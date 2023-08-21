Как правильно есть манго, чтобы не навредить организму

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Несмотря на то что летом и без того обилие сезонных фруктов зашкаливает, некоторые отдают предпочтение экзотике. В случае с манго это может быть оправдано не только вкусом, но и его чрезвычайной пользой. Как выбрать заморский фрукт и как его правильно есть, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.
Манго должно быть обязательно спелым. В противном случае это как минимум невкусно, как максимум — чревато отравлением. Поэтому если плод слишком плотный, кожица не продавливается, лучше отказаться от покупки.
Мякоть манго должна быть достаточно мягкой, сладковатой на вкус, легко отделяться от кожуры. Кислое и твердое манго будет опасно для желудка и может вызвать отравление.
Выбирайте фрукт, который слегка поддается нажатию, имеет равномерный окрас, без пятен.
Есть несколько способов, как съесть манго.
Снимите с манго кожуру.
Надрежьте плод с двух сторон и удалите косточку.
Мякоть можно нарезать ломтиками или кубиками, нанизать на шпажки и подавать к столу.
Надрежьте манго по бокам, разделите на половинки и извлеките косточку.
Нарежьте мякоть, не повреждая кожуру.
Ешьте, извлекая кусочки манго с помощью десертной вилочки.
Надрежьте манго по бокам, разделите на половинки и извлеките косточку.
Со стороны мякоти ножом делают горизонтальные и вертикальные надрезы в виде решетки, не повреждая кожуру.
Получившиеся половинки выворачивают наружу. Мякоть можно срезать или есть прямо так.
Важно быть аккуратнее, если манго едят дети. Любой тропический фрукт может быть аллергеном и раздражителем для ЖКТ. Обязательно понаблюдайте за реакцией ребенка, когда в первый раз угостили его тропическим фруктом.
Взрослым нужно быть осторожными с манго при сахарном диабете — все-таки это очень сладкий фрукт. Манго может быть и достаточно кислым, раздражающим желудок. Если пробуете его первый раз, лучше не есть больше половины плода. Дайте себе день-другой, чтобы понаблюдать за реакцией организма.Алексей КабановДиетолог-консультант
Манго — невероятно вкусный, сладкий и сочный фрукт. Он может быть как самостоятельным десертом и заменой вредным сладостям, так и стать основой блюда.
Манго легко заменит любые сладости. Благодаря ему вы можете избавиться от сахарной зависимости, вред которой огромен. Добавленный сахар провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, ожирение.Алексей КабановДиетолог-консультант
Очень необычная и вкусная закуска.
Ингредиенты:
манго — 1 шт.;
очищенные креветки — 400 г;
лимон — 1 шт.;
зеленый лук — по вкусу;
растительное масло — 1/3 ст.;
оливковое масло — 1 ст. л.;
черный молотый перец — 4 ст. л.;
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
На деревянные шпажки насадите креветки, поперчите и посолите.
Разогрейте на сковороде подсолнечное масло и положите плоские дольки мякоти манго. Обжарьте их с одной стороны до образования корочки и выложите на тарелку.
В этом же масле обжарьте креветки на шпажках в течение пяти минут с каждой стороны. Готовые креветки на шпажках положите поверх манго.
Полейте манго с креветками оливковым маслом, добавьте мелко рубленный зеленый лук и ломтики лимона.
Очень вкусное и сытное блюдо для летнего обеда.
Ингредиенты:
манго — 1 шт.;
авокадо — 1 шт.;
копченая курица — 300 г;
рукола — 100 г;
кедровые орешки — 2 ст. л.;
лимонный сок — 1 ст. л;
апельсиновый сок — 2 ст. л.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
зернистая горчица — 1 ст. л.
черный молотый перец, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Руколу вымыть и обсушить.
Кедровые орешки обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.
Копченую курицу нарезать мелкими кусочками.
Мякоть манго и авокадо нарезать небольшими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.
Апельсиновый сок, оливковое масло, горчицу, соль и перец смешать до единой консистенции соуса.
На тарелке выложить руколу, сверху кусочки курицы, затем манго и авокадо.
Полить салат апельсиново-горчичным соусом и посыпать кедровыми орешками.
Чистить манго обязательно! Предварительно его нужно тщательно помыть, в идеале — со специальным средством для мытья фруктов и овощей. Затем насухо вытереть манго полотенцем, и можно начинать его чистить и резать.
Смысла в этом нет. Как и нет в косточке манго каких-то полезных веществ. Дубильные же вещества, которые в ней содержатся, для организма вредны. При желании можете косточку посадить и вырастить экзотическое комнатное растение.
Искать пользу в кожуре манго не стоит. Она содержит токсичную смолу уришиол. Поедание кожуры манго приведет к серьезному отравлению.
Кроме того, важно помнить, что все экзотические фрукты проделывают долгий путь, прежде чем попасть к нам на стол. Чтобы обеспечить привлекательный внешний вид и сохранность, их обрабатывают различными химическими веществами. Поэтому есть кожуру любых экзотических фруктов не рекомендуется.
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