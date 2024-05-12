Что такое инулин: польза и вред для организма

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Пребиотик — это неперевариваемое соединение, которое изменяет состав или активность кишечной микробиоты, оказывая тем самым благоприятное воздействие на организм.

Подобных веществ достаточно много, и одно из них — инулин.

Как работает этот пребиотик, какую пользу дает организму и в каких продуктах содержится — рассказала интегративный нутрициолог Омирова Екатерина.

Что такое инулин

Инулин — водорастворимый углевод (олигосахарид), состоящий из нескольких десятков молекул фруктозы. Растения запасают его вместе с крахмалом. У инулина сладкий вкус, и его часто добавляют в пищевой промышленности. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг увидите это название на этикетках. Во многих продуктах инулин выступает как подсластитель.

Фото www.istockphoto.com/HeikeRau

Как работает пребиотик

Инулин по своей природе относится к растворимой форме пищевых волокон и является пребиотиком для микробиоты кишечника.

Если говорить проще, то пребиотик — пища для пробиотиков. Это полезные бактерии, которые ферментируют не перевариваемые человеком пищевые волокна. Пребиотики помогают росту и жизнедеятельности пробиотиков и тем самым улучшают микрофлору кишечника.

Польза инулина

Является натуральным сорбентом. Способствует выведению радионуклидов (поврежденных клеток) и тяжелых металлов.

Понижает концентрацию глюкозы в крови, что способствует профилактике диабета второго типа и инсулинорезистентности.

Влияет на популяцию бифидо- и лактобактерий, что, в свою очередь, оказывает противовоспалительное действие на толстый кишечник.

Стимулирует рост и обновление клеток слизистой, увеличивает всасывание воды и солей, регулирует кислотно-щелочной баланс и поддерживает микробное равновесие.

Улучшает желчеотток, выводит избыточный аммиак с мочой, оказывает иммуностимулирующее действие.

Увеличивает всасывание кальция и магния. Было проведено исследование, где в течение трех месяцев женщинам в период постменапаузы давали инулин. Усвоение кальция увеличилось на 40%.

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Вред инулина

В целом инулин абсолютно безопасен. Но во всем нужно знать меру. Если в организме слишком много инулина, могут появиться неприятные симптомы:

вздутие живота;

запоры или диарея;

спазмы в области живота.

В каких продуктах содержится инулин

Больше всего инулина содержится в цикории — 68% от всего порошка. Именно поэтому этот напиток так полезен.

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Также инулин содержится в:

топинамбуре;

батате;

луке-порее;

артишоках;

хурме;

травах: одуванчике лекарственном, девясиле высоком, лопухе большом (корнях).

Впрочем, не стоит воспринимать инулин как панацею. Если наблюдаете у себя проблемы с ЖКТ, то необходимо обратиться к специалисту. А нутрициолог поможет подобрать рацион и внедрить в жизнь полезные привычки.