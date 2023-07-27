Как правильно варить кукурузу в початках: советы повара

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Сезон вкусной, сочной и спелой кукурузы вот-вот начнется. Но многие в очередной раз откажут себе в удовольствии насладиться плодами «царицы полей», считая, что иметь с ней дело — слишком сложно. Попробуй выбери подходящую, очисти, приготовь так, чтобы было действительно вкусно, — шансы получить разочаровывающий результат, кажется, слишком высоки. На самом деле, с кукурузой все проще, чем кажется. Как с ней обращаться, рассказал кулинар-исследователь Алексей Онегин.
Отправляясь на рынок или в супермаркет на поиски идеальной кукурузы, обратите внимание на форму початка и его шелуху.
К тому же готовить такую кукурузу придется дольше.
Приготовить кукурузу можно разными способами, в любом случае это будет очень просто, но следует помнить, что время приготовления кукурузы зависит от ее сорта, размеров и степени спелости. Ориентируйтесь на время в пределах 10-20 минут, хотя более сухая кукуруза или кукуруза кормовых сортов требует более длительного приготовления.Алексей ОнегинКулинар
Очистите свежие початки от шелухи.
Уложите их в кастрюлю с подсоленной водой и доведите до кипения.
Варите до желаемой степени мягкости, около 15 минут.
Аккуратно слейте воду.
Смажьте кукурузу сливочным маслом, посыпьте солью и наслаждайтесь!
Специи можно использовать самые разные, но мне кажется, сливочное масло и соль — это действительно лучшее, что можно придумать. Еще неплохо работает соус из голубого сыра — нужно просто сыр растопить в сливках 20-22%.Алексей ОнегинКулинар
Подготовьте кукурузу так же, как для обычной варки.
Уложите ее в мультиварку, добавьте немного воды и закройте крышку.
Готовьте в режиме пароварки около 7-15 минут до готовности.
Такой простой способ сохранит весь аромат и витамины в кукурузе!Алексей ОнегинКулинар
Способ приготовления кукурузы в пароварке схож с предыдущим. Выложите очищенные початки в пароварку и готовьте около 10-12 минут, пока зернышки не станут мягкими и сочными.
Уложите початок в микроволновку, не удаляя шелуху (впрочем, если ее много, самые верхние слои можно снять).
Готовьте на максимальной мощности в течение семи минут, затем аккуратно очистите и подавайте.
Это самый простой способ приготовить кукурузу. Обычную кукурузу только так и готовлю. И не стоит бояться, что зерна взорвутся. Не взорвутся, если не передерживать кукурузу в микроволновке.Алексей ОнегинКулинар
Конечно, кукурузу можно просто запечь, но куда интереснее приготовить ее в духовке под грилем с обдувом.
Очистите кукурузу.
Смажьте ее растопленным сливочным маслом, посолите и приправьте специями. Например, зирой и хлопьями сушеного чили.
Готовьте, регулярно переворачивая початки, около 20-25 минут, до мягкости и легких подпалин.
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