Как очистить грецкие орехи от скорлупы и шелухи

Грецкий орех — один из самых полезных. Его добавляют в соусы, десерты и основные блюда. Кроме того, у них богатый химический состав.

Несмотря на пользу, многие отказываются от покупки грецких орехов в скорлупе, так как их трудно чистить. Но если делать это правильно и прибегать к некоторым хитростям, это оказывается не такой сложной задачей.

Как очистить грецкие орехи с помощью специальных инструментов

Вот несколько инструментов, которые помогут с этим делом.

Традиционные орехоколы

Также известны как щипцы для орехов. Они имеют специальные выемки для грецких орехов, которые позволяют быстро, хотя и с усилием, очистить ядро.

Конусные орехоколы

Очень простой в использовании и популярный инструмент. Приспособление имеет емкость для плода. Остается только нажать на ручки.

Чеснокодавка

Может использоваться вместо конусного орехокола и по тому же принципу.

Пассатижи или плоскогубцы

Нужно вставить орех в верхней или нижней части инструмента и сильно надавить. Возможно, потребуется проделать эту процедуру несколько раз.

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Молоток

Этот инструмент не рекомендуется использовать, однако если больше под рукой ничего нет, то применять его нужно с осторожностью. Безопаснее всего в таком случае пересыпать орехи в мешок и отбить их молотком. Минус этого метода — ядра не будут цельными.

Нож

Важно использовать его с осторожностью, так как не все орехи подходят для вскрытия ножом. Обратите внимание, между половинками скорлупы должна быть щель, вставьте в нее нож и прокрутите.

Как очистить грецкие орехи с помощью подручных средств

Важно: не стоит пытаться очистить грецкий орех с помощью зубов или дверей. К тому же есть и более безопасные способы очистить орех без помощи инструментов.

С помощью кипятка

Поместите орехи в глубокую кастрюлю с кипящей водой. Важно, чтобы она полностью покрывала плоды. Если у орехов тонкая скорлупа, оставьте их в кипятке на 15 минут. Если толстая — на 30 минут. Затем достаньте, дайте немного остыть. Скорлупа размякнет и будет легко сниматься ножом или вилкой.

В духовке

Грецкие орехи высыпьте на противень и отправьте в разогретую на 200 градусов духовку на 10-15 минут. Здесь действует тот же принцип, что и с кипятком. При нагревании скорлупа становится мягче.

В микроволновке

Используйте только ту микроволновую печь, которая имеет режим конвекции или гриля. Получится тот же эффект, как и в духовом шкафу. Достаточно пары минут.

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Как очистить орехи от шелухи

Есть несколько способов удалить зеленую шелуху. Хотя лучше выбирать орехи, от которых оболочка отходит самостоятельно. В остальных случаях можно:

обжарить орехи на слабом огне в течение нескольких минут;

залить их на несколько минут кипятком;

замочить орехи в соленой воде на восемь часов.

После любой из этих процедур кожура начнет отходить и снимется довольно быстро и просто.

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