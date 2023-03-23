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Сегодня, 08:00

5 полезных альтернатив магазинному майонезу, которые можно приготовить дома

Валерия Шиянова
Автор
Надежда Бакуменко
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Фото Istockphoto/Oleksandr Todorov
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Из-за консервантов, усилителей вкуса и эмульгаторов в составе магазинный майонез может навредить здоровью. В первую очередь речь о проблемах с пищеварением, но пострадать могут даже сердце и сосуды.

Трансжиры, содержащиеся в фасованном майонезе, повышают уровень «плохого» холестерина, который увеличивает риск инсульта и диабета второго типа.

Вместе с нутрициологом Надеждой Бакуменко подобрали пять полезных альтернатив магазинному майонезу, которые можно легко приготовить дома.

Майонез — это соус на основе яиц, растительного масла, горчицы и лимона (или любой другой кислоты, например, уксуса). Все эти продукты сами по себе не опасны для организма (если, конечно, нет специальных противопоказаний). Но в составе самого обычного магазинного майонеза, помимо перечисленных ингредиентов, можно обнаружить сахар, растительное масло не лучшего качества, стабилизаторы, консерванты и молочные белки.

Домашний майонез имеет ограниченный срок годности, но зато понятный состав. Вот пять полезных и вкусных рецептов.

Постный майонез из фасоли

Ингредиенты:

  • белая консервированная фасоль без сахара 1 банка;

  • лимонный сок 2 ст. л.;

  • горчица 1 ч. л.;

  • оливковое масло 100 мл;

  • соль и перец по вкусу.

Istockphoto/ALLEKO

Приготовление:

Фасоль отделить от жидкости. Измельчить в блендере все ингредиенты, кроме масла. Затем тщательно взбить смесь с маслом. Готовый майонез поставить в холодильник на час до загустения.

В белой фасоли содержится много полезных веществ: витамины группы В, А, Е, PP, аминокислоты, магний, натрий, йод, витамин С.

Низкокалорийный домашний майонез

Ингредиенты:

  • сметана 15% жирности 1 банка;

  • яйца 3 шт.;

  • горчица обычная 1 ч. л.;

  • соль и перец по вкусу;

  • чеснок свежий по вкусу;

  • можно добавить любимую свежую зелень.

Istockphoto/Nacho Mena

Приготовление:

Яйца отварить до полной готовности. Очистить от кожуры и пробить блендером до максимально однородной консистенции. Затем добавить сметану, горчицу, зелень и соль. Хорошо смешать в блендере до однородности. Поставить в холодильник охлаждаться на 30-60 минут.

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Майонез с греческим йогуртом

Ингредиенты:

  • греческий йогурт без добавок 150 г;

  • горчица 1 ч. л.;

  • оливковое масло 1 ст. л.;

  • отварной желток 3 шт.;

  • лимонный сок 1 ч. л.;

  • соль и перец по вкусу.

Istockphoto/tashka2000

Приготовление:

Йогурт смешать с горчицей, оливковым маслом, специями и лимонным соком. Затем добавить предварительно измельченный в крошку желток. Хорошо смешать все до однородности. По желанию можно добавить сушеный чеснок.

Майонез из кешью

Ингредиенты:

  • кешью 100 г;

  • вода 100-150 мл;

  • лимон 1 ч. л.;

  • горчица 1 ч. л.;

  • чеснок 1 зубчик;

  • оливковое масло 1 ст. л.;

  • соль и черный перец по вкусу.

Istockphoto/etiennevoss

Приготовление:

Измельчить все ингредиенты в блендере, кроме воды. Воду вливать постепенно, доводя до желаемой консистенции. Майонез готов!

Майонез из семечек подсолнечника

Ингредиенты:

  • семечки подсолнечника 1 стакан;

  • масло оливковое 1 ст. л.;

  • сок лимонный 1 ч. л.;

  • горчица 1 ч. л.;

  • вода холодная 0,5 стакана;

  • соль и перец по вкусу.

Istockphoto/Sanny11

Приготовление:

Семечки подсолнечника промыть и замочить на ночь. Утром воду слить. Добавить семечки в чашу блендера и измельчить. Затем добавить все остальные ингредиенты кроме оливкового масла. Охладить майонез в холодильнике 30-60 минут. Перед использованием добавить масло.

Майонез из подсолнечных семечек отлично подходит к салату из свежих овощей, запеченной или отварной рыбе, цукини на гриле.

Приятного аппетита!

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