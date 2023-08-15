Можно ли есть арбуз при похудении? Отвечает нутрициолог

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Август-сентябрь — сезон арбузов. В это время спелые ягоды преследуют нас повсюду: от супермаркетов, куда мы идем за рисом и куриной грудкой, до прилавков у дома. Арбузы можно найти на любой вкус: полосатые, черные, с косточками и без, сладкие «сахарные» и менее приторные ягоды, похожие больше на освежающий летний лимонад.
Противостоять такому соблазну сложно, ведь следующий сочный кусочек арбуза можно будет попробовать лишь через год, и не факт, что к тому моменту на животе появятся желанные кубики пресса. Но действительно ли арбуз и похудение несовместимы?
Вместе с нутрициологом Наталией Крыловой рассказываем, как грамотно включить такой десерт в рацион.
Прежде всего необходимо разобрать соотношение белков, жиров и углеводов в арбузе. В 100 г ягоды содержится около 30 ккал. Это значение может незначительно варьироваться в зависимости от спелости плода: в самых спелых арбузах количество сахаров больше.
Питательные вещества (на 100 г):
углеводы — 7,55 г;
вода — 91,4 г;
белки — 0,61 г;
жиры — 0,15 г;
сахар — 6,2 г.
Как видим, большую часть арбуза составляет вода, которая способствует быстрому насыщению. Важно также помнить, что зачастую недостаток воды в организме может провоцировать ложное чувство голода. Это приводит к перекусам и перееданию, в то время как организму просто нужна была вода.
Помимо этого, сочный плод отличается содержанием ликопина, антиоксиданта, который помогает снизить уровень «плохого» холестерина, укрепляет иммунитет, препятствует образованию сгустков крови, снижает риск инсульта.
Кроме того, в арбузе содержатся аминокислоты L-цитруллина, которые способствуют расширению кровеносных сосудов и улучшают поступление кислорода к мышцам. А повышение уровня оксида азота в результате употребления цитруллина помогает в восстановлении мышц после тренировок.
Не стоит забывать также о мочегонном, антиоксидантном и жаропонижающем эффекте.
Как было упомянуто выше, арбуз на 90% состоит из воды, что способствует быстрому насыщению и помогает поддерживать водный баланс в организме. Однако в отличие от дыни гликемический индекс арбуза куда более высок, а содержание клетчатки меньше, поэтому людям с инсулинорезистентностью или сахарным диабетом увлекаться арбузами не рекомендуется.
Арбуз можно включать в рацион при всех типах здорового питания. Самое главное — знать меру и не злоупотреблять им, впрочем, это правило касается любых продуктов. Не стоит также устраивать арбузные «разгрузочные» дни. Почему — объясним ниже.
Как известно, насыщение зависит от объемов пищи, а не от содержащихся в ней калорий. Из-за большого содержания воды и низкой калорийности на 100 г продукта арбуз быстро насыщает и становится отличной заменой высококалорийным перекусам.
Кроме того, ягода содержит натуральные сахара, которые могут удовлетворить тягу к сладкому. Это особенно актуально на первых порах похудения или перехода к здоровому питанию: модные конфеты из фиников и кунжута нравятся не всем, а полный отказ от сладостей может навредить психологическому состоянию и привести к дальнейшим срывам. Арбуз, особенно в сочетании с другими ягодами с меньшим содержанием фруктозы, может стать отличной заменой традиционным десертам.
Важно помнить, что переизбыток арбуза дает серьезную нагрузку на мочевыделительную систему, поджелудочную железу и печень. А ликопин, о котором мы уже упоминали выше, в повышенной дозировке вызывает сильную тошноту, рвоту, расстройство желудка, вздутие и диарею.
С осторожностью к бахчевой культуре стоит относиться людям с заболеваниями ЖКТ, почек, сердца и сосудов, аллергическими реакциями и сахарным диабетом. При соблюдении лечебной диеты лучше проконсультироваться с лечащим врачом.
Не стоит сочетать эту ягоду с приемами пищи или иными продуктами (особенно с молочными продуктами и алкоголем), лучше организовать отдельный арбузный перекус.
Арбузная диета
При такой «детокс» — диете в течение одного дня можно употреблять только арбузы. В разных источниках описаны различные вариации такой диеты, а ее длительность обычно не превышает семи дней, после чего постепенно добавляются некоторые продукты из привычного рациона. Такой тип питания содержит экстремально маленькое количество калорий и считается одним из вариантов очищения организма.
Однако, как и любая монодиета, подобный рацион несет больше вреда, чем пользы. Организм обязательно должен получать свою норму белков, жиров и углеводов для нормального функционирования, в то время как при арбузной диете человек получает лишь воду, сахар и небольшое количество клетчатки. После возвращения к привычному рациону вес вернется, что приведет к психологическим проблемам. Кроме того, арбузная диета может в дальнейшем способствовать развитию серьезных проблем с ЖКТ.
Диета Дюкана
Диета Дюкана — это четырехэтапная высокобелковая программа для снижения веса. Согласно диете, арбуз и другие ягоды разрешается употреблять в пищу начиная с этапа «Стабилизация». Арбуз при этой диете разрешено смешивать с другими ягодами, однако важно следить за количеством: рекомендуется есть до 200 г такого десерта в день.
При выборе любой диеты важно помнить, что рацион взрослого человека должен содержать не менее 1600 ккал и варьироваться в зависимости от степени активности и индивидуальных особенностей. Типы питания, при которых ежедневный рацион содержит менее 1600 ккал и сводится к употреблению одного продукта, могут быть опасны для здоровья и не имеют ничего общего с правильным питанием.
Кето-диета
Распространенная сегодня кето-диета — это тип питания, при котором основу рациона составляют белки и жиры, в то время как углеводы значительно сокращаются. Суть диеты заключается в том, что из-за низкого уровня сахара в крови вследствие сокращенного потребления углеводов организм начинает «сжигать» поступающие с пищей и отложенные ранее жиры, преобразуя их в кетоновые тела. Кетоновые тела, в свою очередь, становятся альтернативным источником питания для внутренних органов человека.
Сахар, содержащийся в ягодах и фруктах, — это углевод. Именно поэтому при кето лучше выбирать низкоуглеводные натуральные десерты. Например, малину, ежевику или дыню. В арбузе, напротив, содержание фруктозы на 100 г продукта достаточно велико, поэтому употребление этой ягоды при кетогенной диете лучше ограничить.
Арбуз при похудении — это отличная полезная замена сладкому. Из-за большого содержания воды переесть сложно, однако тем, кому сложно ограничиться двумя кусочками сладкой ягоды, следует придерживаться нескольких советов по разумному потреблению такого десерта.
Например, можно нарезать арбуз кубиками и смешать его с другими низкокалорийными ягодами, чтобы получился фруктовый салат. Арбуз также можно добавлять в обычные салаты, сочетая сладкие и соленые вкусы: гурманы смешивают арбуз с сыром фета, огурцом и свежей мятой. Другие же готовят арбузную сальсу, перемешивая нарезанный кубиками арбуз, красный лук, кинзу, халапеньо и сок лайма. Арбуз также можно попробовать обжарить с двух сторон, превратив ягоду в пикантный десертный «стейк».
Кроме того, летом можно сделать арбузное мороженое — замену привычным молочным десертам с высоким содержанием жира. Для этого необходимо разлить арбузный сок по формочкам для мороженого и оставить в морозильной камере на несколько часов.
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