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Сегодня, 06:00

Как правильно есть манго, чтобы не навредить организму

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Проверка фактов
Проверка фактов

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Манго разрезанное.
Фото Racool_studio/Freepik
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Несмотря на то что летом и без того обилие сезонных фруктов зашкаливает, некоторые отдают предпочтение экзотике. В случае с манго это может быть оправдано не только вкусом, но и его чрезвычайной пользой. Как выбрать заморский фрукт и как его правильно есть, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Как выбрать манго

Манго должно быть обязательно спелым. В противном случае это как минимум невкусно, как максимум — чревато отравлением. Поэтому если плод слишком плотный, кожица не продавливается, лучше отказаться от покупки.

Мякоть манго должна быть достаточно мягкой, сладковатой на вкус, легко отделяться от кожуры. Кислое и твердое манго будет опасно для желудка и может вызвать отравление.

Выбирайте фрукт, который слегка поддается нажатию, имеет равномерный окрас, без пятен.

Если кабачок у нас царь-овощ, то манго, без сомнения, царь-фрукт. Польза манго огромна. Говорят, если есть одно яблоко в день, то не будешь болеть. Если же есть манго каждый день, можно даже отказаться от дополнительных витаминных комплексов.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Как есть манго в сыром виде

Есть несколько способов, как съесть манго.

Способ первый

  1. Снимите с манго кожуру.

  2. Надрежьте плод с двух сторон и удалите косточку.

  3. Мякоть можно нарезать ломтиками или кубиками, нанизать на шпажки и подавать к столу.

Коктейль из манго
Фото boyarkinamarina/Freepik

Способ второй

  1. Надрежьте манго по бокам, разделите на половинки и извлеките косточку.

  2. Нарежьте мякоть, не повреждая кожуру.

  3. Ешьте, извлекая кусочки манго с помощью десертной вилочки.

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Способ третий

  1. Надрежьте манго по бокам, разделите на половинки и извлеките косточку.

  2. Со стороны мякоти ножом делают горизонтальные и вертикальные надрезы в виде решетки, не повреждая кожуру.

  3. Получившиеся половинки выворачивают наружу. Мякоть можно срезать или есть прямо так.

Важно быть аккуратнее, если манго едят дети. Любой тропический фрукт может быть аллергеном и раздражителем для ЖКТ. Обязательно понаблюдайте за реакцией ребенка, когда в первый раз угостили его тропическим фруктом.

Взрослым нужно быть осторожными с манго при сахарном диабете — все-таки это очень сладкий фрукт. Манго может быть и достаточно кислым, раздражающим желудок. Если пробуете его первый раз, лучше не есть больше половины плода. Дайте себе день-другой, чтобы понаблюдать за реакцией организма.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Рецепты с манго

Манго — невероятно вкусный, сладкий и сочный фрукт. Он может быть как самостоятельным десертом и заменой вредным сладостям, так и стать основой блюда.

Манго легко заменит любые сладости. Благодаря ему вы можете избавиться от сахарной зависимости, вред которой огромен. Добавленный сахар провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, ожирение.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Манго с креветками

Очень необычная и вкусная закуска.

Ингредиенты:

  • манго — 1 шт.;

  • очищенные креветки — 400 г;

  • лимон — 1 шт.;

  • зеленый лук — по вкусу;

  • растительное масло — 1/3 ст.;

  • оливковое масло — 1 ст. л.;

  • черный молотый перец — 4 ст. л.;

  • соль — по вкусу.

Манго с креветками
Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. На деревянные шпажки насадите креветки, поперчите и посолите.

  2. Разогрейте на сковороде подсолнечное масло и положите плоские дольки мякоти манго. Обжарьте их с одной стороны до образования корочки и выложите на тарелку.

  3. В этом же масле обжарьте креветки на шпажках в течение пяти минут с каждой стороны. Готовые креветки на шпажках положите поверх манго.

  4. Полейте манго с креветками оливковым маслом, добавьте мелко рубленный зеленый лук и ломтики лимона.

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Салат с манго, авокадо и копченой курицей

Очень вкусное и сытное блюдо для летнего обеда.

Ингредиенты:

  • манго — 1 шт.;

  • авокадо — 1 шт.;

  • копченая курица — 300 г;

  • рукола — 100 г;

  • кедровые орешки — 2 ст. л.;

  • лимонный сок — 1 ст. л;

  • апельсиновый сок — 2 ст. л.;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • зернистая горчица — 1 ст. л.

  • черный молотый перец, соль — по вкусу.

Салат с манго, авокадо и копченой курицей
Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Руколу вымыть и обсушить.

  2. Кедровые орешки обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.

  3. Копченую курицу нарезать мелкими кусочками.

  4. Мякоть манго и авокадо нарезать небольшими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.

  5. Апельсиновый сок, оливковое масло, горчицу, соль и перец смешать до единой консистенции соуса.

  6. На тарелке выложить руколу, сверху кусочки курицы, затем манго и авокадо.

  7. Полить салат апельсиново-горчичным соусом и посыпать кедровыми орешками.

Популярные вопросы

Нужно ли чистить манго?

Чистить манго обязательно! Предварительно его нужно тщательно помыть, в идеале — со специальным средством для мытья фруктов и овощей. Затем насухо вытереть манго полотенцем, и можно начинать его чистить и резать.

Можно ли есть косточки манго?

Смысла в этом нет. Как и нет в косточке манго каких-то полезных веществ. Дубильные же вещества, которые в ней содержатся, для организма вредны. При желании можете косточку посадить и вырастить экзотическое комнатное растение.

Растение из косточки манго
Фото istockphoto.com

Чем полезна шкурка от манго?

Искать пользу в кожуре манго не стоит. Она содержит токсичную смолу уришиол. Поедание кожуры манго приведет к серьезному отравлению.

Кроме того, важно помнить, что все экзотические фрукты проделывают долгий путь, прежде чем попасть к нам на стол. Чтобы обеспечить привлекательный внешний вид и сохранность, их обрабатывают различными химическими веществами. Поэтому есть кожуру любых экзотических фруктов не рекомендуется.

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