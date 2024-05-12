Что такое инулин: польза и вред для организма

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Пребиотик — это неперевариваемое соединение, которое изменяет состав или активность кишечной микробиоты, оказывая тем самым благоприятное воздействие на организм.
Подобных веществ достаточно много, и одно из них — инулин.
Как работает этот пребиотик, какую пользу дает организму и в каких продуктах содержится — рассказала интегративный нутрициолог Омирова Екатерина.
Инулин — водорастворимый углевод (олигосахарид), состоящий из нескольких десятков молекул фруктозы. Растения запасают его вместе с крахмалом. У инулина сладкий вкус, и его часто добавляют в пищевой промышленности. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг увидите это название на этикетках. Во многих продуктах инулин выступает как подсластитель.
Инулин по своей природе относится к растворимой форме пищевых волокон и является пребиотиком для микробиоты кишечника.
Если говорить проще, то пребиотик — пища для пробиотиков. Это полезные бактерии, которые ферментируют не перевариваемые человеком пищевые волокна. Пребиотики помогают росту и жизнедеятельности пробиотиков и тем самым улучшают микрофлору кишечника.
В целом инулин абсолютно безопасен. Но во всем нужно знать меру. Если в организме слишком много инулина, могут появиться неприятные симптомы:
Больше всего инулина содержится в цикории — 68% от всего порошка. Именно поэтому этот напиток так полезен.
Также инулин содержится в:
Впрочем, не стоит воспринимать инулин как панацею. Если наблюдаете у себя проблемы с ЖКТ, то необходимо обратиться к специалисту. А нутрициолог поможет подобрать рацион и внедрить в жизнь полезные привычки.