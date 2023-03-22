Какой мед полезнее для здоровья: в сотах или жидкий откачанный

О полезных свойствах меда известно на протяжении нескольких тысячелетий. И сегодня это востребованный продукт, который используют не просто как лакомство, но и как лекарство от простуды или косметическое средство. В любом магазине легко найти фасованный мед, но в поисках более полезной альтернативы многие обращают внимание на мед в сотах. Действительно ли у такого меда есть преимущества? Разобраться в этом вопросе помогли наставник по здоровью Георгий Суренян и нутрициолог Ольга Деккер.

Польза меда

Мед не только вкусен, но и необходим для здоровья, потому что содержит множество полезных веществ — витаминов и антиоксидантов.

Но мед следует есть в меру, чтобы не превысить рекомендуемое количество сахара.

Но какой мед сохраняет больше полезных свойств — в сотах или фасованный?

Преимущества меда в сотах

Один из плюсов меда в сотах — он дольше хранится и медленнее кристаллизуется. Кроме того, его сложнее подделать.

Дополнительную пользу здоровью приносят непосредственно соты: они содержат флавоноиды, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

А воск, из которого состоят соты, можно использовать как натуральную альтернативу жевательной резинке. Жевание медовых сот благотворно сказывается на здоровье полости рта, поскольку стимулирует выработку слюны и уменьшает образование зубного налета.

Istockphoto/Metkalova

Преимущества обычного меда

Такой мед легче выбирать и хранить, кроме того, он стоит дешевле, чем его аналог в сотах. А качественный мед, в котором нет посторонних добавок, таких как сахарный сироп, содержит все полезные питательные вещества.

То есть выбор между медом в сотах и медом из банки зависит скорее от личных предпочтений.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!