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Сегодня, 06:30

Какие фрукты и ягоды не стоит покупать в мае. Разбираемся вместе с нутрициологом

Ольга Деккер
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Клубника в миске под струей воды
Фото Istockphoto.com/devonanne
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В мае на прилавках магазинов можно встретить множество вкусных фруктов и ягод. Однако не все из них полезны и безопасны для здоровья.

Нутрициолог Ольга Деккер рассказывает, какие фрукты и ягоды лучше не покупать в мае и на что обращать внимание при покупке.

Сезонность

Первое, что нужно учитывать при выборе фруктов и ягод, — это их сезонность. Фрукты и ягоды, выращенные вне сезона, часто имеют низкое качество, содержат меньше питательных веществ и могут быть опасны для здоровья.

Также, следует избегать покупки внесезонных фруктов и ягод, которые выращиваются в других странах и импортируются в Россию. Они могут содержать остатки химических удобрений и пестицидов, что негативно влияет на здоровье.

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Кроме того, бахчевые (арбузы и дыни) не являются сезонными продуктами в мае. Их выращивание вне сезона может привести к ухудшению качества их вкусовых свойств и питательной ценности.

Также в мае не рекомендуется покупать виноград, который содержит остатки пестицидов. Не стоит употреблять и некоторые экзотические фрукты, такие как манго и папайя, которые могут содержать опасные для здоровья вещества (ими обрабатывают продукты, требующие долгой транспортировки).

Кисть винограда весит в саду
Freepik/jcomp

Регион и климат

Конкретные фрукты, ягоды и овощи, которые не стоит покупать в мае, зависят от региона и климата. Если говорить о конкретных регионах, то, например, в центральной России в мае не стоит покупать манго, киви, арбузы и дыни.

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Лучше всего выбирать местные фрукты и ягоды в сезон их созревания в регионе, в мае это клубника. Важно выбирать свежие и качественные продукты, выращенные в России или ближнем зарубежье.

Запомните, что употребление свежих и качественных фруктов и ягод не только приятно для вкусовых рецепторов, но и полезно для здоровья. Они являются отличным источником витаминов и минералов, помогают укрепить иммунную систему и поддерживают обмен веществ в организме.

Корзинка с клубникой на белом фоне
Freepik/azerbaijan_stockers

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Польза и вред
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