Что такое химическая диета Усамы Хамдий и как она работает

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В список популярных «именных» диет не так давно вошла диета американского врача Усамы Хамдий.
Разбираемся с нутрициологом Александрой Степаненко, чем химическая диета отличается от других, как ее соблюдать и сколько килограммов можно на ней скинуть.
Диета Хамдий не предполагает употребления каких-то микстур или пилюль сомнительного происхождения. Она основана на принципе изменения химических процессов в организме.
В рационе начинает преобладать белок, количество углеводов уменьшается. При этом не требуется менять общее количество потребляемых калорий.
Иначе говоря, химический состав определенных сочетаний продуктов обеспечивает снижение веса.
Диета не связана со снижением количества потребляемой пищи, поэтому во время ее соблюдения не возникает постоянное чувство голода.
Белок сам по себе защищает от ощущения пустого желудка. Кетоны — вещества, выделяющиеся в результате распада белков, эффективно подавляют чувство голода.Александра СтепаненкоНутрициолог
Есть и другие положительные моменты.
Медленное усвоение белков страхует организм от «скачков» уровня сахара в крови.
Мышечный корсет, поддерживающий тело в форме, не только не ослабевает, но и укрепляется. Наилучший эффект можно получить, если сочетать диету и фитнес.
Диета основана на химическом балансе продуктов питания, из этого следуют и отрицательные моменты.
За счет ограничения разрешенных продуктов диету может оказаться сложно соблюдать.
Продукты употребляются по очень строгому меню. Их нужно есть, нравится это или нет. Или повышать калорийность рациона за счет увеличения порции оставшихся указанных в этот день продуктов.Александра СтепаненкоНутрициолог
«Правильный» химический состав не обеспечивает правильность соотношения нужных нутриентов.
Диета Усамы Хамдий несбалансированна по содержанию пищевых волокон, витаминов, макро- и микроэлементов.Александра СтепаненкоНутрициолог
Не все желающие могут придерживаться химической диеты.
Диета не подойдет при беременности и лактации, заболеваниях желудка и кишечника, непереносимости продуктов. Ее нельзя соблюдать детям и подросткам.Александра СтепаненкоНутрициолог
Диета рассчитана ровно на четыре недели.
Однообразные завтраки могут стать психологическим испытанием. Зато фрукты на обед можно есть до насыщения, а не в строго определенном количестве.
Первый день
Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половинка грейпфрута.
Обед: яблоки.
Ужин: говядина или телятина, приготовленная на гриле.
Второй день
Завтрак: два яйца вкрутую, половина грейпфрута.
Обед: отварная куриная грудка.
Ужин: два яйца вкрутую, салат из горошка, лука и листьев салата, апельсин.
Третий день
Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина апельсина.
Обед: сыр, помидор, ломтик зернового хлеба.
Ужин: отварная говядина.
Четвертый день
Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина апельсина.
Обед: киви.
Ужин: телятина или постная свинина, приготовленные на гриле, листья салата.
Пятый день
Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.
Обед: два яйца, сваренных вкрутую, тушеные кабачки и баклажаны.
Ужин: отварная рыба, листья салата, грейпфрут.
Шестой день
Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.
Обед: сливы.
Ужин: говядина, приготовленная на пару, листья салата.
Седьмой день
Завтрак: два яйца, вкрутую, половина апельсина.
Обед: куриная грудка, приготовленная на пару, помидор, отварные овощи.
Ужин: отварные овощи.
Завтраки остаются без изменений, поэтому повышается риск срыва. Возрастает количество употребляемых в день яиц. Кстати, другое название химической диеты — яичная.
Первый день
Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.
Обед: отварная индейка, листья салата.
Ужин: два яйца вкрутую, салат из моркови, апельсин.
Второй день
Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.
Обед: отварная говядина и листья салата.
Ужин: два яйца вкрутую, салат из фасоли, апельсин.
Третий день
Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.
Обед: отварная куриная грудка, помидор.
Ужин: два яйца вкрутую, салатные листья, апельсин.
Четвертый день
завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.
обед: два яйца вкрутую, запеченные без масла кабачки и брынза.
ужин: два яйца вкрутую.
Пятый день
Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.
Обед: отварная рыба.
Ужин: два яйца вкрутую.
Шестой день
Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.
Обед: индейка, приготовленная на гриле, помидор, апельсин.
Ужин: яблоки.
Седьмой день
Завтрак: два яйца, сваренных вкрутую, половина грейпфрута.
Обед: отварная говядина с овощами, апельсин.
Ужин: киви.
Правила опять меняются: теперь в меню преобладают монодни, когда в течение дня можно есть только один тип продуктов. Распределять их количество по дню можно самостоятельно, исходя из собственного комфорта.
Первый день: фрукты (любые из разрешенных, можно брать разные).
Второй день: сырые или отварные овощи.
Третий день: овощи и фрукты.
Четвертый день: отварная рыба и отварные овощи.
Пятый день: отварная куриная грудка и овощи.
Шестой день: яблоки.
Седьмой день: сливы.
В рацион вводятся новые продукты, чтобы подготовить организм к выходу из диеты. Продукты из списка, выделенного на день, можно есть в любой последовательности. Приемов пищи может быть 3-5, интервал между ними — не меньше двух часов.
Первый день: 200 г отварной индейки, 200 г рыбных консервов, четыре огурца, три помидора, апельсин, кусок зернового хлеба.
Второй день: 200 г отварной говядины, четыре огурца, три помидора, яблоко, кусок зернового хлеба.
Третий день: 50 г творога, кусок зернового хлеба, грейпфрут, два огурца, два помидора.
Четвертый день: грейпфрут, кусок зернового хлеба, 300 г отварной индейки, огурец, три помидора.
Пятый день: апельсин, два яйца, листья салата, три помидора.
Шестой день: 100 г отварной куриной грудки, апельсин, 125 г творога, кусок зернового хлеба, полстакана кефира, два огурца, два помидора.
Седьмой день: 200 г рыбных консервов, кусок зернового хлеба, 50 г творога, апельсин,
два огурца, два помидора.
Их меньше, чем запрещенных.
Источники белка: яйца, постное мясо, курица, творог.
Овощи: кабачки, баклажаны, морковь, зеленый горошек, чеснок, лук, фасоль.
Фрукты: яблоки, грейпфруты, апельсины, мандарины, сливы, киви.
Напитки: зеленый чай, кофе, минеральная вода без газа.
Разрешены специи.
Источники белка: консервированные, копченые продукты (кроме консервированной рыбы).
Жиры: масло сливочное, оливковое, подсолнечное.
Овощи: картофель.
Фрукты: виноград, манго, бананы, финики, инжир.
Простые углеводы: сахар, выпечка, паста.
Напитки: алкогольные и газированные.
Из любой диеты нужно выходить медленно. Химическая диета не исключение. Уровень калорийности нужно повышать постепенно.
Не стоит сразу включать в рацион продукты, которые ранее были под запретом. И объем порций не нужно увеличивать за раз.Александра СтепаненкоНутрициолог
Если не придерживаться этого правила, можно получить различные проблемы с пищеварением, в том числе несварение. Желательно не начинать резко употреблять мучные, жирные и сладкие блюда. Важно пить необходимое количество жидкости.
Воду пьют из расчета 30-40 мл на 1 кг массы тела.Александра СтепаненкоНутрициолог
Если во время диеты подключались спортивные упражнения, не следует их бросать.
Возможный результат зависит от исходного веса. При этом чем больше вес худеющего, тем больше можно потерять во время диеты. Отвес может составлять от 7 до 20 килограммов.
Цифры выглядят заманчиво, но нужно понимать, что слишком интенсивная потеря веса опасна для здоровья. Поэтому не стоит самостоятельно принимать решение о том, чтобы начать придерживаться химической диеты.
Перед началом диеты нужно проконсультироваться с врачом, обсудить с ним цели диеты. Еще лучше под постоянным врачебным контролем худеть комплексно, меняя образ жизни.Александра СтепаненкоНутрициолог
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