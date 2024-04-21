Как правильно варить мясной бульон: рассказывает нутрициолог

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Мясной бульон — это вкусное и ароматное блюдо. Также оно является основой многих супов, холодца, мясных и овощных рагу и соусов. Варить мясной бульон дома совсем не сложно. Вместе с экспертом-нутрициологом рассказали, как это правильно сделать.

Как выбрать мясо для бульона

Чаще всего для блюда используется такое мясо:

Говядина

Говяжьи кости, мясо с костью или говяжий хвост и язык отлично подходят для приготовления бульона.

Свинина

Свинина с костью, свиные ребра или свиные ноги также могут быть использованы для приготовления бульона. Они добавляют особый вкус и аромат.

Баранина

Если вы любите бульоны с ярким вкусом, то баранина с костью — отличный выбор.

Мясо не должно быть с кислым запахом или сероватым оттенком. Также обратите внимание на упругость свинины, говядины и баранины: при нажатии пальцем поверхность должна быстро разгладиться. Если след от руки остается, то товар несвежий.

Как сварить прозрачный мясной бульон

Прозрачность мясного бульона зависит от нескольких факторов:

Правильная подготовка мяса

Важно промыть мясо перед варкой, чтобы удалить кровь, остатки жира и другие загрязнения.

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Длительная варка

Фильтрация

Процеживание бульона через марлю или сито помогает удалить мелкие частицы мяса, овощей и другие отходы. Это также способствует прозрачности бульона.

Отсутствие жира

После остывания бульона на поверхности образуется слой жира. Если его удалить, бульон станет прозрачнее.

Какие овощи, специи и травы добавить в бульон

Для начала стоит добавить морковь, лук и сельдерей, чтобы придать бульону сладковатый вкус и аромат. Затем можно положить специи: чеснок, черный перец, лавровый лист. Не забудьте также про свежие травы, такие как петрушка, укроп или базилик.

Рецепт идеального мясного бульона

Ингредиенты:

мясо (говядина, баранина, свинина) — 1,5 кг;

вода — 2,7 л;

лук — 1-2 шт.;

морковь — 1 шт.;

сельдерей — по вкусу;

перец горошком — по вкусу;

петрушка — 5 г;

укроп — по вкусу;

лавровый лист — 2 шт.;

соль — по вкусу.

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Способ приготовления: