Как правильно заваривать кофе

Миллионы людей по всему миру начинают день с кофе, а не с чая. Кофе нужно уметь правильно заварить, чтобы извлечь из него лучшие качества и не вымыть вкус. На это влияет множество факторов: вид и температура воды, сорт кофе, степень его обжарки и так далее. В обилии видов кофе и приспособлений для его приготовления можно запутаться даже любителю со стажем. Сориентироваться, какой из популярных способов заваривания кофе наиболее простой и удобный, помогла бариста Анастасия Яглова.

Любой кофе лучше всего использовать свежей обжарки, пока он сохраняет все вкусовые качества.

Молотый кофе в чашке

Плюсы

Однозначный плюс этого способа — простота. Молотый кофе в чашке — некий походный вариант, им можно воспользоваться, если турки по каким-то причинам не оказалось под рукой.

Кроме того, начинать с этого способа могут новички, которые «пересаживаются» с растворимого кофе на молотый и еще не освоили турку.

Еще одно достоинство кофе в чашке — быстрота приготовления. Напиток будет полностью готов в течение 10 минут. Это время включает в себя процесс закипания электрического чайника, непосредственно заваривание, а также процеживание.

Фото Freepik/senivpetro

Минусы

Необходимость процеживания — один из немногих минусов кофе в чашке. Им можно пренебречь, но тогда пить кофе будет не слишком удобно.

Еще один минус — риск не угадать с пропорцией. Обычно на 60 г кофе требуется литр воды. 60 г молотого кофе — это около пяти столовых ложек. То есть на чашку объемом 200 мл потребуется одна столовая ложка кофе. Для большей точности рекомендуется использовать кухонные весы.

Техника приготовления:

Насыпать кофе среднего помола в чашку. Залить в чашку горячую, но не кипящую воду (примерно 93-95 градусов по Цельсию). Оставить завариваться на пять минут.

После заваривания желательно процедить напиток, чтобы гуща не мешала наслаждаться вкусом.

Если не хочется возиться с весами и ситечком для кофе, можно купить дрип-пакеты, то есть кофе в порционной упаковке, которая с помощью специальных ручек крепится на чашку.

Френч-пресс

Плюсы

Плюс состоит в том, что за кофе, пока он заваривается, не нужно следить. Это может быть важным для тех, кто стремится уже с утра делать несколько дел одновременно.

Еще один плюс — меньшая вероятность отхлебнуть немного гущи вместе с напитком.

Фото istockphoto.com/microgen

Минусы

Минус такого способа приготовления — необходимость взвешивать кофе. Если при заваривании кофе в чашке можно попробовать отмерить продукт на глаз, то во френч-пресс лучше загружать точно отмеренное количество кофе.

Кофе во френч-прессе подойдет тем, кто готов потратить на приготовление больше времени, чем на процесс употребления: около 10-15 минут, считая время на подготовку воды.

Техника приготовления:

Обдать френч-пресс горячей водой, чтобы нагреть его до нужной температуры. Засыпать нужное количество кофе. Налить воду, заранее нагретую до 95 градусов, тщательно перемешать. Закрыть френч-пресс крышкой, оставить на пять минут завариваться. Плавно опустить поршень. Перелить кофе в чашку.

Кофе по-турецки

Кофе по-турецки — традиционный способ заваривания. Этот способ чуть более сложный, чем предыдущие. Он подойдет людям, которые уже знают, какой вкус кофе им нравится, и тем, кто уже худо-бедно разбирается в видах кофе.

Кофе по-турецки варится, как правило, в специальной посуде, которая называется турка, или (если буквально по-турецки) джезва. При необходимости можно обойтись металлическим ковшом или даже эмалированной кружкой, хоть это и не совсем по правилам.

Плюсы

Плюс приготовления кофе по-турецки — возможность экспериментировать со вкусом, добавляя в него различные приправы, например кардамон, черный перец и так далее.

Фото istockphoto.com/mescioglu

Минусы

Минус — необходимость постоянно следить за процессом приготовления. С первого раза кофе может не получиться.

Кофе по-турецки, если заливать его уже подготовленной горячей водой, будет полностью готов за пять минут. В это время включается процесс закипания и осаждения гущи. Если готовить кофе на холодной воде, процесс одного только закипания может занять до 15 минут. Точное время будет зависеть от объема турки, а также от типа плиты и ее мощности.

Техника приготовления:

Налить в турку воду. Добавить кофе мелкого помола, тщательно перемешать. Поставить турку на огонь. Дождаться, когда кофейная пена (крема) начнет подниматься, и снять кофе с огня.

Аэропресс

Этот способ подходит для эстетов, имеющих возможность и желание вдумчиво отмерять нужное количество кофе, греть воду до оптимальной температуры и сидеть над готовящимся напитком с секундомером.

Плюсы

Плюс этого способа — быстрота. Весь процесс приготовления займет не больше пяти минут.

Фото Freepik/cookie-studio

Минусы

Минус — большая сложность по сравнению с другими способами. Кроме того, надо обзавестись большим количеством инвентаря.

Техника приготовления:

Установить сетку с бумажным фильтром, засыпать 18 г кофе среднего помола. Медленно, тоненькой струйкой влить воду, предварительно нагретую до 80-90 градусов. Установить поршень, потянуть немного на себя, следя, чтобы вода не пролилась через фильтр. Оставить поршень в такой позиции примерно на 30 секунд. Аккуратно перемешать кофе. Плавно опускать поршень, пока из фильтра не вытечет вся вода.

Гейзерная кофеварка

Плюсы

Гейзерная кофеварка годится для тех, кто стремится к алгоритмам типа «нажми на кнопку — получишь результат» и не хочет вникать в тонкости процесса. Плюсы этого способа: простота и удобство.

Еще один плюс: быстрота. Если использовать уже горячую воду, время приготовления займет около пяти минут.

Фото Freepik

Минусы

К минусам можно отнести риск взрыва агрегата. Но его можно избежать, если делать все по инструкции.

Техника приготовления:

Засыпать в кофеварку кофе среднего помола (ближе к крупному). Залить горячей водой. Дождаться, когда вода поднимется (в это время кофеварка начнет издавать характерный звук). Перелить кофе в чашку.

Эспрессо-машина

Плюсы

Плюс кофемашины в относительной простоте и скорости приготовления напитков. В среднем кофе эспрессо готовится две-три минуты.

Минусы

К минусам можно отнести риск поломки аппарата и необходимость ухаживать за ним. Кофе из эспрессо-машины подойдет людям, не склонным к экспериментам, которые ценят результат, а не процесс.

Способ приготовления кофе указан в инструкции к конкретной кофеварке, поэтому остановимся лишь на общих моментах.

Вес молотого кофе, время экстракции и вес эспрессо должны быть сбалансированы.

Стандартное время экстракции — 25-30 секунд. Кофе должен вытекать тонкой и равномерной струйкой. На скорость экстракции влияет степень помола, к ней нужно приноровиться. Если кофе наливается слишком быстро, значит, частицы кофе слишком крупные. В следующий раз нужно брать кофе более мелкого помола. А если готовый кофе капает очень медленно, это значит, что слишком мелкие частицы плотно прилегают друг к другу, затрудняя пролив воды.

Фото Freepik/wirestock

Вкус эспрессо не должен быть слишком горьким или кислым.

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