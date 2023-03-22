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Сегодня, 08:00

Какой мед полезнее для здоровья: в сотах или жидкий откачанный

Мария Сальникова
,
Ольга Деккер
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Георгий Суренян
Наставник по здоровью
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Фото Istockphoto/Fudio
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О полезных свойствах меда известно на протяжении нескольких тысячелетий. И сегодня это востребованный продукт, который используют не просто как лакомство, но и как лекарство от простуды или косметическое средство. В любом магазине легко найти фасованный мед, но в поисках более полезной альтернативы многие обращают внимание на мед в сотах. Действительно ли у такого меда есть преимущества? Разобраться в этом вопросе помогли наставник по здоровью Георгий Суренян и нутрициолог Ольга Деккер.

Польза меда

Мед не только вкусен, но и необходим для здоровья, потому что содержит множество полезных веществ — витаминов и антиоксидантов.

Мед помогает укрепить иммунную систему, успокоить больное горло, облегчить кашель и простуду.
Георгий Суренян
Наставник по здоровью

Но мед следует есть в меру, чтобы не превысить рекомендуемое количество сахара.

Чрезмерное потребление меда может привести к увеличению веса и риску развития диабета второго типа. Нежелательно есть его больше нескольких чайных ложек в день.
Георгий Суренян
Наставник по здоровью

Но какой мед сохраняет больше полезных свойств — в сотах или фасованный?

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Преимущества меда в сотах

Один из плюсов меда в сотах — он дольше хранится и медленнее кристаллизуется. Кроме того, его сложнее подделать.

Мед в сотах не подвергается обработке и сохраняет природные питательные вещества и ферменты. В нем меньше воды, поэтому он более густой и вязкий.

Георгий Суренян
Наставник по здоровью

Дополнительную пользу здоровью приносят непосредственно соты: они содержат флавоноиды, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

А воск, из которого состоят соты, можно использовать как натуральную альтернативу жевательной резинке. Жевание медовых сот благотворно сказывается на здоровье полости рта, поскольку стимулирует выработку слюны и уменьшает образование зубного налета.

Istockphoto/Metkalova

Преимущества обычного меда

Такой мед легче выбирать и хранить, кроме того, он стоит дешевле, чем его аналог в сотах. А качественный мед, в котором нет посторонних добавок, таких как сахарный сироп, содержит все полезные питательные вещества.

Мед в сотах может медленнее усваиваться в организме, чем обычный.
Ольга Деккер
Нутрициолог

То есть выбор между медом в сотах и медом из банки зависит скорее от личных предпочтений.

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Польза и вред
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