Как правильно есть манго, чтобы не навредить организму

Несмотря на то что летом и без того обилие сезонных фруктов зашкаливает, некоторые отдают предпочтение экзотике. В случае с манго это может быть оправдано не только вкусом, но и его чрезвычайной пользой. Как выбрать заморский фрукт и как его правильно есть, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Как выбрать манго

Манго должно быть обязательно спелым. В противном случае это как минимум невкусно, как максимум — чревато отравлением. Поэтому если плод слишком плотный, кожица не продавливается, лучше отказаться от покупки.

Мякоть манго должна быть достаточно мягкой, сладковатой на вкус, легко отделяться от кожуры. Кислое и твердое манго будет опасно для желудка и может вызвать отравление.

Выбирайте фрукт, который слегка поддается нажатию, имеет равномерный окрас, без пятен.

Как есть манго в сыром виде

Есть несколько способов, как съесть манго.

Способ первый

Снимите с манго кожуру. Надрежьте плод с двух сторон и удалите косточку. Мякоть можно нарезать ломтиками или кубиками, нанизать на шпажки и подавать к столу.

Фото boyarkinamarina/Freepik

Способ второй

Надрежьте манго по бокам, разделите на половинки и извлеките косточку. Нарежьте мякоть, не повреждая кожуру. Ешьте, извлекая кусочки манго с помощью десертной вилочки.

Способ третий

Надрежьте манго по бокам, разделите на половинки и извлеките косточку. Со стороны мякоти ножом делают горизонтальные и вертикальные надрезы в виде решетки, не повреждая кожуру. Получившиеся половинки выворачивают наружу. Мякоть можно срезать или есть прямо так.

Рецепты с манго

Манго — невероятно вкусный, сладкий и сочный фрукт. Он может быть как самостоятельным десертом и заменой вредным сладостям, так и стать основой блюда.

Манго с креветками

Очень необычная и вкусная закуска.

Ингредиенты:

манго — 1 шт.;

очищенные креветки — 400 г;

лимон — 1 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

растительное масло — 1/3 ст.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

черный молотый перец — 4 ст. л.;

соль — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

На деревянные шпажки насадите креветки, поперчите и посолите. Разогрейте на сковороде подсолнечное масло и положите плоские дольки мякоти манго. Обжарьте их с одной стороны до образования корочки и выложите на тарелку. В этом же масле обжарьте креветки на шпажках в течение пяти минут с каждой стороны. Готовые креветки на шпажках положите поверх манго. Полейте манго с креветками оливковым маслом, добавьте мелко рубленный зеленый лук и ломтики лимона.

Салат с манго, авокадо и копченой курицей

Очень вкусное и сытное блюдо для летнего обеда.

Ингредиенты:

манго — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

копченая курица — 300 г;

рукола — 100 г;

кедровые орешки — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л;

апельсиновый сок — 2 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

зернистая горчица — 1 ст. л.

черный молотый перец, соль — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Руколу вымыть и обсушить. Кедровые орешки обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Копченую курицу нарезать мелкими кусочками. Мякоть манго и авокадо нарезать небольшими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком. Апельсиновый сок, оливковое масло, горчицу, соль и перец смешать до единой консистенции соуса. На тарелке выложить руколу, сверху кусочки курицы, затем манго и авокадо. Полить салат апельсиново-горчичным соусом и посыпать кедровыми орешками.

Популярные вопросы

Нужно ли чистить манго?

Чистить манго обязательно! Предварительно его нужно тщательно помыть, в идеале — со специальным средством для мытья фруктов и овощей. Затем насухо вытереть манго полотенцем, и можно начинать его чистить и резать.

Можно ли есть косточки манго?

Смысла в этом нет. Как и нет в косточке манго каких-то полезных веществ. Дубильные же вещества, которые в ней содержатся, для организма вредны. При желании можете косточку посадить и вырастить экзотическое комнатное растение.

Фото istockphoto.com

Чем полезна шкурка от манго?

Искать пользу в кожуре манго не стоит. Она содержит токсичную смолу уришиол. Поедание кожуры манго приведет к серьезному отравлению.

Кроме того, важно помнить, что все экзотические фрукты проделывают долгий путь, прежде чем попасть к нам на стол. Чтобы обеспечить привлекательный внешний вид и сохранность, их обрабатывают различными химическими веществами. Поэтому есть кожуру любых экзотических фруктов не рекомендуется.

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