Ученые из Китая: пристрастие к жареной картошке может вызвать депрессию

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Мы то, что мы едим, — наверняка, вы часто слышали эту фразу. Действительно, еда существенно влияет не только на физическое состояние, но и на настроение. Некоторые продукты могут его улучшить, в то время как другие, напротив, ухудшить и даже спровоцировать депрессию. Рассказываем, что недавно выяснили ученые из Китая, и какие продукты негативно сказываются на ментальном здоровье.
Недавнее исследование, проведенное китайскими учеными и опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, обнаружило связь между употреблением жареного картофеля и повышенным риском тревожности и депрессии. В ходе исследования ученые опросили более 10 тысяч взрослых людей в Китае и выявили, что те, кто ел жареный картофель более двух раз в неделю, имеют более высокий риск тревожности и депрессии по сравнению с теми, кто употребляет картофель реже.
Однако, следует отметить, что это исследование имеет свои нюансы, включая небольшой размер выборки и невозможность установить причинно-следственную связь между потреблением жареного картофеля и психическими расстройствами.
Кроме того, не только жареный картофель может оказывать влияние на психическое состояние. Некоторые другие продукты также могут провоцировать депрессию или упадническое настроение.
Конкретно провоцирующие депрессию продукты могут варьироваться в зависимости от человека и его индивидуальных особенностей, но некоторые из них действительно могут оказывать негативное воздействие на психическое состояние.
Большинство быстрых продуктов содержат высокое количество соли, жира и сахара, что может приводить к нарушению баланса гормонов, в том числе серотонина и дофамина, ответственных за настроение. Кроме того, частое употребление быстрого питания может приводить к ожирению, что также связано с повышенным риском депрессии.
Углеводы с высоким содержанием сахара быстро повышают уровень глюкозы в крови, что может приводить к кратковременному улучшению настроения. Однако после быстрого подъема сахара наступает быстрый спад, что может привести к упадническому состоянию и раздражительности.
Алкоголь может воздействовать на уровень нейротрансмиттеров в мозгу, в том числе серотонина и дофамина, и вызывать состояние депрессии. Кроме того, частое употребление алкоголя может приводить к зависимости, которая также связана с повышенным риском этого заболевания.
Углеводы также могут вызывать быстрое повышение уровня глюкозы в крови, что приводит к быстрому спаду настроения и ухудшению самочувствия.
Трансжиры, содержащиеся в большинстве промышленных продуктов, могут повышать уровень воспаления в организме и нарушать баланс гормонов, что приводит к ухудшению настроения и повышенному риску депрессии.
Однако следует отметить, что каждый человек индивидуален, и реакция на эти продукты может быть различной. Важно следить за рационом и не забывать об умеренной активности. Это снижает риск развития психических расстройств и улучшает общее состояние организма.
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