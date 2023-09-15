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Как правильно хранить грецкие орехи, чтобы они не испортились

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Грецкие орехи доступны многим. А еще они очень полезны для организма. Однако употреблять много орешков за раз не рекомендуется. А еще важно знать правила хранения этого продукта, чтобы он не потерял свои полезные свойства и не испортился. Как это делать, расскажем в нашем материале.

Насколько грецкие орехи питательны, настолько они и калорийны. Поэтому практикуйте контроль порций, наслаждайтесь ими умеренно. Чтобы поддерживать здоровый баланс, будет достаточно одной горсти орехов в сутки.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Как хранить грецкие орехи в скорлупе

Перед распределением уберите в сторону порченые или разрушенные плоды. Дайте им просохнуть. Подсушить орехи можно при невысоких температурах в духовке, сковороде или под прямыми лучами солнца.

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Помните, что имеется риск появления в них различной живности. Чтобы избежать этого, стоит хранить орехи в холодильнике или максимум при температуре +5°С.

Если вы будете хранить их неправильно, грецкие орехи быстро прогоркнут, у них появится неприятный вкус и запах. Орехи в скорлупе могут оставаться свежими до двух лет. Именно скорлупа помогает сохранить плод надолго. Она защищает сердцевину от негативного воздействие света и солнца, а также замедляет выработку масла.

Фото istockphoto.com

Как хранить очищенные грецкие орехи

В грецких орехах содержится большое количество масел, из-за этого они могут стать прогорклыми. Поэтому очищенные орехи рекомендуется хранить в герметичных контейнерах или стеклянных тарах. Емкости обязательно должны быть полностью сухими. Поставить баночки лучше в прохладное темное место или же в холодильник. В таких условиях они могут храниться до полугода.

Фото istockphoto.com

Держать грецкие орехи можно и в тканевых мешочках, но температура хранения тогда не должна быть выше 10 градусов тепла. Материал для хранения лучше выбирать из льняных, хлопковых или джутовых тканей. При таком варианте они могут остаться свежими в течение полугода.

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Если вы хотите сохранить орехи на более длительный срок, их можно заморозить. Для этого обязательно упакуйте орехи в целлофановый пакет, пищевую пленку или фольгу. Низкая температура не вредит грецкому ореху и не меняет его вкус.

При этом особенно важно подготовить орехи к длительному хранению. Для начала нужно перебрать их, очистив от остатков скорлупы и пыли. Чтобы исключить риск появления каких-либо личинок насекомых, многие их слегка обжаривают в сковороде или же отправляют в духовку. Не рекомендуется делать это дольше 8 минут. И не путайте это с жаркой!

Фото istockphoto.com

Ни в коем случае нельзя допускать никакой влаги. В противном варианте орехи быстро начнут гнить и испортятся. Не употребляйте орехи, которые имеют неприятный запах и плесень. Имеется риск пищевого отравления.

А если вы добавили в грецкие орехи сахар, соль или другие добавки, то срок хранения таких ядер значительно сокращается. Их нужно употребить как можно скорее.

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