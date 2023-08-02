Как правильно жарить картошку

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Жареная картошка — это очень вкусно. Однако не всегда полезно. Как правильно выбрать и приготовить жареную картошку, рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков.
Картошку различают на ту, что для варки, и ту, которая лучше подходит для обжаривания. Отличает их количество крахмала: в клубнях для жарки его меньше. Сорта для жарки отличаются плотностью и упругостью, поверхность у них гладкая, а мякоть — желтоватая.
Для обжаривания лучше брать красную или розовую картошку. На сковороде эти сорта сохраняют форму и не разваливаются.
Выбирайте аккуратные, целые клубни, примерно одного размера, без потемнений и пятен зелени, без комков земли и неприятного запаха. Клубни должны быть плотными, твердыми, гладкими. Глазки, если есть, светлые и неглубокие. При разрезании картошины не должны раскалываться.
Перед приготовлением клубни нужно помыть, просушить бумажными полотенцами и очистить от кожуры. Затем нарезать кружками, соломкой или брусочками, после чего хорошо промыть холодной водой от крахмала, чтобы ломтики не слипались при обжаривании. Далее картошку отбрасывают на дуршлаг и оставляют примерно на 10 минут, чтобы стекла вода.
Картошка для жарки может быть любой формы, как вам больше нравится:
ломтики;
брусочки, кубики;
соломка;
кружочки;
четвертинки.
От формы будет зависеть время обжаривания. В любом случае, чтобы равномерно приготовить и получить золотистую корочку, картошку важно почаще помешивать на сковороде.
Есть множество вариантов масла для жарки. Обратите внимание на гхи: очищенное масло, полученное из сливок путем их длительного нагревания. Оно имеет богатый и насыщенный вкус, а также обладает рядом полезных свойств.
Гхи содержит жирные кислоты, витамины А, D, E и K, которые необходимы организму. Кроме того, оно не содержит лактозу и казеин, что делает его подходящим для людей с непереносимостью лактозы и аллергией на молоко.
Следующая составляющая удачного приготовления жареной картошки — выбор сковороды. Лучшим вариантом будет чугунная сковорода. На ней равномерно распределяется и сохраняется тепло, что позволяет быстро и вкусно готовить блюда.
Масло наливайте в достаточном количестве, но не слишком много. Хорошенько его прогрейте и выложите картофель одним слоем, если это соломка, ломтики или брусочки, если кружочки и четвертинки — в два-три слоя.
Чем меньше картошки, тем лучше и быстрее она прожарится. Лучше брать клубни комнатной температуры.
Перемешивать картошку нужно широкой деревянной лопаткой, не повреждая кусочки.
Специи, соль, лук и зелень по желанию кладут в самом конце. Однако соль можно добавить в самом начале в масло, чтобы картошка не пригорала.
Ни в коем случае не накрывайте картошку крышкой. Иначе можете забыть о золотистой корочке.
Пожарить картошку можно по-разному. Делимся с вами самыми популярными и вкусными рецептами.
Картошка по-деревенски получается очень вкусной и сытной. Хороша как закуска и гарнир.
Ингредиенты:
картофель — 650 г;
соль — 1/2 чайной ложки;
черный молотый перец — на кончике ножа;
паприка, куркума — 1/4 чайной ложки;
растительное масло — 30-45 мл.
Приготовление:
Картошку тщательно вымыть, просушить бумажными полотенцами.
Клубни порезать пополам, а затем каждую половинку на четыре части.
Посыпать картошку солью, специями и хорошо перемешать.
В сковороде разогреть растительное масло, выложить картофель и обжаривать на среднем огне, помешивая каждые три минуты, до полной готовности.
В этом виде картошку любят и взрослые, и дети. Готовить ее довольно просто.
Ингредиенты:
картофель крупный — 4 штуки;
соль — 3-4 щепотки;
масло растительное — 200 мл.
Приготовление:
Крупную картошку, не крахмалистую, очистить, порезать, промыть и просушить бумажными салфетками.
В сотейник налить масло, раскалить, выложить картошку и обжарить до золотистого цвета.
По готовности аккуратно достать шумовкой из фритюра.
Жареная картошка — это, конечно, вкусно, но может быть довольно вредно. Особенно если приготовлено на большом количестве масла. Нагревание масел и самого картофеля до высоких температур приводит к образованию свободных радикалов и продуктов гликации. Они повреждают клетки и способствуют развитию различных заболеваний, в том числе онкологии.
Кроме того, высокое содержание калорий и жиров в жареной картошке может привести к лишнему весу. Этот фактор также увеличивает риск различных заболеваний.
Если вы все же предпочитаете жарить, обратите внимание на выбор масла и сковороды. Масло гхи и чугунные сковороды помогут вам приготовить более полезное и вкусное блюдо. Но не забывайте, что умеренность и разнообразие в питании — это и есть основа здорового рациона и образа жизни.Рустем СадыковВрач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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