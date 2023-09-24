Как правильно хранить клубнику, чтобы сохранить ее свежесть

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Клубника — крупноплодный вид растений рода земляники. В России эта ягода очень популярна. Если у человека есть дача или огород, то на грядках точно будет клубника. Эти плоды очень полезны. Помимо стандартного набора витаминов группы В, Е и А, клубника отличается высоким содержанием витамина С.
Если вы приобретаете клубнику в магазине, то важно выбрать качественные плоды. Тщательно изучите внешний вид ягоды. На ней не должно быть темных пятен, плесени, вмятин и других дефектов. Если в корзине есть ягоды с плесенью, то покупать их не стоит, даже если таких всего пара штук. Отдавайте предпочтение твердым, но покрасневшим ягодам.
Для хранения отлично подходит картонная коробка или ящик из дерева с отверстиями для проникновения воздуха. Допускается пластиковая емкость, но важно, чтобы она имела отверстия для вентиляции. В холодильнике можно держать в пластиковых и стеклянных контейнерах, застеленных бумагой, зип-пакетах.
Также популярно хранение в стеклянной банке с клипсой так, чтобы плоды не давили друг на друга. Важно, чтобы между ягодами оставалось свободное место. Плотно закройте емкость.
У клубники маленький срок хранения — не более двух дней. Однако есть способы его продлить. Помните, что плоды моют только перед употреблением. В противном случае ягода испортится уже через несколько часов. Также не стоит удалять плодоножки и листья. Они помогают увеличить срок хранения.
Лучшее место для хранения ягоды — холодильник. Здесь она может сохранить свою свежесть до пяти дней. Но каждый день нужно проверять ее на наличие плесени, влаги или других признаков порчи.
В пластиковый, стеклянный или железный контейнер выложите несколько слоев бумажных полотенец. Высыпьте немытую ягоду на поверхность одним слоем. Сверху плотно закройте крышкой. Температура не должна превышать двух градусов.
Можно заморозить ягоду целиком или порезанную на дольки. В таком случае клубнику нужно промыть, высушить при комнатной температуре. После чего переложите плоды на большую плоскую тарелку, которую предварительно стоит застелить бумагой для выпекания. Затем уберите в морозильную камеру на несколько часов. Достаньте и переложите клубнику в пластиковый или стеклянный контейнер с крышкой, зип-пакет и снова уберите в морозилку. В таком виде хранить клубнику можно в течение шести месяцев.
После разморозки цвет ягоды станет темнее, это нормально. Цельную ягоду не рекомендуется размораживать в микроволновке. Лучше оставить на ночь в холодильнике.
Клубничное пюре можно сделать с помощью блендера. Замораживать его можно как в зип-пакетах, так и в формочках для льда. Перед использованием пюре нужно разморозить. Для этого просто переложите его в холодильник на ночь. Разрешается размораживать в микроволновой печи.
В сахарном сиропе ягода может храниться около года. Для приготовления необходимо засыпать клубнику сахаром в пропорции 2:1, добавить немного воды. Мытые ягоды опустите в кипящий сироп на одну минуту. После чего разложите в простерилизованные банки.
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