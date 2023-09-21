Когда пить алкоголь опаснее для здоровья: утром или вечером? Отвечает нарколог

Алкоголь — неизменный спутник дружеских посиделок, праздничных застолий и радостных событий, которые хочется отметить. Но даже малая доза, выпитая «сверх меры», может превратить состояние легкого веселья и приподнятого настроения в вечер, который хочется забыть, и утро, наполненное сожалениями и физическим недомоганием. Вместе с наркологом Екатериной Стукаловой разбираемся, как минимизировать вред от употребления алкоголя.

В какое время суток выпивать менее вредно

Когда лучше выпить, чтобы не навредить организму? Мнения людей кардинально различаются: одни уверены, что выпивать с утра полезно — «выпил и весь день свободен», другие, наоборот, считают, что выпивать лучше вечером.

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По мнению эксперта, не стоит думать, что определенный промежуток времени, лунный календарь или любой другой фактор влияет на то, что будет с человеком после рюмки или даже бутылки.

Обычно встречи с друзьями и отмечание праздников планируется на вечер. Такой вариант чуть лучше, чем выпивка с утра: во-первых, употребление алкоголя скорее всего будет сопровождаться ужином или закусками, которые замедлят опьянение. Во-вторых, после застолья человек ляжет спать.

Все вышесказанное относится только к разовым ситуациям по определенным поводам. Но существует такое понятие, как «вечерний алкоголизм», и это совсем другая история.

Как избежать быстрого опьянения и похмелья

Чтобы употребление алкоголя принесло только положительные эмоции, а вредные последствия для организма были минимальны, стоит придерживаться нескольких правил:

Не делать коктейли на основе газированных напитков, поскольку они ускоряют всасывание этанола. Соответственно, опьянение наступит быстрее, а еще такой микс вреден для печени.

Не пить спиртное во время приема медикаментов, особенно антибиотиков и седативных препаратов. В лучшем случае это приведет к нейтрализации лечебного действия, в худшем — к побочным эффектам.

В начале застолья выбрать один тип напитка и придерживаться его весь вечер, не смешивая разные виды алкоголя.

Перед употреблением алкоголя плотно поесть, после — не забывать о регулярных закусках. При этом не увлекаться сладостями: сахар замедляет расщепление этанола.

Делать перерывы между тостами хотя бы на полчаса.

Чтобы помочь организму вывести токсины, за час-два до мероприятия выпить сорбенты: активированный уголь или энтеросгель. По окончании трапезы повторить процедуру.

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