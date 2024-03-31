Как приготовить полезный кулич: 3 пошаговых рецепта

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Кулич — одно из нескольких обязательных угощений на праздничном пасхальном столе. Для приготовления этого блюда в тесто кладутся яйца, сахар, пшеничная мука, дрожжи и сливочное масло. Это не самое полезное сочетание продуктов. Поэтому те, кто придерживается правильного питания, часто отказываются от куличей на Пасху.

Нутрициолог Александра Степаненко поделилась рецептами куличей, которые не навредят фигуре.

История традиционного кулича

Кулич — христианский символ того, что воскресший Христос незримо присутствует за праздничным столом. Верующие считают, что начало этой традиции положили апостолы. Как-то, когда они собрались за столом, на центральное место, предназначенное Христу, поставили хлеб.

В православии приготовление кулича наложилось на языческие обычаи. У славян было принято использовать специальный хлеб как символ плодородия. Его выпекали из кислого дрожжевого теста на закваске и проводили с ним обряды на земле.

Фото www.istockphoto.com/tasha_lyubina

После укоренения христианства такой хлеб приобрел новое значение. Теперь он стал не просто обрядовым, а праздничным.

Как сделать кулич менее калорийным

Прежде всего стоит отказаться от использования дрожжей. Куличу необязательно быть сдобным. Достаточно, чтобы он был высоким, сладким и покрытым глазурью.

Также можно отказаться от использования пшеничной муки высшего сорта. В ней содержится мало клетчатки и много пустых калорий. Заменить ее можно мукой грубого помола или мукой не из пшеницы.

Сахар в тесте можно заменить подсластителем, а верхушку кулича сделать не из белковой глазури, а из полезных продуктов.

Рецепты ПП-куличей

Овсяный кулич

Ингредиенты:

яйца куриные — 2 шт.

мягкий творог — 120 г;

овсяные отруби (можно заменить цельнозерновой овсяной мукой) — 40 г ;

пшеничная цельнозерновая мука — 70 г;

подсластитель — по вкусу;

сухофрукты — 30 г;

кокосовое или оливковое масло — 10 г;

мягкий творог — 50 г;

сухое обезжиренное молоко — 3 ст. л.;

молоко — 2 ст. л.;

подсластитель — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/Qwart

Способ приготовления:

Отделить белки от желтков. Желтки смешать в миске с творогом, отрубями, пшеничной мукой, подсластителем и маслом. Белки взбить до пиков, аккуратно добавить в тесто. Добавить сухофрукты, перемешать тесто. Разогреть духовку до 165 градусов. Перелить тесто в форму и выпекать кулич примерно 50 минут. Смешать творог, оставленный для глазури, с подсластителем. Отдельно смешать сухое молоко с обезжиренным. Соединить все ингредиенты в небольшой кастрюле. Варить глазурь до загустения. Покрыть кулич глазурью.

Творожно-апельсиновый кулич с орехами и сухофруктами

Ингредиенты:

обезжиренный творог (до 5%) — 100 г;

натуральный йогурт — 60 г;

цедра апельсина — 8 г;

свежевыжатый апельсиновый сок (можно взять сок лимона) — 15 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

мука зеленой гречки (можно заменить любой цельнозерновой) — 60 г;

сода — 1/3 ч. л.;

сухофрукты (черный изюм, курага) — 90 г;

ядра грецких орехов — 60 г.

Фото www.istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Способ приготовления:

Нарезать грецкие орехи. Сухофрукты замочить в кипятке на пять минут, чтобы они размягчились. В чашу блендера выложить творог, йогурт, апельсиновый сок и апельсиновую цедру. Тщательно взбить все ингредиенты. В получившуюся смесь добавить яйцо и повторно взбить блендером. Отдельно смешать муку и соду. Смешать с мукой и содой массу из блендера. Добавить в тесто орехи и сухофрукты, еще раз все перемешать. Переложить тесто в предварительно смазанную маслом форму, разровнять так, чтобы до верха оставалось примерно два сантиметра. Разогреть духовку до 180 градусов, поставить кулич выпекаться примерно на 20 минут. Через 20 минут снизить температуру до 160 градусов и выпекать еще около 40 минут. Проверять готовность можно зубочисткой. При желании готовый кулич можно украсить глазурью из рецепта выше, сухофруктами и миндалем.

Ржаной кулич с творогом

Ингредиенты:

ржаная мука грубого помола — 150 г;

яйца куриные — 2 шт.;

обезжиренный творог (до 5 %) — 200 г;

сода — 1 ч. л. без горки;

лимонный сок — 1 ч. л.;

ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;

сухофрукты и орехи на выбор — 50 г;

натуральный йогурт без добавок — 100 мл;

желатин — 1 ч. л.;

жидкий мед — 1 ст. л.

Фото www.istockphoto.com/repinanatoly

Способ приготовления: