ложку сушеной душицы залить стаканом кипятка и варить полчаса на медленном огне. Получившийся отвар принимать по 30 мл до еды трижды в день. Обратите внимание, что курс приема составляет не более недели.

Народные средства не заменяют медикаментозного лечения, которое назначает врач.

Вкусные блюда с душицей

Запеченный чеснок с орегано

Ингредиенты:

чеснок — 4 головки;

сливочное масло — 90 г;

душица — 4 веточки.

Фото istockphoto.com/LauriPatterson

Способ приготовления:

Очистить чеснок от лишней шелухи. Отрезать верхнюю часть головки чеснока так, чтобы у зубчиков была срезана только верхушка. Положить чеснок на лист фольги для запекания, сверху на головку положить масло, закрыть сверху отрезанной «крышечкой». Рядом положить веточку орегано. Смять фольгу так, чтобы получился шарик и чеснок был весь закрыт. Шарики положить в емкость для запекания (можно использовать формы для кексов). Поместить чеснок в разогретую до 200°C духовку на 30-40 минут. После того, как фольга остынет, достать чеснок и выдавить мягкие зубчики из кожуры. Полученную массу можно намазывать на хлеб или использовать как соус.

Ароматное оливковое масло с душицей и розмарином

Ингредиенты:

свежий розмарин — 3-4 веточки;

свежая душица — 3-4 веточки;

оливковое масло — 500 мл.

Фото istockphoto.com/olvas

Способ приготовления:

Вымыть и хорошо просушить полотенцем травы. Порвать их на листики и веточки. Сложить в емкости для хранения и залить маслом. Дать маслу постоять по меньшей мере сутки, после этого хранить в холодильнике.

Как выбрать душицу

Учтите, что есть разные сорта душицы: лимонная, греческая и другие. Каждая из них имеет свои особенности вкуса и аромата. Выберите тот сорт, который соответствует вашим предпочтениям.

Ищите свежую душицу с ярким зеленым цветом. Избегайте листьев или стеблей, которые выглядят увядшими или пожелтевшими. От душицы должен исходить сильный аромат. Если его нет, есть повод усомниться в качестве продукта.

Как хранить душицу

Свежую душицу лучше использовать сразу после покупки, но несколько дней она может сохранять свежесть и в холодильнике. Поместите влажное полотенце в пластиковый пакет, затем положите туда душицу и надежно запакуйте.

Еще один способ сохранить свежесть душицы — заморозка. Вымойте и обсушите свежую душицу, затем измельчите ее или просто срежьте листочки. Разложите душицу в формы для льда и залейте оливковым маслом или водой. Заморозьте их. Затем положите замороженные кубики душицы в пластиковые мешочки и верните в морозильник. Замороженная душица сохранит свойства в течение нескольких месяцев.

Вы можете сохранить полные веточки душицы, поместив их в сухое и вентилируемое место. Привяжите концы веточек и повесьте их в темном и сухом помещении. После того, как душица полностью высохнет, снимите листья с веток и храните их в герметично закрытой таре в сухом и прохладном месте.

Популярные вопросы

Какая душица лучше: свежая или сушеная

В сушеной душице в высокой концентрации содержатся многие полезные вещества. Однако в свежей душице больше витаминов и флавоноидов, которые отвечают за обмен веществ.

В чем разница между душицей, орегано и майораном

Душица и орегано — это разные названия одного и того же растения. Его научное название — Origanum Vulgare. А вот майоран — это отдельный биологический вид (Origanum Majorana), хотя относится к тому же семейству, что и душица.

Можно ли пить душицу на ночь

Душицу считают ароматизатором, который помогает снять стресс и успокоить нервную систему. Пить чай из душицы на ночь полезно для расслабления и подготовки ко сну. Однако учтите, что душица обладает мочегонным эффектом.

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