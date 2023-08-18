Как правильно варить креветки? Рассказывает эксперт

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Креветки быстро портятся, поэтому сразу после вылова их замораживают прямо на корабле, а иногда и варят перед заморозкой. Вместе с владелицей магазина морепродуктов Анной Вотинцевой разбираемся, как правильно готовить креветки в зависимости от их вида, и делимся рецептами блюд с этими морепродуктами.
Этот шаг требует терпения: морепродукт нужно постепенно разморозить, поставив емкость под струю холодной воды. Так получится сохранить вкус креветок. Микроволновку и кипяток использовать не стоит.
Рецепт несложный: вода, соль и приправы доводятся до кипения.
Выложить креветки в бульон и варить на слабом огне. Время зависит от размера креветок: мелким будет достаточно двух минут, более крупным — 4-6 минут. Когда креветки покраснеют и всплывут — быстро снять с огня и слить воду.
Сваренные креветки выложить в миску со льдом. Подавать сразу, сдобрив лимонным соком и разложив по тарелкам.
Свежий продукт — большая редкость, возможная лишь в местах вылова. Поскольку креветки быстро портятся, продавцы реализуют их день в день. Выбирать следует морепродукты в панцире, без посторонних запахов и внешних повреждений.
Здесь все просто: вскипятить воду в подходящей посуде. По объему ее должно быть в два раза больше креветок. После закипания добавить соль, при желании — специи.
Добавить креветки в кипящий бульон и варить на умеренном огне в течение 6-7 минут. Если это крупная разновидность, время варки увеличить на 2-3 минуты, но не более — иначе нежное мясо станет жестким и потеряет во вкусе.
По сути, продукт почти готов к употреблению: креветки уже сварили на корабле, а после подвергли шоковой заморозке. Перед варкой следует высыпать их в дуршлаг и промыть: так уйдет лишняя ледяная глазурь и частицы сора.
В кипящую воду добавить специи и соль по вкусу — так получится бульон. Креветки достаточно опустить в воду буквально на пару минут.
Готовность морепродукта определяется по прозрачности панциря. Это значит, что пора вытаскивать креветки из бульона. Финальный этап — добавление сока лимона, но его можно опустить, чтобы получить максимально натуральный вкус.
Подготовить любимые специи, добавить воду и сварить бульон. Важно следить за временем варки: для небольших особей достаточно 6-7 минут, для более крупных — максимум 10. Готовность подскажет цвет панцирей: как только он станет красным и креветки всплывут, можно убирать их с огня.
После остывания креветки необходимо очистить: удалить головы, панцирь и кишечную вену. Последняя удаляется путем надрезания хребта и аккуратного вытягивания коричневой жилки.
Готовый морепродукт можно использовать для приготовления других блюд или самостоятельно как закуску.
Ингредиенты:
креветки — 500 г;
спелые помидоры — 1 кг;
огурец — 1 шт.;
сладкий перец — 1 шт.;
луковица — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
оливковое масло — 2 ст. л.;
уксус — 3 ст. л;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Помыть и нарезать крупными дольками овощи: помидоры, огурец и перец.
Мелко нашинковать лук и чеснок.
Сложить ингредиенты из предыдущих пунктов в блендер и измельчить до состояния пюре.
Добавить в полученную массу оливковое масло, уксус, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешать.
Поставить гаспачо в холодильник на несколько часов, чтобы оно охладилось и настоялось.
Приготовить креветки: очистить от панциря, удалить кишечник. Выложить на сковороду с небольшим количеством масла и обжарить до готовности.
Разлить суп по тарелкам, сверху добавить креветки.
Ингредиенты:
очищенные креветки — 500 г;
луковица — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика.;
зеленый лук — 1 пучок;
растительное масло — 2 ст. л.;
свежий имбирь — 1 ст. л.;
карри-паста — 1 ст. л.;
соевый соус — 1 ст. л.;
рыбный соус — 1 ст. л;
коричневый сахар — 1 ст. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
свежая кинза — для украшения.
Способ приготовления:
Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами, чеснок и имбирь измельчить. Выложить эти ингредиенты на разогретую сковороду с растительным маслом и обжарить до мягкости, примерно 2-3 минуты.
Добавить креветки и обжарить до готовности, примерно 3-4 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми и прозрачными.
В отдельной миске смешать карри-пасту, соевый соус, рыбный соус, коричневый сахар и лимонный сок.
Добавить смесь в сковороду с креветками и тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом.
Продолжать готовить на среднем огне еще 2-3 минуты, чтобы все ингредиенты прогрелись и соус слегка загустел.
Подавать креветки в тайском стиле горячими, украшенными свежей кинзой и зеленым луком. Можно подавать с рисом или лапшой по желанию.
Для аромата можно добавить к креветкам укроп и лимон. Другой вариант — вскипятить воду уже с приправами, например, добавить в них соль, лавровый лист, душистый и черный перец, зелень. После — залить кипящей водой варено-мороженые креветки, оставить на пару минут и слить.Анна ВотинцеваВладелец магазина морепродуктов
Значительной угрозы здоровью поедание кишечной вены не принесет, но и пользы не добавит. Однако это точно повлияет на вкус блюда: как минимум кишечная вена придает горечь, а в отдельных случаях содержит частички песка.
Скрип песка на зубах — признак того, что автор блюда поленился удалить кишечную вену у креветок. Она содержит отходы жизнедеятельности, в том числе песок. Поэтому пропускать этот этап подготовки морепродукта к приготовлению не следует.
В первую очередь отделите голову от тела креветки, затем удалите панцирь. Возьмите креветку за хвост и аккуратно сделайте надрез по всей длине спинки, снимите раковину, открывая ее как книжку. Оставьте только последний сегмент панциря на хвосте.
После удаления панциря удалите черную жилку, которая проходит вдоль спины креветки. Сделайте надрез по всей длине спинки и аккуратно вытащите жилку с помощью ножа или кончика ножниц. Положите очищенные креветки в миску с холодной водой, чтобы промыть их от остатков панциря и жилок.Анна ВотинцеваВладелец магазина морепродуктов
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