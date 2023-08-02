Как правильно жарить картошку

Жареная картошка — это очень вкусно. Однако не всегда полезно. Как правильно выбрать и приготовить жареную картошку, рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков.

Как правильно выбрать и подготовить картошку для жарки

Картошку различают на ту, что для варки, и ту, которая лучше подходит для обжаривания. Отличает их количество крахмала: в клубнях для жарки его меньше. Сорта для жарки отличаются плотностью и упругостью, поверхность у них гладкая, а мякоть — желтоватая.

Для обжаривания лучше брать красную или розовую картошку. На сковороде эти сорта сохраняют форму и не разваливаются.

Выбирайте аккуратные, целые клубни, примерно одного размера, без потемнений и пятен зелени, без комков земли и неприятного запаха. Клубни должны быть плотными, твердыми, гладкими. Глазки, если есть, светлые и неглубокие. При разрезании картошины не должны раскалываться.

Перед приготовлением клубни нужно помыть, просушить бумажными полотенцами и очистить от кожуры. Затем нарезать кружками, соломкой или брусочками, после чего хорошо промыть холодной водой от крахмала, чтобы ломтики не слипались при обжаривании. Далее картошку отбрасывают на дуршлаг и оставляют примерно на 10 минут, чтобы стекла вода.

Как правильно нарезать картошку для жарки

Картошка для жарки может быть любой формы, как вам больше нравится:

ломтики;

брусочки, кубики;

соломка;

кружочки;

четвертинки.

От формы будет зависеть время обжаривания. В любом случае, чтобы равномерно приготовить и получить золотистую корочку, картошку важно почаще помешивать на сковороде.

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На каком масле лучше жарить

Есть множество вариантов масла для жарки. Обратите внимание на гхи: очищенное масло, полученное из сливок путем их длительного нагревания. Оно имеет богатый и насыщенный вкус, а также обладает рядом полезных свойств.

Гхи содержит жирные кислоты, витамины А, D, E и K, которые необходимы организму. Кроме того, оно не содержит лактозу и казеин, что делает его подходящим для людей с непереносимостью лактозы и аллергией на молоко.

Как жарить картошку на сковороде

Следующая составляющая удачного приготовления жареной картошки — выбор сковороды. Лучшим вариантом будет чугунная сковорода. На ней равномерно распределяется и сохраняется тепло, что позволяет быстро и вкусно готовить блюда.

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Налейте масло и выложите картофель

Масло наливайте в достаточном количестве, но не слишком много. Хорошенько его прогрейте и выложите картофель одним слоем, если это соломка, ломтики или брусочки, если кружочки и четвертинки — в два-три слоя.

Чем меньше картошки, тем лучше и быстрее она прожарится. Лучше брать клубни комнатной температуры.

Перемешайте картофель

Перемешивать картошку нужно широкой деревянной лопаткой, не повреждая кусочки.

Добавьте специи

Специи, соль, лук и зелень по желанию кладут в самом конце. Однако соль можно добавить в самом начале в масло, чтобы картошка не пригорала.

Не накрывайте крышкой

Ни в коем случае не накрывайте картошку крышкой. Иначе можете забыть о золотистой корочке.

Рецепты с жареной картошкой

Пожарить картошку можно по-разному. Делимся с вами самыми популярными и вкусными рецептами.

Картошка по-деревенски

Картошка по-деревенски получается очень вкусной и сытной. Хороша как закуска и гарнир.

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Ингредиенты:

картофель — 650 г;

соль — 1/2 чайной ложки;

черный молотый перец — на кончике ножа;

паприка, куркума — 1/4 чайной ложки;

растительное масло — 30-45 мл.

Приготовление:

Картошку тщательно вымыть, просушить бумажными полотенцами.

Клубни порезать пополам, а затем каждую половинку на четыре части.

Посыпать картошку солью, специями и хорошо перемешать.

В сковороде разогреть растительное масло, выложить картофель и обжаривать на среднем огне, помешивая каждые три минуты, до полной готовности.

Картофель фри

В этом виде картошку любят и взрослые, и дети. Готовить ее довольно просто.

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Ингредиенты:

картофель крупный — 4 штуки;

соль — 3-4 щепотки;

масло растительное — 200 мл.

Приготовление:

Крупную картошку, не крахмалистую, очистить, порезать, промыть и просушить бумажными салфетками.

В сотейник налить масло, раскалить, выложить картошку и обжарить до золотистого цвета.

По готовности аккуратно достать шумовкой из фритюра.

Советы диетолога

Жареная картошка — это, конечно, вкусно, но может быть довольно вредно. Особенно если приготовлено на большом количестве масла. Нагревание масел и самого картофеля до высоких температур приводит к образованию свободных радикалов и продуктов гликации. Они повреждают клетки и способствуют развитию различных заболеваний, в том числе онкологии.

Кроме того, высокое содержание калорий и жиров в жареной картошке может привести к лишнему весу. Этот фактор также увеличивает риск различных заболеваний.

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