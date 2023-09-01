Гранат: польза и вред для здоровья

Зерна граната, его кожура и даже перегородки внутри плода (точнее, внутри ягоды) издревле считались целебными. Поклонники литотерапии наделяют минерал гранат некоторыми свойствами зерен граната. Целебный эффект драгоценных и других камней остается под вопросом. А вот свойства плодов растения изучены гораздо лучше.

О них в беседе со «Спорт-Экспрессом» рассказала интегративный нутрициолог и травник Анастасия Костомаха.

Гранат пользовался почетом у древних египтян, греков, персов, армян, китайцев и других народов, населявших Евразию. Любопытно, что везде плод граната считался символом высокого происхождения, достатка и высоконравственных качеств. Гранат использовался не только в пищу, но и в бытовых целях. Например, сок применялся для окраски тканей.

Упоминания о гранате есть в Коране, а изображения — на полотнах известных художников, таких как Боттичелли и Дюрер.

Гранат растет в тропических и субтропических широтах, где много солнца и света: на Ближнем Востоке, Балканском полуострове, в Иране, Афганистане, Средней и Западной Азии. В России гранатовые деревья можно встретить на Кавказе и в Крыму.

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В Азербайджане отмечают находящийся под охраной ЮНЕСКО праздник граната. В этот день — 26 октября — в городе Гейчай проводятся концерты, выставки, конкурсы и ярмарки, на которых можно купить не только плоды, но и сок, варенье, суджук (это местный аналог чурчхелы) и другие продукты из граната.

Зерна граната и сок входят в состав традиционных блюд и напитков разных народов. Например, на основе сока граната готовят соусы чатни и наршараб. Также из гранатового сока делают основу многих алкогольных и безалкогольных коктейлей — гренадин.

Калорийность и БЖУ граната

В 100 г гранатовых зерен содержится:

белков — 0,7 г;

жиров — 0,6 г;

углеводов — 14,5 г;

воды — 81 г.

Калорийность 100 г зерен граната составляет 72 ккал.

Один плод весит в среднем 400-500 г, при этом больше половины массы приходится на кожуру. Плоды дают до 60 % сока.

Польза граната

Гранат и гранатовый сок содержат витамины, минеральные вещества и микроэлементы, а также 15 аминокислот, в том числе шесть незаменимых. Все эти вещества приносят организму несомненную пользу.

Повышение уровня гемоглобина

Гранатовый сок назначают взрослым и детям при анемии (малокровии). В зернах граната не так много железа (1 мкг на 100 г), зато оно полностью усваивается организмом.

Профилактика атеросклероза и болезней сердца

Сок граната разжижает кровь, из-за чего улучшается процесс кровообращения. Клетчатка в составе помогает снизить количество холестериновых отлоэений на стенках сосудов, что в перспективе улучшает снабжение сердца кровью. В результате снижаются риски инфарктов и приступов стенокардии.

Замедление процессов старения

В гранатовом соке в три раза больше антиоксидантов, чем в зеленом чае.

Помощь в похудении

Гранатовый сок улучшает пищеварение, поэтому его рекомендуется употреблять до еды.

Снижение уровня сахара в крови

Несмотря на относительно высокую калорийность, у зерен граната низкий гликемический индекс.

Гранатовый сок снижает временное повышение уровня глюкозы в крови. Поэтому гранат не только можно, но и нужно есть при диабете.

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Улучшение женского здоровья

Гранат особенно полезен беременным женщинам, поскольку содержит витамины группы В.

Кроме того, в гранате содержатся эстрогены. Они помогают уменьшить проявления климакса и справиться с депрессией при наступлении менопаузы.

Вред граната

Отрицательный эффект у граната тоже есть.

Обострение некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта

Сок имеет повышенную кислотность, поэтому употребление большого количества гранатов может спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ.

Разрушение зубной эмали

Гранат полезен для десен, но вреден для зубов. Чтобы минимизировать риск повреждения эмали и дальнейших проблем, желательно полоскать рот после употребления граната. Кстати, это можно делать после любых ягод и фруктов, особенно цитрусовых.

Аллергия

Реакция может возникать как у детей, так и взрослых. Маленьким детям рекомендуется сначала давать сок, разведенный водой. При отсутствии аллергии разрешается давать неразбавленный сок.

Есть зерна граната дети могут с возраста двух лет. Правда, это ограничение связано не столько с риском аллергии, сколько с угрозой того, что малыш попросту подавится зернышками.

Гранат в медицине

Гранат используется чаще в нетрадиционной медицине. Обычные медики рекомендуют есть гранаты как дополнение к основному лечению. Тем не менее, у фрукта множество способов применения, причем в ход идет не только съедобная часть, но и кожура, перегородки и даже корень.

Лечение расстройства желудка

В кожуре, косточках и в меньшей степени в мякоти граната содержатся дубильные вещества. Они имеют вяжущий эффект. Именно поэтому есть много граната не рекомендуется людям, страдающим запорами. Однако в обратном случае, то есть при расстройстве желудка, можно использовать отвар кожуры и перегородок.

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Нормализация пищеварения

Мякоть гранатовых зерен и сок применяют для улучшения аппетита. Протертую кожуру используют для нормализации пищеварения.

Стабилизация артериального давления

Регулярный прием сока граната улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Сердце лучше справляется с нагрузкой, поэтому уровень давления снижается.

Не занимайтесь самолечением! При возникновении проблем со здоровьем, обратитесь к врачу, чтобы получить соответствующее лечение.

Вкусные рецепты с гранатом

Зерна граната вкусны сами по себе. Но можно использовать их для приготовления салатов, десертов, соусов, маринадов для мяса и для различных напитков.

Соусы на основе граната сочетаются как с рыбой, так и с мясом, в том числе мясом птицы и дичи.

Салат с гранатом и фасолью

Ингредиенты:

консервированная фасоль — 500 г;

ядра грецких орехов — 40 г;

луковица — 1 шт.;

кинза — несколько веточек;

растительное масло — 2 ст. л.;

гранатовый сок — 3 ст. л.;

кислый гранат — 1/2 шт.

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Способ приготовления:

Разрезать гранат, выбрать зерна из одной половинки. Слить жидкость из фасоли, промыть бобы. Очистить и мелко нарезать лук. Промыть и нарезать кинзу. Соединить фасоль с зернами граната, луком и грецкими орехами. Посыпать салат кинзой, добавить масло, сок, при необходимости посолить. Хорошо перемешать.

Имбирно-гранатовый чай

Ингредиенты:

тертый имбирь — 3 ст. л.;

вода — 1 л;

мед — 1/2 ст. л.;

зерна граната — 100 г;

молотая корица — на кончике ложки.

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Способ приготовления:

Вскипятить воду. Имбирь положить в термос и залить кипятком. Раздавить зерна граната в ступке до выделения сока. Добавить в сок с косточками щепотку корицы и пол-ложки меда. Залить медово-гранатовую смесь остывшим до 50-60 градусов настоем имбиря.

Как выбрать гранат

При выборе граната нужно оценивать его внешний вид. Прежде всего стоит обратить внимание на цвет кожуры: она должна быть сероватой и матовой.

Похожая на корону макушка граната должна быть сухой, с отогнутыми лепестками или вовсе без них. Также нужно посмотреть на «корону» сверху.

Как хранить гранат

Держать гранаты в холодильнике нежелательно, поскольку это приведет к потере влаги и, соответственно, ухудшению вкуса. Разумнее достать из граната зерна и положить их в морозилку. В ней зерна могут пролежать около двух месяцев.

Обладателям погребов и подполов повезло больше: в таких темных и прохладных местах хранения гранаты могут продержаться полгода.

Популярные вопросы

Чтобы извлечь из продукта максимум пользы и не навредить здоровью, нужно знать, как его правильно и безопасно употреблять.

Можно ли есть гранат с косточками

Косточки граната не просто съедобны, но и очень полезны.

Но людям, страдающим запорами, и маленьким детям желательно есть мякоть без косточек.

Как часто можно есть гранат

Сезон гранатов наступает поздней осенью, поэтому может показаться, что перед долгой зимой нужно есть как можно больше гранатов, чтобы впрок запастись полезными веществами. Но это не так.

Можно ли на ночь есть гранат

Гранат имеет мочегонный эффект, поэтому есть его желательно за несколько часов до сна.

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