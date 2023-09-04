Как правильно варить говяжий язык

Говяжий язык — это продукт, про который часто незаслуженно забывают, а ведь он может как стать прекрасным дополнением к ежедневному рациону, так и украсить праздничный стол. Из него можно приготовить множество необычных и очень вкусных блюд. Кроме того, этот продукт весьма полезен. Он содержит много белка, витаминов, минералов. О пользе говяжьего языка мы уже писали в этой статье, а сегодня подробно поговорим о том, как правильно его готовить.

Как выбрать говяжий язык

При выборе говяжьего языка стоит обращать внимание на его цвет и запах. Язык должен пахнуть сырым мясом. Любые другие запахи — повод насторожиться. На языке не должно быть следов заветривания — это явный признак того, что он залежался на прилавке. Если покупаете замороженный продукт, обратите внимание на количество льда в упаковке. Его должно быть как можно меньше. Если вы хотите приобрести охлажденное мясо, посмотрите на цвет языка.

Если есть возможность проверить язык на ощупь, обязательно сделайте это.

Подготовка говяжьего языка перед варкой

Ваша главная задача при подготовке говяжьего языка к варке — удалить все загрязнения. Для этого замочите язык в прохладной воде примерно на полчаса (если мясо было заморожено, то сначала нужно разморозить его в холодильнике). После этого тщательно промойте язык под проточной водой. Если на нем осталась грязь, то ее необходимо соскоблить ножом. Чистить язык от внешней оболочки перед варкой не нужно.

Как варить говяжий язык в кастрюле

Положите язык в кастрюлю вместе с луком и морковью. Овощи нужно очистить, но нарезать не нужно. Залейте язык холодной водой и поставьте на средний огонь. Доведите бульон до кипения, снимите пену и уменьшите огонь. После закипания и удаления пены добавьте в бульон черный перец горошком, лавровый лист и соль.

Фото Istockphoto.com/NatashaBreen

Длительность варки зависит от веса языка. Если язык весит около килограмма, будет достаточно двух часов. Если больше, варить его нужно три часа. Но дольше не значит лучше. Если язык переварить, он будет слишком мягким. Проверить готовность можно так: проткните кончик языка вилкой. Если вилка входит легко и при этом не выделяется кровь — блюдо готово.

Как варить говяжий язык в мультиварке

Положите говяжий язык в чашу мультиварки вместе с овощами и залейте их водой. Закройте крышку и установите режим «Тушение». Выставьте время примерно на 2,5 часа (в зависимости от веса языка). За 20 минут до готовности посолите бульон и добавьте специи по вкусу.

Во многих современных мультиварках есть режим приготовления на пару. Так можно приготовить и говяжий язык.

Посолите говяжий язык, добавьте к нему специи, оставьте его мариноваться на час. Положите язык в емкость для приготовления на пару, залейте воду в соответствии с инструкцией мультиварки. Готовьте язык три часа.

Охлаждение и очищение говяжьего языка после варки

Как после варки, так и после приготовления на пару язык необходимо очистить от оболочки. Чтобы не обжечь пальцы, положите язык в ледяную воду на несколько минут (но не дайте ему полностью остыть, так удалить оболочку будет труднее). После этого пленку будет легко снять.

Блюда с говяжьим языком

Говяжий язык с грибами и картофелем в сливочном соусе

Ингредиенты:

готовый говяжий язык — 1 шт.;

картофель — 500 г;

шампиньоны — 200 г;

лук — 1 шт.;

сливки — 200 мл;

сливочное масло — 50 г;

соль, перец — по вкусу.

Фото Istockphoto.com/YelenaYemchuk

Способ приготовления:

Нарезать картофель кубиками, лук и грибы — тонкими пластинками. Растопить масло в сковороде и обжарить лук до золотистости. Добавить грибы и обжаривать до мягкости. Добавить картофель и обжаривать до золотистости. Добавить сливки и довести до кипения. Добавить нарезанный говяжий язык и готовить на медленном огне до нагрева. Подавать горячим, посыпав свежими травами.

Говяжий язык в томатном соусе

Ингредиенты:

готовый говяжий язык — 1 шт.;

лук — 2 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

томаты в собственном соку — 400 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Фото Istockphoto.com/karinsasaki

Способ приготовления:

Нарезать лук и чеснок кубиками. Растопить масло в кастрюле или сковороде и обжарить лук и чеснок до золотистости. Добавить томатную пасту и обжаривать еще две минуты. Добавить томаты, сахар, соль и перец. Довести до кипения. Добавить нарезанный говяжий язык и готовить на медленном огне 30 минут. Подавать горячим с кускусом или рисом.

Говяжий язык по-китайски

Ингредиенты:

готовый говяжий язык — 1 шт.;

соевый соус — 3 ст. л.;

масло растительное — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

рисовый уксус — 1 ст. л.;

крахмал кукурузный — 1 ст. л.;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

красный перец — 1 ст. л.;

измельченный чеснок — 2 зубчика;

измельченный имбирь — 1 кусочек;

зеленый лук — 1 перо.

Фото Istockphoto.com/yongyuan

Способ приготовления:

Нарежьте язык тонкими ломтиками и выложите на блюдо. В миске смешайте соевый соус, масло растительное, сахар, рисовый уксус, крахмал кукурузный, кунжутное масло, красный перец, чеснок и имбирь. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте соус. Перемешивайте, пока соус не загустеет. Вылейте соус на говяжий язык и посыпьте зеленым луком.

Бутерброды с говяжьим языком

Ингредиенты:

черный хлеб — 4 куска;

говяжий язык — 200 г;

листья салата — 4 шт.;

помидор — 1 шт.;

сыр — 4 ломтика;

домашний майонез — 2 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Фото Istockphoto.com/Svetlana-Cherruty

Способ приготовления:

Обжарьте куски хлеба на сухой сковороде до золотистой корочки. Смешайте майонез и горчицу. Намажьте получившийся соус на хлеб. Выложите на хлеб по листику салата, ломтику помидора и ломтику сыра. Выложите говяжий язык на бутерброды. Посолите и поперчите по вкусу.

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