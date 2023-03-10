Как снизить вред от употребления алкоголя? Советы врачей

Лучший способ избежать вреда алкоголя — не употреблять его вовсе. Тем не менее есть способы, которые помогают уменьшить опасное влияние спиртных напитков. Рекомендациями поделились врачи-наркологи Александр Поликарпов и Татьяна Карпова.

Как правильно пить алкоголь

Первое правило безопасного застолья, предусматривающего алкоголь, — не приходить голодным. Еда не спасет от опьянения и негативного влияния спиртного на организм, но замедлит его всасывание в кровь.

Даже если вы перекусили, перед тем как отправиться на праздник в ресторан или на семейный обед, когда вы употребляете спиртное, лучше закусывать и пить больше воды. При этом пища не должна быть:

жирной — она не только окажет дополнительную нагрузку на печень, желудок и желчный пузырь, но и усилит действие спиртного;

сладкой — это гарантия утреннего похмелья, поскольку организм сначала будет расщеплять именно сладкую пищу, а затем алкоголь;

маринованной — такая еда негативно влияет на печень и желчный пузырь.

Лучшая закуска — это фрукты. Благодаря обилию клетчатки они помогут абсорбировать и вывести токсичные вещества из желудочно-кишечного тракта.

С чем нельзя сочетать алкоголь

Многие знают, что алкоголь несовместим с различными лекарствами (особенно антибиотиками и обезболивающими). Но есть и другие менее известные сочетания, которые также могут нанести вред здоровью. Например, не стоит запивать алкоголь цитрусовыми соками — они усилят опьянение и могут вызвать аллергическую реакцию.

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Нередко спиртное люди дополняют сигаретами, что также усугубляет вред алкоголя.

Наутро после бурного застолья не стоит:

пить кофе;

посещать баню, сауну или сидеть в горячей ванне.

Может подняться артериальное давление, неприятные ощущения усугубятся, организм получит двойной удар.

Что делать при похмелье

Алкоголь дает колоссальную нагрузку на организм, которая будет иметь продолжительное действие. Именно поэтому в момент похмелья часто обостряются хронические заболевания. Но есть способы, которые помогут уменьшить негативные последствия.

Если тошнит, не держите в себе. Лучше промыть желудок — вы почувствуете заметное облегчение.

Любой алкоголь обладает мочегонным действием и сильно обезвоживает организм. Поэтому необходимо пить больше жидкости. Это могут быть:

негазированная вода;

некрепкий чай;

домашний лимонад;

несладкие компоты;

морс.

Наладить в организме обменные процессы и восстановить утраченный баланс минералов поможет янтарная кислота и витамин В6.

Если с момента последнего бокала прошло больше шести часов, можно принять таблетку аспирина. Она улучшит капиллярное кровообращение и уменьшит отеки лица, рук и ног.

Но лучшее лекарство — здоровый сон. Если испытываете чувство усталости, голова будто раскалывается, а руки трясутся — ложитесь спать. Чем быстрее вы уснете, тем будет легче. Правда, уже на следующий день. Кстати, о том, как быстрее уснуть и высыпаться, можно прочитать в этой статье.

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