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Сегодня, 06:00

Как правильно варить перловку? Советы и рекомендации

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Тарелка с перловой каши на темном фоне
Фото Freepik/KamranAydinov
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Перловка относится к цельнозерновым. Она богата питательными веществами, такими как клетчатка, белок, витамины и минералы, а также антиоксиданты. Перловку можно есть отдельно, в качестве гарнира, тушить с мясом и овощами, добавлять в супы, салаты и другие блюда.

Однако, чтобы воспользоваться всеми преимуществами перловой крупы, важно ее правильно приготовить. Как сохранить питательные вещества и вкус перловки, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Подготовка перловки

Перед приготовлением перловку нужно перебрать, промыть и замочить. Это смягчит зерна и облегчит будущее переваривание готового продукта. Также это сократит время термической обработки.

Замачивать перловую крупу следует минимум на четыре часа, а лучше на ночь.

Используйте правильный сорт. Шелушенный ячмень наименее обработан и содержит больше всего питательных веществ. У обычной перловой крупы удалена шелуха, что ускоряет ее приготовление, но снижает содержание питательных веществ. Ячневая («ячка») очищена от оболочек и раздроблена, но не подвергалась шлифовке, что делает ее полезнее других видов перловки. «Голландка» — самая белая и гладкая, почти круглая крупа безо всяких оболочек. Она менее полезна из всех.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Сколько воды нужно для варки перловки

Варить перловку нужно обязательно в большой кастрюле с большим количеством воды. Поскольку она впитывает много жидкости во время приготовления и сильно увеличивается в объеме.

Для лущеного ячменя используйте соотношение один стакан ячменя на три стакана воды. Для перловой и шотландской круп — соотношение один стакан ячменя на два стакана воды.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Как варить перловку в кастрюле

Чтобы приготовить перловку в кастрюле, для начала понадобится вместительная емкость.

Способ приготовления:

  1. Поставить большую кастрюлю с водой и перловкой на сильный огонь и довести до кипения.

  2. Убавить огонь до среднего, прикрыть кастрюлю крышкой, подсолить и варить перловку в течение 40-50 минут. Время может увеличиться до часа, если вы не замачивали крупу.

  3. Периодически нужно помешивать перловку и, если нужно, доливать воду.

Варите ячмень, пока он не станет мягким, но все еще жевательным. При варке перловки добавьте в воду щепотку соли. Это поможет придать каше аромат и сделать ее более усвояемой.
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

Как варить перловку в мультиварке

Если у вас мало времени, можно приготовить перловку в мультиварке или скороварке. Это сократит длительность приготовления.

Две миски с перловой крупой
Фото istockphoto.com/LARISA DUKA

Способ приготовления:

  1. Заранее замоченную перловку нужно выложить в чашу мультиварки, залить холодной водой в соотношении один к трем.

  2. На мультиварке устанавливается режим «Каша».

Время приготовления в мультиварке займет примерно час. Если крупу вы не замачивали — около полутора часов.

Как варить перловку в микроволновке

Приготовить перловку можно и в микроволновке.

Способ приготовления:

  1. Перловку нужно выложить в контейнер и залить водой в соотношении один к двум.

  2. Далее микроволновая печь включается на полную мощность на полчаса-час, в зависимости от того, замачивали крупу или нет.

  3. Периодически крупу нужно помешивать, если нужно добавлять горячей воды.

Как варить перловку в пакетиках

Крупа в пакетиках — самый простой вариант для приготовления. Ее уже обработали, поэтому можно не замачивать — процесс это никак не улучшит и не ускорит.

Перловка в пакетике
Фото istockphoto.com/Evgeniia Iakimenko

Способ приготовления:

  1. Перловку в пакетике положить в кастрюлю и заполнить водой, чтобы она покрывала крупу выше на 1 см.

  2. Добавить соль.

  3. Поставить кастрюлю на огонь и варить столько, сколько указано на упаковке.

Популярные вопросы

Сколько нужно воды на один стакан перловки

Вначале приготовления к одному стакану замоченной заранее перловки добавляют минимум два стакана воды. По мере приготовления крупа будет разбухать и воду придется понемногу доливать по необходимости.

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Как быстро приготовить перловку для рассольника

Чтобы приготовить вкусную перловку для рассольника, можно варить крупу вместе с мясом или же заранее приготовить бульон, а потом в нем сварить перловку.

Способ приготовления:

  1. Перебрать, промыть перловку, при необходимости замочить в воде.

  2. Мясо (телятину) промыть под проточной водой.

  3. В кастрюлю налить воды, добавить соль, специи, выложить крупу и мясо, довести до кипения.

  4. Снять пену, уменьшить огонь и варить до готовности.

Или же варите перловку в кастрюле с уже готовым бульоном привычным способом.

Как понять, когда готова перловка

Варить перловку нужно, пока она не станет мягкой, но все еще жевательной, рассыпчатой. После приготовления обязательно слейте воду и откиньте крупу на дуршлаг — это предотвратит размягчение.

Хранить готовую перловку в холодильнике можно до пяти дней.

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