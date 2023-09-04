Как правильно варить говяжий язык

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Говяжий язык — это продукт, про который часто незаслуженно забывают, а ведь он может как стать прекрасным дополнением к ежедневному рациону, так и украсить праздничный стол. Из него можно приготовить множество необычных и очень вкусных блюд. Кроме того, этот продукт весьма полезен. Он содержит много белка, витаминов, минералов. О пользе говяжьего языка мы уже писали в этой статье, а сегодня подробно поговорим о том, как правильно его готовить.
При выборе говяжьего языка стоит обращать внимание на его цвет и запах. Язык должен пахнуть сырым мясом. Любые другие запахи — повод насторожиться. На языке не должно быть следов заветривания — это явный признак того, что он залежался на прилавке. Если покупаете замороженный продукт, обратите внимание на количество льда в упаковке. Его должно быть как можно меньше. Если вы хотите приобрести охлажденное мясо, посмотрите на цвет языка.
Если есть возможность проверить язык на ощупь, обязательно сделайте это.
Язык должен быть плотным и упругим. Можно надавить на язык пальцем: если ямка после нажатия практически сразу исчезнет, значит, продукт свежий.Ника СергунинаНутрициолог
Ваша главная задача при подготовке говяжьего языка к варке — удалить все загрязнения. Для этого замочите язык в прохладной воде примерно на полчаса (если мясо было заморожено, то сначала нужно разморозить его в холодильнике). После этого тщательно промойте язык под проточной водой. Если на нем осталась грязь, то ее необходимо соскоблить ножом. Чистить язык от внешней оболочки перед варкой не нужно.
Положите язык в кастрюлю вместе с луком и морковью. Овощи нужно очистить, но нарезать не нужно.
Залейте язык холодной водой и поставьте на средний огонь.
Доведите бульон до кипения, снимите пену и уменьшите огонь.
После закипания и удаления пены добавьте в бульон черный перец горошком, лавровый лист и соль.
Длительность варки зависит от веса языка. Если язык весит около килограмма, будет достаточно двух часов. Если больше, варить его нужно три часа. Но дольше не значит лучше. Если язык переварить, он будет слишком мягким. Проверить готовность можно так: проткните кончик языка вилкой. Если вилка входит легко и при этом не выделяется кровь — блюдо готово.
Положите говяжий язык в чашу мультиварки вместе с овощами и залейте их водой.
Закройте крышку и установите режим «Тушение».
Выставьте время примерно на 2,5 часа (в зависимости от веса языка).
За 20 минут до готовности посолите бульон и добавьте специи по вкусу.
Во многих современных мультиварках есть режим приготовления на пару. Так можно приготовить и говяжий язык.
В говяжьем языке содержатся витамины В4 и В12. Они водорастворимые, а значит, значительная доля витаминов разрушается при варке. Лучший способ сохранить максимально возможное количество витаминов — готовить на пару.Ника СергунинаНутрициолог
Посолите говяжий язык, добавьте к нему специи, оставьте его мариноваться на час.
Положите язык в емкость для приготовления на пару, залейте воду в соответствии с инструкцией мультиварки.
Готовьте язык три часа.
Как после варки, так и после приготовления на пару язык необходимо очистить от оболочки. Чтобы не обжечь пальцы, положите язык в ледяную воду на несколько минут (но не дайте ему полностью остыть, так удалить оболочку будет труднее). После этого пленку будет легко снять.
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