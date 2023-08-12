Уксус: польза и вред для организма

Слово «уксус» пошло от старофранцузского vin aigre, что значит «кислое вино». Ведь именно вино, оставленное на длительное хранение в бочке, ставшее чрезмерно кислым, и привело к созданию нового продукта. Сегодня уксус активно применяется в кулинарии и мариновании, для лечения и красоты.

Какой бывает уксус, как его выбрать и применять, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Виды уксуса

Как ни странно, уксус бывает не одного вида, поскольку изготавливается из разного сырья. Даже виноградный уксус может друг от друга отличаться.

Столовый уксус

Столовый уксус делают из этилового очищенного спирта и продуктов его производства. Он абсолютно синтетический и к натуральным продуктам брожения отношения не имеет. Тем не менее его широко используют в маринадах и различных соусах, в том числе в майонезе.

Столовый уксус применяют и в быту. Например, чтобы удалить накипь или ржавчину.

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Яблочный уксус

Яблочный уксус делают из яблочного сока или прессованных яблок. Он обладает мягким приятным вкусом и ароматом, что позволяет его использовать при приготовлении различных маринадов и салатов.

Кроме того, натуральный яблочный уксус применяют для ухода за кожей и волосами.

Красный винный уксус

Красный винный уксус делают традиционно из красного вина с помощью сбраживания.

Его широко применяют в кулинарии: делают соусы, маринады или в чистом виде используют как заправку для салатов.

Белый винный уксус

Белый винный уксус делают практически так же, как и красный, но только из белого вина, и не в бочках, а в емкостях из стали. Вкус и запах у него менее резкий, и он также применим в кулинарии.

Бальзамический уксус

Бальзамический уксус делают тоже из виноградного сока. Но его доводят до состояния сиропа, поэтому он не только более густой, концентрированный, но и с максимально насыщенным вкусом и ароматом.

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Бальзамический уксус используют как в самой кулинарии, так и в украшении блюд перед подачей.

Рисовый уксус

Рисовый уксус делают тоже из вина, но рисового. Или из перебродившего риса. Он более легкий и сладкий. Идеален для соусов и маринадов.

Польза уксуса

Уксус оказался весьма полезным, хоть и случайным изобретением. Например:

несмотря на то что в яблочном уксусе нет ни белка, ни жиров (только вода — 93-94%, и углеводы — 0,9-1%), ни даже витаминов, в нем есть марганец, калий, магний, железо, фосфор, натрий и сера;

в винном красном есть витамин С, железо, калий, цинк, магний, медь, фосфор, натрий;

в бальзамическом уже есть немного белка (0,5 г на 100 г продукта), марганец, калий, железо, магний, кальций, медь, фосфор, натрий, цинк и так далее.

Скромный состав уксус компенсирует другими полезными свойствами.

Улучшает пищеварение

Уксус (в частности, яблочный) улучшает пищеварение и помогает белковым продуктам быстрее и легче усвоиться. Поэтому его идеально подавать к мясу или мариновать мясо с его помощью, добавлять в салаты к мясным блюдам.

Фото istockphoto.com/karandaev

Некоторые используют его для похудения, чтобы еда быстрее усваивалась. Но особенно уксус полезен при пониженной кислотности желудка.

Помогает делать заготовки

Любимые всеми маринованные огурчики и различные компоты было бы довольно сложно сохранить на длительный срок без помощи уксуса. Есть, конечно, разные решения, но уксус наиболее натуральный и безопасный.

Используется в народной медицине

Уксус, например яблочный, используется в рецептах народной медицины (принимается внутрь) и красоты (для кожи и волос). Однако подобные эксперименты самостоятельно лучше не проводить и предварительно проконсультироваться со специалистом.

Чистит ржавчину и налет

Это в первую очередь касается столового уксуса — его концентрат нередко применяют для очистки от налета (например, чайника) и ржавчины (например, сантехники).

Вред уксуса

Использовать уксус нужно осторожно. Неаккуратное применение может нанести вред.

Опасен для ЖКТ

Уксус нужно добавлять в блюда в небольших количествах и очень деликатно. Если же у вас повышенная кислотность, язвенная болезнь и различные воспалительные заболевания желудка и кишечника, от него лучше отказаться. Иначе это может привести к печальным последствиям.

Фото istockphoto.com/Michelle Lee Photography

Непереносимость

Явление не очень частое, но все же встречается. Если организм категорически не принимает уксус в любом виде, лучше его избегать. Симптомами этого могут быть изжога, боли в животе, расстройства кишечника, аллергические реакции и иные неприятные проявления.

Бытовые ожоги

Уксус, особенно столовый, нужно держать как можно дальше от детей и животных. Используя уксус для очистки от налета и ржавчины, нужно избегать близкого контакта с глазами, дыхательными путями, кожей, чтобы не получить химический ожог.

Рецепты с уксусом

Есть множество интересных рецептов с уксусом, в частности соусы, которые станут прекрасным дополнением к любому салату или блюду из мяса и рыбы.

Майонез на соевом молоке

Легкий, практически диетический соус.

Ингредиенты:

соевое молоко — 50 мл;

уксус (яблочный или винный) — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

чеснок — половина зубчика;

сухая горчица, паприка, соль — по вкусу.

Фото Freepik/jcomp

Приготовление:

Продукты перед приготовлением вытащить из холодильника и согреть до комнатной температуры. Истолочь горчицу и чеснок с солью и паприкой. Взбить получившуюся кашицу с молоком и добавить, осторожно помешивая, уксус. Взбить все еще раз миксером, постепенно вливая масло.

Соус классический

Этот соус идеально подойдет для заправки салатов, подачи мяса, рыбы и морепродуктов.

Ингредиенты:

винный уксус белый (к рыбе и морепродуктам) или красный (к мясу и салатам) — 50 мл;

оливковое масло — 150 мл;

соль, перец — по вкусу.

Фото Freepik

Приготовление:

Смешать оливковое масло и винный уксус в стеклянной бутылке с герметичной крышкой. Добавить соль и перец, взболтать.

Как выбрать уксус

Натуральный уксус имеет концентрацию около 6%, не стоит дешево, упакован в темное стекло. Возможен небольшой осадок. Кроме того:

яблочный уксус имеет золотистый оттенок, в его составе исключены ароматизаторы и уксусная кислота — только яблоки;

столовый уксус должен быть абсолютно прозрачным;

бальзамический уксус имеет однородную текстуру и темный оттенок.

Как хранить уксус

Чтобы вкусовые качества и аромат сохранялись дольше, выбирайте уксус в темном стекле, в герметичной бутылке. Средний срок годности — 1-4 года.

Фото Freepik/fabrikasimf

Держите уксус в прохладном темном месте, в холодильнике нежелательно.

Популярные вопросы

Уксус действительно часто применяется в различных областях. Но, несмотря на это, до сих пор вызывает массу вопросов.

Как отличить синтетический уксус от натурального

Обратите внимание на упаковку: если указано — «спиртовой», то уксус натуральный. В его составе недопустимы синтетические продукты, красители, ароматизаторы — только натуральное сырье.

Что будет, если пить воду с уксусом

Уксус в сочетании с водой в определенном соотношении может снизить уровень сахара в крови, избавить от шлаков и токсинов, помогает похудеть. Однако научного подтверждения или опровержения этому пока нет.

Как уксус влияет на кожу

Натуральным 6%-ным яблочным уксусом (как разбавленным водой, так и неразбавленным) некоторые протирают лицо. Такая процедура может придать коже ровный тон, сузить поры, снизить пигментацию и жирный блеск, бережно обновить кожу. Перед употреблением необходимо индивидуально проконсультироваться со специалистом.

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