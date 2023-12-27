Как подготовить организм к новогоднему обжорству: советы нутрициолога

Какой Новый год без пышного застолья? Все привыкли к тому, что праздничный стол ломится от блюд и закусок и можно уйти в настоящий гастрономический отрыв.

Однако новогоднее обжорство нередко заканчивается не только лишними килограммами, но и пищевыми расстройствами. Как не омрачить праздники и правильно подготовиться к праздничному застолью, расскажем вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк.

Причины новогоднего переедания

Для многих людей Новый год — отличный повод разрешить себе все и поесть, что называется, от души. Причин для таких послаблений может быть множество:

Голодовка в течение дня. Сильно голодный человек быстро и жадно ест пищу, желудок не успевает мозгу подать сигнал о насыщении.

Алкоголь. Снижает самоконтроль, что приводит к перееданию.

Растянутый прием пищи. Все начинают есть задолго до боя курантов, а после продолжают даже с большим энтузиазмом. Застолье превращается в многочасовое обжорство.

Эмоциональный голод. Предновогодняя суета накладывает отпечаток на ментальное здоровье человека, еда может стать главным источником радости на Новый год.

Много вкусных блюд на праздничном столе. Человеку тяжело отказаться от любимых салатов, бутербродов или запеченной курицы.

Желание расслабиться. Хочется снять стресс, забыть про подсчет калорий, вечные диеты и привычные табу.

Желание угодить хозяйке . Из вежливости многие не могут отказаться от добавки или оставить в тарелке недоеденную еду.

Как подготовиться к праздничному застолью

Не нагуливать аппетит

Многие по традиции перед новогодним застольем нагуливают аппетит, а ночью наедаются. Такой подход к празднику неправильный.

В течение дня следует есть в обычном режиме: завтрак, обед и ужин. В рационе должна быть белковая пища, сложные углеводы и жиры. Это может быть рыба на пару, бурый рис и овощной салат, заправленный оливковым маслом, омлет или овсянка на молоке, запеченная куриная грудка с овощами на гриле и другие. Тогда новогоднего срыва точно не случится.

Никаких разгрузочных дней перед новогодним застольем

Если за несколько дней до Нового года устроить разгрузочные дни, есть большой риск после длительного застолья набрать лишний вес именно за счет жировой массы.

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Проводить разгрузочные дни следует за полторы-две недели до праздников, а после соблюдать привычную калорийность, БЖУ и питьевой режим.

Отказаться от тяжелой пищи

Колбасные и сырные нарезки нужно убрать в сторону. Они оказывают сильнейшую нагрузку на поджелудочную железу. Лучше отдать предпочтение рыбным, мясным или овощным нарезкам. На закуску следует выбирать что-то нежирное, например тарталетки с творожным сыром и креветкой.

В привычных и всеми любимых блюдах также следует заменить ингредиенты. Например, из оливье убрать колбасу и добавить отварное мясо, из селедки под шубой убрать яйца, в сочетании с рыбой они тяжело перевариваются.

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В овощные салаты можно добавить авокадо, заправлять их лучше оливковым маслом.

Убрать майонез

Если взглянуть на рецепты новогодних блюд, то в каждом втором присутствует майонез. В чрезмерных количествах он просто опасен для здоровья человека.

Можно пойти на уловку и развести майонез сметаной (10%), вкус от этого не потеряется, а калорийность уменьшится.

Оставить десерт на следующий день

Какое новогоднее застолье без тортиков, пирожных или конфет? Если не хочется неприятных сюрпризов в новогоднюю ночь, десерт следует оставить на вечер 1 января. Кроме того, полезными будут даже не все фрукты. Бананы, груши, яблоки и виноград лучше оставить на потом.

Выбирать правильные напитки

Любителям запивать еду следует выбирать обычную чистую воду. От газировки, морсов или компотов лучше отказаться, они провоцируют дополнительное брожение в желудке.

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В покупных соках содержится много сахара, они также могут привести к сбоям в работе ЖКТ.

Больше двигаться

Сидеть за столом весь праздник нельзя. Нужно двигаться! За два часа до Нового года можно выйти на прогулку, пойти покататься на санках, а после застолья еще 40 минут погулять по свежему воздуху.

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Без движения нашему организму тяжело переваривать пищу, как итог — нежелательные бока и жирок на животе.

Не садиться на строгую диету после праздников

Весы до окончания праздников следует спрятать подальше. Они могут вас огорчить. Где-то со 2 января лучше постепенно перейти на здоровое питание. Три сбалансированных приема пищи, меньше конфет, а больше зелени, овощей и фруктов плюс физическая активность помогут восстановить форму, улучшить здоровье и настроение.