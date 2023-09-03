Растительное масло: польза и вред для организма

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Пожалуй, у каждого на кухне есть растительное масло. Чаще всего мы используем его для того, чтобы заправить салаты или что-то на нем пожарить. В этой статье разберем, каким бывает растительное масло, чем оно полезно и в каких случаях может причинить вред.
Растительные масла бывают разных видов в зависимости от культуры, из которой их изготавливают. Соответственно, растительное масло может быть подсолнечным, оливковым, кунжутным, льняным, кукурузным, облепиховым и т. д.
Различают также растительные масла по способу очистки: рафинированное и нерафинированное. Первое проходит ступенчатую очистку, при которой теряется часть полезных веществ и увеличивается срок хранения. Нерафинированное же масло проходит только фильтрацию от сора и частиц, которые остались в масле после процесса прессования. Таким образом, в нем сохраняется максимальное количество полезных веществ.
Нерафинированное растительное масло имеет большое количество полезных веществ: витамины A, Е, D, кислоты (олеиновая, линоленовая, арахиновая, бегеновая, стеариновая, пальмитиновая), фосфор, лецитин, хлорофилл и другие.
Растительные масла обладают высокими антиоксидантными свойствами, помогая сохранять здоровье и молодость тела.
Фитостерины, содержащиеся в растительном масле, снижают уровень холестерина в крови, за счет уменьшения объема всасывания его в кишечнике. Так, его общий объем сокращается, а выведение ускоряется.
Полиненасыщенные жирные кислоты являются строительным материалом для создания мембран клеток, а также улучшают эластичность стенок сосудов.Лидия КвашнинаНутрициолог
По словам нутрициолога, большой вред организму растительное масло может нанести в трех случаях:
когда оно рафинированно;
когда жарят на неподходящем виде масла;
когда его неправильно хранят.
Масло растительное рафинированное — продукт, прошедший глубокую очистку и обработку от примесей и веществ.
Масло, прошедшее через большое количество этапов очистки, теряет полезные свойства и становится вредным по нескольким причинам.
Оно подвергается воздействию химических веществ и горячего пара, из-за чего количество полезных веществ близится к нулю.
Полученный продукт невозможно полностью очистить от химических веществ, используемых для рафинации, — гексана и бензина. В составе такого масла остаются эти примеси, которые накапливаются в организме.
У каждого масла своя точка дымления — температура, после которой масло полностью меняет свои химические свойства, структуру молекул, образуя новые вещества, канцерогены. Организм не умеет их перерабатывать и выводить. Поэтому они остаются внутри, доставляя дискомфорт и становясь основой для появления заболеваний в будущем.Лидия КвашнинаНутрициолог
Высокая точка дымления только у масла авокадо и кокоса, а также специальной смеси оливковых масел (нерафинированное плюс рафинированное). Поэтому жарить можно только на них, остальные нерафинированные растительные масла для этого непригодны.
При нарушении условий хранения растительное масло легко окисляется и теряет все свои полезные свойства. Кроме того, если оно будет хранится под прямыми солнечными лучами или на открытом воздухе, возможно вторичное окисление, которое приведет к выделению опасных токсичных веществ — альдегидов и кетонов.
Максимум 30% рациона человека могут состоять из жиров, две трети из них должны быть растительными. Надо рассчитать собственную норму потребления и стараться ее придерживаться.Лидия КвашнинаНутрициолог
Растительные масла — полезный продукт, но все же им не стоит злоупотреблять. Например, популярные заправки салатов, в которых сочетается растительное масло, горчица и приправы, в избытке могут оказать желчегонное действие.
Состав растительных масел сильно отличается, и следует постоянно их менять, чтобы сохранять баланс Омега-3 и Омега-6 или 9, которые содержатся в разных видах масла. При преобладании последних растительные масла могут стать причиной хронического воспаления и повреждения сосудов.Лидия КвашнинаНутрициолог
Перед покупкой важно изучать свойства каждого масла в отдельности, чтобы избежать ошибок при его хранении. Кроме этого, надо понимать, что категории «Премиум», «Высший сорт» и «Первый сорт» отличаются степенью окисления продукта: чем он ниже, тем выше категория масла. Для детского питания рекомендуют выбирать масло именно с наиболее низким показателем окисления — «Премиум» категории.
Обязательно нужно обращать внимание на срок годности, так как чем ближе масло к истечению срока годности, тем выше показатель его перекисного числа, влияющего на окисляемость. Масло с высоким перекисным числом быстро портится и приобретает горький вкус.
До вскрытия большинство растительных масел нужно хранить в темном месте при комнатной температуре +20...+24°C, но не более. Минимально допустимая температура составляет +5°C, оптимальный режим составляет около +14°C.
После вскрытия большинство растительных масел нужно употребить в течение трех месяцев. Идеальная посуда для хранения — из темного стекла с плотной крышкой с дозатором или распылителем.Лидия КвашнинаНутрициолог
Для приготовления пищи при высоких температурах подходит масло авокадо (выдерживает нагревание до +270°С) и кокосовое масло (выдерживает нагревание до +232°С).
Кроме этого, для жарки можно использовать рафинированное масло. Его специально очищают от примесей и лишают запаха, поэтому при термической обработке из него выделяется меньше канцерогенов, чем из нерафинированного.
В составе подсолнечного масла преобладают ненасыщенные жиры, в то время как в сливочном — больше насыщенных. Кроме того, растительное масло считается более калорийным и жирным. Однако и те, и другие жиры имеют свои преимущества, поэтому их можно чередовать и употреблять в умеренном количестве, чтобы получить максимальную пользу.
Однако подсолнечное масло не самый правильный вариант для жарки продуктов. При его нагревании до высоких температур, выделяются вредные соединения — альдегиды.
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