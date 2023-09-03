Растительное масло: польза и вред для организма

Пожалуй, у каждого на кухне есть растительное масло. Чаще всего мы используем его для того, чтобы заправить салаты или что-то на нем пожарить. В этой статье разберем, каким бывает растительное масло, чем оно полезно и в каких случаях может причинить вред.

Виды растительного масла

Растительные масла бывают разных видов в зависимости от культуры, из которой их изготавливают. Соответственно, растительное масло может быть подсолнечным, оливковым, кунжутным, льняным, кукурузным, облепиховым и т. д.

Различают также растительные масла по способу очистки: рафинированное и нерафинированное. Первое проходит ступенчатую очистку, при которой теряется часть полезных веществ и увеличивается срок хранения. Нерафинированное же масло проходит только фильтрацию от сора и частиц, которые остались в масле после процесса прессования. Таким образом, в нем сохраняется максимальное количество полезных веществ.

Польза растительного масла

Нерафинированное растительное масло имеет большое количество полезных веществ: витамины A, Е, D, кислоты (олеиновая, линоленовая, арахиновая, бегеновая, стеариновая, пальмитиновая), фосфор, лецитин, хлорофилл и другие.

Сокращает риск заболеваний

Растительные масла обладают высокими антиоксидантными свойствами, помогая сохранять здоровье и молодость тела.

Снижает уровень холестерина

Фитостерины, содержащиеся в растительном масле, снижают уровень холестерина в крови, за счет уменьшения объема всасывания его в кишечнике. Так, его общий объем сокращается, а выведение ускоряется.

Участвует в строительстве новых клеток

Вред растительного масла

По словам нутрициолога, большой вред организму растительное масло может нанести в трех случаях:

когда оно рафинированно;

когда жарят на неподходящем виде масла;

когда его неправильно хранят.

Потенциально опасные химические вещества

Масло растительное рафинированное — продукт, прошедший глубокую очистку и обработку от примесей и веществ.

Фото istockphoto.com/alvarez

Масло, прошедшее через большое количество этапов очистки, теряет полезные свойства и становится вредным по нескольким причинам.

Оно подвергается воздействию химических веществ и горячего пара, из-за чего количество полезных веществ близится к нулю.

Полученный продукт невозможно полностью очистить от химических веществ, используемых для рафинации, — гексана и бензина. В составе такого масла остаются эти примеси, которые накапливаются в организме.

Канцерогены при неправильном использовании

Высокая точка дымления только у масла авокадо и кокоса, а также специальной смеси оливковых масел (нерафинированное плюс рафинированное). Поэтому жарить можно только на них, остальные нерафинированные растительные масла для этого непригодны.

Токсичные вещества при неправильном хранении

При нарушении условий хранения растительное масло легко окисляется и теряет все свои полезные свойства. Кроме того, если оно будет хранится под прямыми солнечными лучами или на открытом воздухе, возможно вторичное окисление, которое приведет к выделению опасных токсичных веществ — альдегидов и кетонов.

Хроническое воспаление и повреждения сосудов

Растительные масла — полезный продукт, но все же им не стоит злоупотреблять. Например, популярные заправки салатов, в которых сочетается растительное масло, горчица и приправы, в избытке могут оказать желчегонное действие.

Как выбрать растительное масло

Перед покупкой важно изучать свойства каждого масла в отдельности, чтобы избежать ошибок при его хранении. Кроме этого, надо понимать, что категории «Премиум», «Высший сорт» и «Первый сорт» отличаются степенью окисления продукта: чем он ниже, тем выше категория масла. Для детского питания рекомендуют выбирать масло именно с наиболее низким показателем окисления — «Премиум» категории.

Фото istockphoto.com/ValentynVolkov

Обязательно нужно обращать внимание на срок годности, так как чем ближе масло к истечению срока годности, тем выше показатель его перекисного числа, влияющего на окисляемость. Масло с высоким перекисным числом быстро портится и приобретает горький вкус.

Как хранить растительное масло

Популярные вопросы

На каком масле лучше жарить без вреда для здоровья

Для приготовления пищи при высоких температурах подходит масло авокадо (выдерживает нагревание до +270°С) и кокосовое масло (выдерживает нагревание до +232°С).

Кроме этого, для жарки можно использовать рафинированное масло. Его специально очищают от примесей и лишают запаха, поэтому при термической обработке из него выделяется меньше канцерогенов, чем из нерафинированного.

Что вреднее: подсолнечное или сливочное масло

В составе подсолнечного масла преобладают ненасыщенные жиры, в то время как в сливочном — больше насыщенных. Кроме того, растительное масло считается более калорийным и жирным. Однако и те, и другие жиры имеют свои преимущества, поэтому их можно чередовать и употреблять в умеренном количестве, чтобы получить максимальную пользу.

Однако подсолнечное масло не самый правильный вариант для жарки продуктов. При его нагревании до высоких температур, выделяются вредные соединения — альдегиды.

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