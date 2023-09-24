Как правильно хранить клубнику, чтобы сохранить ее свежесть

Клубника — крупноплодный вид растений рода земляники. В России эта ягода очень популярна. Если у человека есть дача или огород, то на грядках точно будет клубника. Эти плоды очень полезны. Помимо стандартного набора витаминов группы В, Е и А, клубника отличается высоким содержанием витамина С.

Если вы приобретаете клубнику в магазине, то важно выбрать качественные плоды. Тщательно изучите внешний вид ягоды. На ней не должно быть темных пятен, плесени, вмятин и других дефектов. Если в корзине есть ягоды с плесенью, то покупать их не стоит, даже если таких всего пара штук. Отдавайте предпочтение твердым, но покрасневшим ягодам.

В чем хранить

Для хранения отлично подходит картонная коробка или ящик из дерева с отверстиями для проникновения воздуха. Допускается пластиковая емкость, но важно, чтобы она имела отверстия для вентиляции. В холодильнике можно держать в пластиковых и стеклянных контейнерах, застеленных бумагой, зип-пакетах.

Также популярно хранение в стеклянной банке с клипсой так, чтобы плоды не давили друг на друга. Важно, чтобы между ягодами оставалось свободное место. Плотно закройте емкость.

Как правильно хранить клубнику

У клубники маленький срок хранения — не более двух дней. Однако есть способы его продлить. Помните, что плоды моют только перед употреблением. В противном случае ягода испортится уже через несколько часов. Также не стоит удалять плодоножки и листья. Они помогают увеличить срок хранения.

В холодильнике

Лучшее место для хранения ягоды — холодильник. Здесь она может сохранить свою свежесть до пяти дней. Но каждый день нужно проверять ее на наличие плесени, влаги или других признаков порчи.

В пластиковый, стеклянный или железный контейнер выложите несколько слоев бумажных полотенец. Высыпьте немытую ягоду на поверхность одним слоем. Сверху плотно закройте крышкой. Температура не должна превышать двух градусов.

Фото istockphoto.com

В морозилке

Можно заморозить ягоду целиком или порезанную на дольки. В таком случае клубнику нужно промыть, высушить при комнатной температуре. После чего переложите плоды на большую плоскую тарелку, которую предварительно стоит застелить бумагой для выпекания. Затем уберите в морозильную камеру на несколько часов. Достаньте и переложите клубнику в пластиковый или стеклянный контейнер с крышкой, зип-пакет и снова уберите в морозилку. В таком виде хранить клубнику можно в течение шести месяцев.

После разморозки цвет ягоды станет темнее, это нормально. Цельную ягоду не рекомендуется размораживать в микроволновке. Лучше оставить на ночь в холодильнике.

Как хранить пюре

Клубничное пюре можно сделать с помощью блендера. Замораживать его можно как в зип-пакетах, так и в формочках для льда. Перед использованием пюре нужно разморозить. Для этого просто переложите его в холодильник на ночь. Разрешается размораживать в микроволновой печи.

Фото istockphoto.com

В сахарном сиропе

В сахарном сиропе ягода может храниться около года. Для приготовления необходимо засыпать клубнику сахаром в пропорции 2:1, добавить немного воды. Мытые ягоды опустите в кипящий сироп на одну минуту. После чего разложите в простерилизованные банки.

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