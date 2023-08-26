Как правильно варить перловку? Советы и рекомендации

Перловка относится к цельнозерновым. Она богата питательными веществами, такими как клетчатка, белок, витамины и минералы, а также антиоксиданты. Перловку можно есть отдельно, в качестве гарнира, тушить с мясом и овощами, добавлять в супы, салаты и другие блюда.

Однако, чтобы воспользоваться всеми преимуществами перловой крупы, важно ее правильно приготовить. Как сохранить питательные вещества и вкус перловки, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Подготовка перловки

Перед приготовлением перловку нужно перебрать, промыть и замочить. Это смягчит зерна и облегчит будущее переваривание готового продукта. Также это сократит время термической обработки.

Замачивать перловую крупу следует минимум на четыре часа, а лучше на ночь.

Сколько воды нужно для варки перловки

Варить перловку нужно обязательно в большой кастрюле с большим количеством воды. Поскольку она впитывает много жидкости во время приготовления и сильно увеличивается в объеме.

Как варить перловку в кастрюле

Чтобы приготовить перловку в кастрюле, для начала понадобится вместительная емкость.

Способ приготовления:

Поставить большую кастрюлю с водой и перловкой на сильный огонь и довести до кипения. Убавить огонь до среднего, прикрыть кастрюлю крышкой, подсолить и варить перловку в течение 40-50 минут. Время может увеличиться до часа, если вы не замачивали крупу. Периодически нужно помешивать перловку и, если нужно, доливать воду.

Как варить перловку в мультиварке

Если у вас мало времени, можно приготовить перловку в мультиварке или скороварке. Это сократит длительность приготовления.

Фото istockphoto.com/LARISA DUKA

Способ приготовления:

Заранее замоченную перловку нужно выложить в чашу мультиварки, залить холодной водой в соотношении один к трем. На мультиварке устанавливается режим «Каша».

Время приготовления в мультиварке займет примерно час. Если крупу вы не замачивали — около полутора часов.

Как варить перловку в микроволновке

Приготовить перловку можно и в микроволновке.

Способ приготовления:

Перловку нужно выложить в контейнер и залить водой в соотношении один к двум. Далее микроволновая печь включается на полную мощность на полчаса-час, в зависимости от того, замачивали крупу или нет. Периодически крупу нужно помешивать, если нужно добавлять горячей воды.

Как варить перловку в пакетиках

Крупа в пакетиках — самый простой вариант для приготовления. Ее уже обработали, поэтому можно не замачивать — процесс это никак не улучшит и не ускорит.

Фото istockphoto.com/Evgeniia Iakimenko

Способ приготовления:

Перловку в пакетике положить в кастрюлю и заполнить водой, чтобы она покрывала крупу выше на 1 см. Добавить соль. Поставить кастрюлю на огонь и варить столько, сколько указано на упаковке.

Популярные вопросы

Сколько нужно воды на один стакан перловки

Вначале приготовления к одному стакану замоченной заранее перловки добавляют минимум два стакана воды. По мере приготовления крупа будет разбухать и воду придется понемногу доливать по необходимости.

Как быстро приготовить перловку для рассольника

Чтобы приготовить вкусную перловку для рассольника, можно варить крупу вместе с мясом или же заранее приготовить бульон, а потом в нем сварить перловку.

Способ приготовления:

Перебрать, промыть перловку, при необходимости замочить в воде. Мясо (телятину) промыть под проточной водой. В кастрюлю налить воды, добавить соль, специи, выложить крупу и мясо, довести до кипения. Снять пену, уменьшить огонь и варить до готовности.

Или же варите перловку в кастрюле с уже готовым бульоном привычным способом.

Как понять, когда готова перловка

Варить перловку нужно, пока она не станет мягкой, но все еще жевательной, рассыпчатой. После приготовления обязательно слейте воду и откиньте крупу на дуршлаг — это предотвратит размягчение.

Хранить готовую перловку в холодильнике можно до пяти дней.

Теперь у нас есть сообщество «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!