Что такое химическая диета Усамы Хамдий и как она работает

В список популярных «именных» диет не так давно вошла диета американского врача Усамы Хамдий.

Разбираемся с нутрициологом Александрой Степаненко, чем химическая диета отличается от других, как ее соблюдать и сколько килограммов можно на ней скинуть.

Суть химической диеты

Диета Хамдий не предполагает употребления каких-то микстур или пилюль сомнительного происхождения. Она основана на принципе изменения химических процессов в организме.

В рационе начинает преобладать белок, количество углеводов уменьшается. При этом не требуется менять общее количество потребляемых калорий.

Иначе говоря, химический состав определенных сочетаний продуктов обеспечивает снижение веса.

Плюсы химической диеты

Диета не связана со снижением количества потребляемой пищи, поэтому во время ее соблюдения не возникает постоянное чувство голода.

Есть и другие положительные моменты.

Медленное усвоение белков страхует организм от «скачков» уровня сахара в крови.

Мышечный корсет, поддерживающий тело в форме, не только не ослабевает, но и укрепляется. Наилучший эффект можно получить, если сочетать диету и фитнес.

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Минусы химической диеты

Диета основана на химическом балансе продуктов питания, из этого следуют и отрицательные моменты.

Невозможность замены продуктов

За счет ограничения разрешенных продуктов диету может оказаться сложно соблюдать.

Несбалансированность рациона

«Правильный» химический состав не обеспечивает правильность соотношения нужных нутриентов.

Ограниченная сфера применения

Не все желающие могут придерживаться химической диеты.

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Меню на 4 недели для химической диеты

Диета рассчитана ровно на четыре недели.

Неделя 1

Однообразные завтраки могут стать психологическим испытанием. Зато фрукты на обед можно есть до насыщения, а не в строго определенном количестве.

Первый день

Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрута.

Обед: яблоки.

Ужин: говядина или телятина, приготовленная на гриле.

Второй день

Завтрак: два яйца вкрутую, половина грейпфрута.

Обед: отварная куриная грудка.

Ужин: два яйца вкрутую, салат из горошка, лука и листьев салата, апельсин.

Третий день

Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина апельсина.

Обед: сыр, помидор, ломтик зернового хлеба.

Ужин: отварная говядина.

Четвертый день

Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина апельсина.

Обед: киви.

Ужин: телятина или постная свинина, приготовленные на гриле, листья салата.

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Пятый день

Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.

Обед: два яйца, сваренных вкрутую, тушеные кабачки и баклажаны.

Ужин: отварная рыба, листья салата, грейпфрут.

Шестой день

Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.

Обед: сливы.

Ужин: говядина, приготовленная на пару, листья салата.

Седьмой день

Завтрак: два яйца, вкрутую, половина апельсина.

Обед: куриная грудка, приготовленная на пару, помидор, отварные овощи.

Ужин: отварные овощи.

Неделя 2

Завтраки остаются без изменений, поэтому повышается риск срыва. Возрастает количество употребляемых в день яиц. Кстати, другое название химической диеты — яичная.

Первый день

Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.

Обед: отварная индейка, листья салата.

Ужин: два яйца вкрутую, салат из моркови, апельсин.

Второй день

Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.

Обед: отварная говядина и листья салата.

Ужин: два яйца вкрутую, салат из фасоли, апельсин.

Третий день

Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.

Обед: отварная куриная грудка, помидор.

Ужин: два яйца вкрутую, салатные листья, апельсин.

Четвертый день

завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.

обед: два яйца вкрутую, запеченные без масла кабачки и брынза.

ужин: два яйца вкрутую.

Фото istockphoto.com

Пятый день

Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.

Обед: отварная рыба.

Ужин: два яйца вкрутую.

Шестой день

Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.

Обед: индейка, приготовленная на гриле, помидор, апельсин.

Ужин: яблоки.

Седьмой день

Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.

Обед: отварная говядина с овощами, апельсин.

Ужин: киви.

Неделя 3

Правила опять меняются: теперь в меню преобладают монодни, когда в течение дня можно есть только один тип продуктов. Распределять их количество по дню можно самостоятельно, исходя из собственного комфорта.

Первый день: фрукты (любые из разрешенных, можно брать разные).

Второй день: сырые или отварные овощи.

Третий день: овощи и фрукты.

Четвертый день: отварная рыба и отварные овощи.

Пятый день: отварная куриная грудка и овощи.

Шестой день: яблоки.

Седьмой день: сливы.

Неделя 4

В рацион вводятся новые продукты, чтобы подготовить организм к выходу из диеты. Продукты из списка, выделенного на день, можно есть в любой последовательности. Приемов пищи может быть 3-5, интервал между ними — не меньше двух часов.

Первый день: 200 г отварной индейки, 200 г рыбных консервов, четыре огурца, три помидора, апельсин, кусок зернового хлеба.

Второй день: 200 г отварной говядины, четыре огурца, три помидора, яблоко, кусок зернового хлеба.

Третий день: 50 г творога, кусок зернового хлеба, грейпфрут, два огурца, два помидора.

Четвертый день: грейпфрут, кусок зернового хлеба, 300 г отварной индейки, огурец, три помидора.

Пятый день: апельсин, два яйца, листья салата, три помидора.

Шестой день: 100 г отварной куриной грудки, апельсин, 125 г творога, кусок зернового хлеба, полстакана кефира, два огурца, два помидора.

Седьмой день: 200 г рыбных консервов, кусок зернового хлеба, 50 г творога, апельсин,

два огурца, два помидора.

Фото istockphoto.com

Разрешенные продукты

Их меньше, чем запрещенных.

Источники белка: яйца, постное мясо, курица, творог.

Овощи: кабачки, баклажаны, морковь, зеленый горошек, чеснок, лук, фасоль.

Фрукты: яблоки, грейпфруты, апельсины, мандарины, сливы, киви.

Напитки: зеленый чай, кофе, минеральная вода без газа.

Разрешены специи.

Запрещенные продукты

Источники белка: консервированные, копченые продукты (кроме консервированной рыбы).

Жиры: масло сливочное, оливковое, подсолнечное.

Овощи: картофель.

Фрукты: виноград, манго, бананы, финики, инжир.

Простые углеводы: сахар, выпечка, паста.

Напитки: алкогольные и газированные.

Выход из диеты

Из любой диеты нужно выходить медленно. Химическая диета не исключение. Уровень калорийности нужно повышать постепенно.

Если не придерживаться этого правила, можно получить различные проблемы с пищеварением, в том числе несварение. Желательно не начинать резко употреблять мучные, жирные и сладкие блюда. Важно пить необходимое количество жидкости.

Если во время диеты подключались спортивные упражнения, не следует их бросать.

Фото istockphoto.com

Результаты

Возможный результат зависит от исходного веса. При этом чем больше вес худеющего, тем больше можно потерять во время диеты. Отвес может составлять от 7 до 20 килограммов.

Цифры выглядят заманчиво, но нужно понимать, что слишком интенсивная потеря веса опасна для здоровья. Поэтому не стоит самостоятельно принимать решение о том, чтобы начать придерживаться химической диеты.

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