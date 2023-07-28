Полезно ли пить холодный кофе, рассказывает нутрициолог

Холодный кофе в жару — кажется то, что нужно. Молоко, лед и различные наполнители делают привычный напиток еще вкуснее. Но полезен ли холодный кофе так же, как вкусен, рассказала нутрициолог Людмила Микитюк.

Как готовят холодный кофе

Есть два способа приготовить холодный кофе.

Первый состоит в том, чтобы охладить обычный эспрессо, добавить в него лед и другие наполнители: сливки, молоко, сироп и так далее. В зависимости от вида ингредиентов и их количества можно получить айс-кофе и фраппе. Разница между этими напитками в том, что айс-кофе не взбивается.

Второй способ предполагает холодное заваривание. Кофе заливают ледяной водой и оставляют на 8-20 часов. После этого также можно добавить лед. Такой кофе называют колд брю. У него меньшая кислотность по сравнению с традиционным напитком, поэтому считается, что его можно пить без молока или сливок, и даже без сахара.

Фото istockphoto.com

Простой остывший кофе к холодному кофе не относится.

Холодный кофе бодрит лучше?

Тонизирующий эффект кофе не зависит от температуры его приготовления или употребления.

Бодрящего эффекта в любом случае можно ждать примерно через 20 минут после употребления. Именно такое время необходимо, чтобы под воздействием кофеина увеличилась частота сердечных сокращений и возбудились дыхательный и сосудодвигательный центры головного мозга. Свойства кофеина не меняются, поэтому горячий, холодный и остывший кофе примерно одинаково стимулируют нервную систему, воздействуют на сердце и сосуды. Так что те, кто считает холодный кофе менее вредным для сердца, ошибаются.

Но и сказать, что холодный кофе по всем параметрам похож на горячий, нельзя.

Минусы холодного кофе

Вред для пищеварительной системы

Напитки со льдом, температура которых ниже 12 градусов, заставляют сжиматься сосуды. Это замедляет процесс переваривания пищи. После холодного кофе рекомендуется выпивать стакан теплой воды.

Риск набора веса

Во-первых, энергетическая ценность одной порции условного фраппе сама по себе может достигать 1/7 от рекомендованной суточной нормы калорий. По составу холодный кофе нередко не отличается от молочного коктейля. В него могут добавляться взбитые сливки, мороженое, сиропы, шоколад, варенье и так далее.

Во-вторых, большое количество сахара возбуждает аппетит. Лучше выбирать варианты без его добавления.

Фото istockphoto.com

Проблемы с зубами

Для зубной эмали вредны не только перепады температуры. Холодные напитки и лед приводят к появлению микротрещин, которые впоследствии могут обернуться кариесом.

Снижение иммунитета

Чередование жара и холода, если оно происходит резко, вредно для организма. Не имеет значения, каким образом — снаружи или изнутри — меняется температура. Проще говоря, вход с жаркой улицы в кондиционируемое помещение (и обратно) и глоток ледяного кофе в разгар летнего зноя создают одинаковый стресс для организма. Его защитные функции снижаются.

Подводя итог, можно сделать однозначный вывод, что лучше выбирать горячий кофе, чем холодный.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!