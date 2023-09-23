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Сегодня, 19:00

Как правильно заваривать кофе

Мария Сальникова
Анастасия Яглова
Бариста
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Дрип-кофе на ярком фоне
Фото istockphoto.com/Xesai
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Миллионы людей по всему миру начинают день с кофе, а не с чая. Кофе нужно уметь правильно заварить, чтобы извлечь из него лучшие качества и не вымыть вкус. На это влияет множество факторов: вид и температура воды, сорт кофе, степень его обжарки и так далее. В обилии видов кофе и приспособлений для его приготовления можно запутаться даже любителю со стажем. Сориентироваться, какой из популярных способов заваривания кофе наиболее простой и удобный, помогла бариста Анастасия Яглова.

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Любой кофе лучше всего использовать свежей обжарки, пока он сохраняет все вкусовые качества.

Молотый кофе в чашке

Плюсы

Однозначный плюс этого способа — простота. Молотый кофе в чашке — некий походный вариант, им можно воспользоваться, если турки по каким-то причинам не оказалось под рукой.

Кроме того, начинать с этого способа могут новички, которые «пересаживаются» с растворимого кофе на молотый и еще не освоили турку.

Еще одно достоинство кофе в чашке — быстрота приготовления. Напиток будет полностью готов в течение 10 минут. Это время включает в себя процесс закипания электрического чайника, непосредственно заваривание, а также процеживание.

Мужчина пьет кофе
Фото Freepik/senivpetro

Минусы

Необходимость процеживания — один из немногих минусов кофе в чашке. Им можно пренебречь, но тогда пить кофе будет не слишком удобно.

Еще один минус — риск не угадать с пропорцией. Обычно на 60 г кофе требуется литр воды. 60 г молотого кофе — это около пяти столовых ложек. То есть на чашку объемом 200 мл потребуется одна столовая ложка кофе. Для большей точности рекомендуется использовать кухонные весы.

Можно обойтись без весов, добавить больше или меньше кофе, но несоблюдение пропорций может изменить вкус, например сделать его более водянистым.
Анастасия Яглова
Бариста

Техника приготовления:

  1. Насыпать кофе среднего помола в чашку.

  2. Залить в чашку горячую, но не кипящую воду (примерно 93-95 градусов по Цельсию).

  3. Оставить завариваться на пять минут.

После заваривания желательно процедить напиток, чтобы гуща не мешала наслаждаться вкусом.

Если кофе остался в чашке, то процесс экстракции продолжится, из-за чего кофе приобретет сильную горечь.
Анастасия Яглова
Бариста

Если не хочется возиться с весами и ситечком для кофе, можно купить дрип-пакеты, то есть кофе в порционной упаковке, которая с помощью специальных ручек крепится на чашку.

Дрип-пакет не должен погружаться в воду, поэтому лучше использовать его на высоком стакане. Воду нужно наливать постепенно, чтобы она не переливалась за края пакета.
Анастасия Яглова
Бариста
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Френч-пресс

Плюсы

Плюс состоит в том, что за кофе, пока он заваривается, не нужно следить. Это может быть важным для тех, кто стремится уже с утра делать несколько дел одновременно.

Еще один плюс — меньшая вероятность отхлебнуть немного гущи вместе с напитком.

Девушка заваривает кофе во френч-прессе
Фото istockphoto.com/microgen

Минусы

Минус такого способа приготовления — необходимость взвешивать кофе. Если при заваривании кофе в чашке можно попробовать отмерить продукт на глаз, то во френч-пресс лучше загружать точно отмеренное количество кофе.

Даже небольшое отклонение в пропорциях кофе и воды может значительно повлиять на результат. Стандартный объем френч-пресса — 350 мл. Для такого объема понадобится 21 г кофе среднего или крупного помола.
Анастасия Яглова
Бариста

Кофе во френч-прессе подойдет тем, кто готов потратить на приготовление больше времени, чем на процесс употребления: около 10-15 минут, считая время на подготовку воды.

Техника приготовления:

  1. Обдать френч-пресс горячей водой, чтобы нагреть его до нужной температуры.

  2. Засыпать нужное количество кофе.

  3. Налить воду, заранее нагретую до 95 градусов, тщательно перемешать.

  4. Закрыть френч-пресс крышкой, оставить на пять минут завариваться.

  5. Плавно опустить поршень.

  6. Перелить кофе в чашку.

Чем дольше кофе будет стоять во френч-прессе, тем дольше будет проходить экстракция, соответственно, кофе может стать более горьким.
Анастасия Яглова
Бариста
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Кофе по-турецки

Кофе по-турецки — традиционный способ заваривания. Этот способ чуть более сложный, чем предыдущие. Он подойдет людям, которые уже знают, какой вкус кофе им нравится, и тем, кто уже худо-бедно разбирается в видах кофе.

Кофе при таком способе заваривания получается наиболее плотным и крепким. Важно следить, чтобы он не перекипел.
Анастасия Яглова
Бариста

Кофе по-турецки варится, как правило, в специальной посуде, которая называется турка, или (если буквально по-турецки) джезва. При необходимости можно обойтись металлическим ковшом или даже эмалированной кружкой, хоть это и не совсем по правилам.

Плюсы

Плюс приготовления кофе по-турецки — возможность экспериментировать со вкусом, добавляя в него различные приправы, например кардамон, черный перец и так далее.

Наливают кофе из турки в чашку
Фото istockphoto.com/mescioglu

Минусы

Минус — необходимость постоянно следить за процессом приготовления. С первого раза кофе может не получиться.

Кофе по-турецки, если заливать его уже подготовленной горячей водой, будет полностью готов за пять минут. В это время включается процесс закипания и осаждения гущи. Если готовить кофе на холодной воде, процесс одного только закипания может занять до 15 минут. Точное время будет зависеть от объема турки, а также от типа плиты и ее мощности.

Техника приготовления:

  1. Налить в турку воду.

  2. Добавить кофе мелкого помола, тщательно перемешать.

  3. Поставить турку на огонь.

  4. Дождаться, когда кофейная пена (крема) начнет подниматься, и снять кофе с огня.

Соотношение кофе и воды 1:10, помол обязательно должен быть мелким. В процессе варки можно добавить немного соли, она смягчит горечь кофе. Также можно добавить сахар, корицу или другие пряности по вкусу.
Анастасия Яглова
Бариста
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Аэропресс

Этот способ подходит для эстетов, имеющих возможность и желание вдумчиво отмерять нужное количество кофе, греть воду до оптимальной температуры и сидеть над готовящимся напитком с секундомером.

Плюсы

Плюс этого способа — быстрота. Весь процесс приготовления займет не больше пяти минут.

Мужчина заваривает кофе в аэропрессе
Фото Freepik/cookie-studio

Минусы

Минус — большая сложность по сравнению с другими способами. Кроме того, надо обзавестись большим количеством инвентаря.

Техника приготовления:

  1. Установить сетку с бумажным фильтром, засыпать 18 г кофе среднего помола.

  2. Медленно, тоненькой струйкой влить воду, предварительно нагретую до 80-90 градусов.

  3. Установить поршень, потянуть немного на себя, следя, чтобы вода не пролилась через фильтр.

  4. Оставить поршень в такой позиции примерно на 30 секунд.

  5. Аккуратно перемешать кофе.

  6. Плавно опускать поршень, пока из фильтра не вытечет вся вода.

Воду можно заливать не всю сразу, а в два этапа: влить треть объема, дать ей пролиться через помол, а затем влить остаток.
Анастасия Яглова
Бариста
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Гейзерная кофеварка

Плюсы

Гейзерная кофеварка годится для тех, кто стремится к алгоритмам типа «нажми на кнопку — получишь результат» и не хочет вникать в тонкости процесса. Плюсы этого способа: простота и удобство.

Как правило, соотношение кофе и воды уже заложено производителем, необходимо лишь засыпать кофе по границе сетки.
Анастасия Яглова
Бариста

Еще один плюс: быстрота. Если использовать уже горячую воду, время приготовления займет около пяти минут.

Девушка наливает кофе из гейзерной кофеварки
Фото Freepik

Минусы

К минусам можно отнести риск взрыва агрегата. Но его можно избежать, если делать все по инструкции.

Важно не переборщить с водой: ее нужно налить чуть ниже клапана сброса давления, который находится сверху.
Анастасия Яглова
Бариста

Техника приготовления:

  1. Засыпать в кофеварку кофе среднего помола (ближе к крупному).

  2. Залить горячей водой.

  3. Дождаться, когда вода поднимется (в это время кофеварка начнет издавать характерный звук).

  4. Перелить кофе в чашку.

Какой кофе полезнее: холодный или горячий. Полезно ли пить холодный кофе, рассказывает нутрициолог

Эспрессо-машина

Плюсы

Плюс кофемашины в относительной простоте и скорости приготовления напитков. В среднем кофе эспрессо готовится две-три минуты.

Минусы

К минусам можно отнести риск поломки аппарата и необходимость ухаживать за ним. Кофе из эспрессо-машины подойдет людям, не склонным к экспериментам, которые ценят результат, а не процесс.

Есть разные виды кофемашин, на которых можно приготовить эспрессо. Относительно простой в использовании вариант — рожковая кофемашина.
Анастасия Яглова
Бариста

Способ приготовления кофе указан в инструкции к конкретной кофеварке, поэтому остановимся лишь на общих моментах.

  • Вес молотого кофе, время экстракции и вес эспрессо должны быть сбалансированы.

Корзинки холдеров (емкостей, в которые засыпается молотый кофе) рассчитаны на вес от 17 до 20 г. Для эспрессо нужно 18 г кофе. Вес готового эспрессо — 34-36 г.
Анастасия Яглова
Бариста

Стандартное время экстракции — 25-30 секунд. Кофе должен вытекать тонкой и равномерной струйкой. На скорость экстракции влияет степень помола, к ней нужно приноровиться. Если кофе наливается слишком быстро, значит, частицы кофе слишком крупные. В следующий раз нужно брать кофе более мелкого помола. А если готовый кофе капает очень медленно, это значит, что слишком мелкие частицы плотно прилегают друг к другу, затрудняя пролив воды.

Кофемашина готовит эспрессо
Фото Freepik/wirestock

  • Вкус эспрессо не должен быть слишком горьким или кислым.

Эспрессо не должен вызывать отвращения, быть водянистым или слишком плотным. Когда эспрессо является лишь основой напитка, на его вкус влияет молоко.
Анастасия Яглова
Бариста

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