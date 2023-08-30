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Как правильно чистить грибы

Мария Сальникова
,
Людмила Микитюк
Дипломированный нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Вера Новикова
Биолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Человек моет грибы перед чисткой
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney
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До середины осени открыт сезон «тихой охоты». Собранные грибы можно законсервировать, засушить для будущих супов или приготовить сразу. В зависимости от выбранного способа обработки будут отличаться правила чистки грибов.

Рассказываем, как чистить самые популярные грибы.

Как чистить белые грибы

Боровики относятся к трубчатым грибам. У таких пространство под шляпкой внешне напоминает губку и так же, как губка, легко напитывается водой. Зато губчатая шляпка меньше страдает от грязи и мусора.

С ножки нужно соскоблить грязь, со шляпки счистить сухую траву или листья.

Ножку можно чистить ножом, а шляпку — мягкой чистой салфеткой или тряпкой. Жесткую щетку использовать нежелательно, чтобы не занести в мякоть гриба микробы с поверхности шляпки.
Людмила Микитюк
Дипломированный нутрициолог

После этого грибы, которые будут вариться, жариться или консервироваться, нужно промыть под проточной водой и повторно осмотреть.

Трубчатые грибы нельзя надолго помещать в воду, иначе они размокнут «в кисель». Держать их под водой нужно не больше 5-10 минут.
Вера Новикова
Биолог

Поврежденные места, в том числе червивые, нужно срезать.

Белые грибы, предназначенные для сушки, опускать в воду вообще нельзя, им рекомендована только сухая чистка.

Как правильно собраться в&nbsp;лес за&nbsp;грибами. Как правильно собраться в лес за грибами

Как чистить подберезовики и подосиновики

Подосиновики и подберезовики — тоже трубчатые грибы. Эти два вида особенно вкусны в супе. Варить можно и ножки, и шляпки, что облегчает чистку.

С ножки нужно соскоблить грязь ножом или срезать загрязненные места, а потом ненадолго замочить грибы в воде.

Чтобы ускорить выход червячков, воду можно подсолить.
Людмила Микитюк
Дипломированный нутрициолог

После замачивания нужно снять с ножки верхний слой. Шляпку достаточно хорошо почистить, ничего с нее не срезая.

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Как чистить маслята

Маслята — еще один вид трубчатых грибов. Маслята можно жарить и мариновать. Шляпки этих грибов покрыты скользкой пленкой, на которую легко налипает различный мусор. Поэтому ее нужно удалить, иначе приготовленные грибы будут горчить.

Как чистить опята

Опята — пластинчатые грибы. У таких пространство под ножкой собрано «гармошкой». В промежутки между пластинками нередко забивается грязь. Чтобы избавиться от нее, нужно замочить грибы. Также у опят рекомендуется счищать верхний слой.

Опята растут в лесу
Фото istockphoto.com/MikhailZykov

Как чистить лисички

Лисички тоже относятся к пластинчатым грибам. Собирать эти грибы в лесу может быть небезопасно, потому что их можно легко перепутать с ложными лисичками и отравиться. Благо, осенью практически в любом магазине можно купить проверенные лисички, выращенные промышленным способом. Магазинные грибы, как правило, уже чистые, поэтому дополнительно с них ничего срезать и счищать не требуется. Лисички, принесенные из леса, желательно замочить в воде, чтобы избавиться от возможных загрязнений.

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Как чистить шампиньоны

Шампиньоны можно встретить на лугу или в лесу. Кроме того, эти грибы круглый год выращиваются на специальных фермах, поэтому их можно в любой сезон купить в супермаркете.

Шампиньоны — пластинчатые грибы, но их нельзя долго держать в воде и, тем более, замачивать. Достаточно промыть грибы под краном. После этого с них нужно снять верхний слой и удалить испорченные места.

Популярные вопросы

Грибы могут вызывать проблемы с пищеварением даже при правильной обработке.

Грибы — это хороший источник белка. Готовить грибы несложно, но важно знать некоторые правила.
Людмила Микитюк
Дипломированный нутрициолог

Нужно ли чистить грибы под шляпкой

Трубчатые грибы (помимо перечисленных выше, к ним относятся дубовики и моховики) чистить под шляпкой необязательно. Если видимых повреждений и изъеденных червями мест не видно, пространство под шляпкой можно не трогать. Если же нижняя часть шляпки испорчена червями, ее лучше срезать.

Пластинчатые грибы (помимо перечисленных, это сыроежки, рыжики, волнушки, грузди) нужно чистить, поскольку между пластинками может обнаружиться не только грязь, но и черви, слизни, муравьи и другая живность.

Червивые шляпки пластинчатых грибов проще выкинуть. Можно использовать в пищу только ножки.
Вера Новикова
Биолог

Для чего вымачивать грибы

Вымачивать нужно не все грибы.

Замачивают условно-съедобные грибы, предназначенные для засолки: волнушки, грузди. Замачивают их три дня, меняя воду 2-3 раза в день, и держат это время в прохладном месте, чтобы не забродили.
Вера Новикова
Биолог

Остальным грибам вымачивание не нужно. Достаточно ненадолго опустить их в воду, чтобы облегчить чистку. Вода заставит всплыть мелкий сор и живые организмы, которые могут скрываться в грибах.

Грузди на траве
Фото istockphoto.com/Mantonature

Сколько нужно мыть грибы

Трубчатые грибы и шампиньоны мыть нежелательно, поскольку они быстро набирают воду. При необходимости грибы можно быстро сполоснуть под проточной водой. Пластинчатые грибы можно мыть на протяжении 10-15 минут.

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