Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 07:00

Когда пить алкоголь опаснее для здоровья: утром или вечером? Отвечает нарколог

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Екатерина Стукалова
Врач психиатр-нарколог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Друзья пьют красное вино за ужином.
Фото istockphoto.com
Девушка с бокалом красного вина и телефоном.
Фото istockphoto.com
1/2
Telegram Дзен

Алкоголь — неизменный спутник дружеских посиделок, праздничных застолий и радостных событий, которые хочется отметить. Но даже малая доза, выпитая «сверх меры», может превратить состояние легкого веселья и приподнятого настроения в вечер, который хочется забыть, и утро, наполненное сожалениями и физическим недомоганием. Вместе с наркологом Екатериной Стукаловой разбираемся, как минимизировать вред от употребления алкоголя.

В какое время суток выпивать менее вредно

Когда лучше выпить, чтобы не навредить организму? Мнения людей кардинально различаются: одни уверены, что выпивать с утра полезно — «выпил и весь день свободен», другие, наоборот, считают, что выпивать лучше вечером.

Девушка с бокалом красного вина и телефоном.
Фото istockphoto.com

По мнению эксперта, не стоит думать, что определенный промежуток времени, лунный календарь или любой другой фактор влияет на то, что будет с человеком после рюмки или даже бутылки.

Выпивать с утра, натощак — по факту настоящее самоубийство. Мало того, что спиртное вызывает раздражение слизистой, оно также влечет за собой «алкогольный удар», бессознательную форму опьянения. Особо опасной она может стать, если человек выпивает крепкий алкоголь. Похмелье от него станет невыносимо тяжелым ударом для организма.
Екатерина Стукалова
Врач психиатр-нарколог
Влияние алкоголя на&nbsp;кишечник: мнение врача. Как алкоголь влияет на кишечник? Отвечает врач

Обычно встречи с друзьями и отмечание праздников планируется на вечер. Такой вариант чуть лучше, чем выпивка с утра: во-первых, употребление алкоголя скорее всего будет сопровождаться ужином или закусками, которые замедлят опьянение. Во-вторых, после застолья человек ляжет спать.

Все вышесказанное относится только к разовым ситуациям по определенным поводам. Но существует такое понятие, как «вечерний алкоголизм», и это совсем другая история.

«Вечерний алкоголизм» напоминает плавную раскачку: в течение недели человек покупает алкоголь и пьет понемногу. Но уже к концу недели и в выходные начинает выпивать основательно. При этом подобные «тихие» алкоголики уверены, что держат ситуацию под контролем. Ведь они выпивают немного... в их представлении. Утренний или вечерний алкоголь — неважно. Важно разобраться в причинах, по которым человек расслабляется подобным образом.
Екатерина Стукалова
Врач психиатр-нарколог
Алкоголь. Как алкоголь влияет на печень: этапы и последствия

Как избежать быстрого опьянения и похмелья

Чтобы употребление алкоголя принесло только положительные эмоции, а вредные последствия для организма были минимальны, стоит придерживаться нескольких правил:

  • Не делать коктейли на основе газированных напитков, поскольку они ускоряют всасывание этанола. Соответственно, опьянение наступит быстрее, а еще такой микс вреден для печени.

  • Не пить спиртное во время приема медикаментов, особенно антибиотиков и седативных препаратов. В лучшем случае это приведет к нейтрализации лечебного действия, в худшем — к побочным эффектам.

  • В начале застолья выбрать один тип напитка и придерживаться его весь вечер, не смешивая разные виды алкоголя.

  • Перед употреблением алкоголя плотно поесть, после — не забывать о регулярных закусках. При этом не увлекаться сладостями: сахар замедляет расщепление этанола.

  • Делать перерывы между тостами хотя бы на полчаса.

  • Чтобы помочь организму вывести токсины, за час-два до мероприятия выпить сорбенты: активированный уголь или энтеросгель. По окончании трапезы повторить процедуру.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Вопросы и ответы
1
Обсудить
Читайте также
Источник сообщил о массовой продаже недвижимости сотрудниками СБУ в ЛНР
Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России
Зеленский представил на Генассамблее ООН два условия мира на Украине
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что такое химическая диета Усамы Хамдий и как она работает