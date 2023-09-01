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Сегодня, 07:00

Что будет, если переесть помидоров? Рассказывает нутрициолог

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Екатерина Григорович
Нутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
Проверка фактов
Проверка фактов

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Два красных помидора на ярком фоне
Фото unsplash.com/@fukayamamo
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Помидоры любят за универсальность: плоды хороши в салатах, отлично дополняют мясо по-французски и облагораживают утреннюю яичницу. Но так ли безопасно есть их в неограниченных количествах?

Нутрициолог Екатерина Григорович рассказывает о том, кому стоит ограничить помидоры в рационе и что будет, если их переесть.

Чем полезны помидоры

Помидоры входят в список рекордсменов по содержанию гормона сна мелатонина — от 12 до 250 нг/г в зависимости от сорта. Также плоды содержат рутин (витамин Р), который защищает эластин и коллаген от разрушения, сохраняя молодость и упругость кожи. Помидоры богаты калием — важным электролитом, участвующим в правильном функционировании нервной системы и сердечной мышцы.

В помидорах содержится антиоксидант ликопин (вещество, защищающее клетки от повреждения), который связывает свободные радикалы, поэтому их смело можно включать в рацион в период инфицирования герпесом. Они также содержат больше лизина, чем аргинина, — такое соотношение аминокислот важно для подавления герпеса.

А еще помидоры желательно добавлять в рацион для профилактики тромбоза, так как они разжижают кровь. Соответственно, если тромбоциты наоборот понижены, то их лучше избегать.
Екатерина Григорович
Нутрициолог, диетолог, преподаватель йоги

Сколько помидоров можно есть здоровому человеку

Дневная норма для людей без проблем со здоровьем составляет 1-3 плода в зависимости от размера, но добавлять их в рацион все семь дней в неделю не стоит.

В идеале советую сделать из томатов салат с растительным маслом — так ликопин лучше усваивается. И питаться разнообразно, чередуя помидоры с другими овощами.
Екатерина Григорович
Нутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
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Кому стоит ограничить помидоры

Помидоры относят к роду Паслен семейства Пасленовых. Медицинские исследования в плане воздействия пасленовых на организм человека крайне ограничены и противоречивы.

Девушка держит свежие спелые помидоры
Фото unsplash.com/@claybanks

Тем не менее, можно выделить состояния, когда их действительно стоит ограничить до 1-2 плодов в неделю, отслеживая реакцию:

  • артрит;

  • атопический дерматит;

  • псориаз, экзема;

  • непереносимость гистамина;

  • воспалительные заболевания кишечника (ВЗК): болезнь Крона и неспецифический язвенный колит (НЯК).

Чтобы снизить вредное воздействие помидоров (при чувствительном организме), необходимо есть их без кожицы, так как в ней большая концентрация алкалоидов, провоцирующих различного рода воспаления. По этой же причине лучше есть только до конца созревшие плоды. Это относится ко всем пасленовым.
Екатерина Григорович
Нутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
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Кому вообще нельзя есть помидоры

Точно следует отказаться от томатов людям с непереносимостью пасленовых. К основным симптомам непереносимости относятся боль в суставах и мышцах, сыпь, крапивница, изжога, головная боль. Поэтому, если вы заметили такие реакции организма после употребления помидоров, стоит исключить их из рациона и убедиться в диагнозе, обратившись к врачу.

Также вычеркнуть из меню помидоры придется людям с аутоиммунными заболеваниями и чувствительностью к салицилатам. Как правило, у таких людей есть и выраженная реакция на аспирин (ацетилсалициловая кислота) и на другие продукты с салицилатами (абрикосы, ежевика, черника, финики, дыня, вишня, красный виноград и др.).

Чувствительность выражается такими симптомами: кожная сыпь, зуд, покраснение, отек, насморк, затрудненное дыхание, кашель, головная боль.
Екатерина Григорович
Нутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
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Что будет, если переесть помидоров

Абсолютно для любого продукта существуют адекватные нормы потребления. Переедать даже самые полезные продукты (а помидоры вполне могут претендовать на эту роль для людей, не имеющих противопоказания) не стоит.

Во всем должна быть мера. В противном случае велика вероятность столкнуться с неприятными последствиями: изжога, тошнота, отечность, диарея, головная боль.
Екатерина Григорович
Нутрициолог, диетолог, преподаватель йоги

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