Как перестать переедать? Отвечает нутрициолог

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Существует расхожее мнение, что вставать из-за стола нужно с легким чувством голода. К сожалению, на практике такой подход может обернуться перееданием во время следующего приема пищи.
Нутрициолог Алена Денисова рассказала, почему мы переедаем и как справиться с этой проблемой.
Режим дня работающего человека редко имеет четкий распорядок. Нехватка времени на обед, необходимость «немножко пожить для себя» ночью, просмотр рабочих чатов за завтраком — все это имеет прямое отношение к проблеме переедания. Ради здоровья стоит пересмотреть привычки.
Спать нужно не меньше семи часов в сутки. Если жертвовать сном ради работы, учебы, книг или сериалов, проблем с весом не избежать.
Подробнее о способах решить проблемы со сном читайте в этой статье.
Пропускать прием пищи так же вредно, как и есть каждый день в разное время.
Если садиться за стол только, когда уже нет сил терпеть голод, то риск съесть лишнего возрастает. Получается цепочка из голодания и переедания.Алена ДенисоваНутрициолог
Чтобы не попасть в этот круг, желательно выбрать режим питания и придерживаться его. Диету следует выстраивать, исходя из собственных возможностей и потребностей. Кому-то подходит трехразовое питание, кому-то — более частое.
Режим питания должен быть комфортным именно для вас, построить его нужно так, чтобы вы не испытывали приступов голода.Алена ДенисоваНутрициолог
Современному человеку бывает трудно расстаться с телефоном даже на короткое время. Ритм жизни часто заставляет нас «уплотнять» процессы работы и учебы, приема пищи и отдыха. Казалось бы, обедать, не отходя от рабочего монитора, очень удобно. Но при совмещении мыслительной и физической нагрузок мозг считает основной мыслительную, потому что читать сложнее, чем подносить ложку ко рту. В результате у мозга меньше возможностей для контроля процесса приема пищи.
Наверное, каждый замечал, что за разговором или каким-то делом успевает механически съесть свою порцию и даже не заметить этого. После такого обеда не всегда понятно, наступило ли чувство насыщения. Порой рука сама тянется за добавкой, хотя организму она не нужна.
Этот пункт связан с предыдущим. Умеренное потребление еды требует осознанного контроля порции.
Если вам принесли салат, которого хватит на компанию, переставайте есть, когда чувствуете, что наелись, не стремитесь съесть порцию до конца.Алена ДенисоваНутрициолог
Купить хот-дог, бутерброд и йогурт проще и быстрее, чем заниматься готовкой. Употребление снеков и фастфуда — еще одна причина переедания.
Быстрые углеводы резко повышают уровень глюкозы в крови, что создает эффект насыщения. Однако вскоре человек снова чувствует голод и съедает калорийный продукт с низкой пищевой ценностью.Алена ДенисоваНутрициолог
Текстура еды тоже имеет значение. Пиццу и выпечку есть легче, чем твердые минимально обработанные продукты. За счет легкости поглощения можно не заметить, что съедено больше, чем надо.
Описанные выше причины переедания в большей степени связаны с физиологией. Но есть и психологические проблемы, которые влияют на количество принимаемой пищи. Часто переедание провоцирует стресс, когда начинаете «заедать» горе и неприятности, даже не осознавая этого.
Еда в таких случаях — это попытка мозга скрыться от переживаний, тревоги или получить те эмоции, которых не хватает.Алена ДенисоваНутрициолог
Ранее мы писали об эффективных способах борьбы со стрессом.
Стресс — не единственная причина. Важно анализировать свое поведение, эмоции и реакции в моменты переедания, чтобы понять, в чем проблема. Например, можно начать вести дневник питания (подробнее об этом методе читайте в этой статье).
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