Как правильно чистить грибы

До середины осени открыт сезон «тихой охоты». Собранные грибы можно законсервировать, засушить для будущих супов или приготовить сразу. В зависимости от выбранного способа обработки будут отличаться правила чистки грибов.

Рассказываем, как чистить самые популярные грибы.

Как чистить белые грибы

Боровики относятся к трубчатым грибам. У таких пространство под шляпкой внешне напоминает губку и так же, как губка, легко напитывается водой. Зато губчатая шляпка меньше страдает от грязи и мусора.

С ножки нужно соскоблить грязь, со шляпки счистить сухую траву или листья.

После этого грибы, которые будут вариться, жариться или консервироваться, нужно промыть под проточной водой и повторно осмотреть.

Поврежденные места, в том числе червивые, нужно срезать.

Белые грибы, предназначенные для сушки, опускать в воду вообще нельзя, им рекомендована только сухая чистка.

Как чистить подберезовики и подосиновики

Подосиновики и подберезовики — тоже трубчатые грибы. Эти два вида особенно вкусны в супе. Варить можно и ножки, и шляпки, что облегчает чистку.

С ножки нужно соскоблить грязь ножом или срезать загрязненные места, а потом ненадолго замочить грибы в воде.

После замачивания нужно снять с ножки верхний слой. Шляпку достаточно хорошо почистить, ничего с нее не срезая.

Как чистить маслята

Маслята — еще один вид трубчатых грибов. Маслята можно жарить и мариновать. Шляпки этих грибов покрыты скользкой пленкой, на которую легко налипает различный мусор. Поэтому ее нужно удалить, иначе приготовленные грибы будут горчить.

Как чистить опята

Опята — пластинчатые грибы. У таких пространство под ножкой собрано «гармошкой». В промежутки между пластинками нередко забивается грязь. Чтобы избавиться от нее, нужно замочить грибы. Также у опят рекомендуется счищать верхний слой.

Фото istockphoto.com/MikhailZykov

Как чистить лисички

Лисички тоже относятся к пластинчатым грибам. Собирать эти грибы в лесу может быть небезопасно, потому что их можно легко перепутать с ложными лисичками и отравиться. Благо, осенью практически в любом магазине можно купить проверенные лисички, выращенные промышленным способом. Магазинные грибы, как правило, уже чистые, поэтому дополнительно с них ничего срезать и счищать не требуется. Лисички, принесенные из леса, желательно замочить в воде, чтобы избавиться от возможных загрязнений.

Как чистить шампиньоны

Шампиньоны можно встретить на лугу или в лесу. Кроме того, эти грибы круглый год выращиваются на специальных фермах, поэтому их можно в любой сезон купить в супермаркете.

Шампиньоны — пластинчатые грибы, но их нельзя долго держать в воде и, тем более, замачивать. Достаточно промыть грибы под краном. После этого с них нужно снять верхний слой и удалить испорченные места.

Популярные вопросы

Грибы могут вызывать проблемы с пищеварением даже при правильной обработке.

Нужно ли чистить грибы под шляпкой

Трубчатые грибы (помимо перечисленных выше, к ним относятся дубовики и моховики) чистить под шляпкой необязательно. Если видимых повреждений и изъеденных червями мест не видно, пространство под шляпкой можно не трогать. Если же нижняя часть шляпки испорчена червями, ее лучше срезать.

Пластинчатые грибы (помимо перечисленных, это сыроежки, рыжики, волнушки, грузди) нужно чистить, поскольку между пластинками может обнаружиться не только грязь, но и черви, слизни, муравьи и другая живность.

Для чего вымачивать грибы

Вымачивать нужно не все грибы.

Остальным грибам вымачивание не нужно. Достаточно ненадолго опустить их в воду, чтобы облегчить чистку. Вода заставит всплыть мелкий сор и живые организмы, которые могут скрываться в грибах.

Фото istockphoto.com/Mantonature

Сколько нужно мыть грибы

Трубчатые грибы и шампиньоны мыть нежелательно, поскольку они быстро набирают воду. При необходимости грибы можно быстро сполоснуть под проточной водой. Пластинчатые грибы можно мыть на протяжении 10-15 минут.

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