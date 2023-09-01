Что будет, если переесть помидоров? Рассказывает нутрициолог

Помидоры любят за универсальность: плоды хороши в салатах, отлично дополняют мясо по-французски и облагораживают утреннюю яичницу. Но так ли безопасно есть их в неограниченных количествах?

Нутрициолог Екатерина Григорович рассказывает о том, кому стоит ограничить помидоры в рационе и что будет, если их переесть.

Чем полезны помидоры

Помидоры входят в список рекордсменов по содержанию гормона сна мелатонина — от 12 до 250 нг/г в зависимости от сорта. Также плоды содержат рутин (витамин Р), который защищает эластин и коллаген от разрушения, сохраняя молодость и упругость кожи. Помидоры богаты калием — важным электролитом, участвующим в правильном функционировании нервной системы и сердечной мышцы.

Сколько помидоров можно есть здоровому человеку

Дневная норма для людей без проблем со здоровьем составляет 1-3 плода в зависимости от размера, но добавлять их в рацион все семь дней в неделю не стоит.

Кому стоит ограничить помидоры

Помидоры относят к роду Паслен семейства Пасленовых. Медицинские исследования в плане воздействия пасленовых на организм человека крайне ограничены и противоречивы.

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Тем не менее, можно выделить состояния, когда их действительно стоит ограничить до 1-2 плодов в неделю, отслеживая реакцию:

артрит;

атопический дерматит;

псориаз, экзема;

непереносимость гистамина;

воспалительные заболевания кишечника (ВЗК): болезнь Крона и неспецифический язвенный колит (НЯК).

Кому вообще нельзя есть помидоры

Точно следует отказаться от томатов людям с непереносимостью пасленовых. К основным симптомам непереносимости относятся боль в суставах и мышцах, сыпь, крапивница, изжога, головная боль. Поэтому, если вы заметили такие реакции организма после употребления помидоров, стоит исключить их из рациона и убедиться в диагнозе, обратившись к врачу.

Что будет, если переесть помидоров

Абсолютно для любого продукта существуют адекватные нормы потребления. Переедать даже самые полезные продукты (а помидоры вполне могут претендовать на эту роль для людей, не имеющих противопоказания) не стоит.

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