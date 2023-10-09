Кефир: польза и вред для здоровья

Кефир в последние годы пережил ренессанс популярности. Этот напиток имеет богатую историю, насчитывающую тысячи лет: он родом из Кавказских гор в Восточной Европе.

Калорийность и пищевая ценность кефира

Что касается калорийности кефира, она относительно невелика. Порция кефира объемом 100 мл обычно содержит около 56 ккал. Что касается пищевой ценности, кефир — отличный источник белка, кальция, магния и витаминов B2 и B12. Кроме того, кефир содержит живые пробиотические культуры, которые поддерживают здоровье кишечника и укрепляют иммунную систему.

Фото istockphoto.com/burakkarademir

В 100 мл кефира:

белков — 2,9 г;

жиров — 3,2 г;

углеводов — 4 г.

Польза кефира

Улучшает пищеварение

Живые пробиотические культуры, которые содержатся в кефире, способствуют пищеварению и поддерживают здоровый микробиом кишечника. Они облегчают симптомы непереносимости лактозы, уменьшают вздутие живота и помогают при запорах.

Укрепляет иммунитет

Регулярное употребление кефира также связано с улучшением иммунной функции и увеличением плотности костей благодаря содержанию кальция.

Способствует психическому здоровью

Кроме того, пробиотики в кефире могут улучшить психическое здоровье, положительно влияя на ось кишечник — мозг.

Вред кефира

Хотя кефир в целом безопасен для употребления, важно учитывать потенциальный вред. Некоторые люди могут испытывать временный дискомфорт из-за активации пробиотических культур. Если у вас есть аллергия на молочные продукты или непереносимость лактозы, перед употреблением кефира желательно проконсультироваться с врачом или диетологом.

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Кефир в косметологии и медицине

Польза кефира выходит за рамки поддержания внутреннего здоровья. Потенциально его можно использовать в косметологии. Молочная кислота в составе кефира действует как естественный отшелушивающий агент, делая кожу более гладкой и молодой. Это помогает минимизировать прыщи, уменьшить воспаление и улучшить эластичность кожи. Кроме того, увлажняющие свойства кефира делают его отличным ингредиентом в домашних масках для волос.

Перед использованием домашних косметических средств стоит проконсультироваться с дерматологом.

Вкусные блюда с кефиром

Ягодный смузи

Ингредиенты:

кефир — 1 стакан;

ягодная смесь — 1 стакан;

спелый банан — 1 шт.;

мед — 1 ст. л.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты до однородной массы с помощью блендера. Подавайте охлажденным и наслаждайтесь освежающим и питательным смузи.

Блинчики на кефире

Ингредиенты:

кефир — 1 стакан;

мука —1 стакан;

сахар — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

топленое сливочное масло — 2 ст. л.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

В миске смешайте кефир, яйцо и растопленное масло. В другой миске смешайте сухие ингредиенты. Соедините влажные и сухие ингредиенты, взбейте до однородной массы. Выпекайте блины на разогретой сковороде до золотистого цвета.

Сливочно-чесночная заправка

Ингредиенты:

кефир — 1 стакан;

чеснок измельченный — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

В миске смешайте все ингредиенты до однородной массы. Приправьте солью и перцем по вашему вкусу. Поливайте салаты или используйте в качестве соуса.

Как выбрать кефир

Ищите продукты, которые содержат живые и активные культуры и не содержат добавок и чрезмерного сахара. Органический кефир или кефир, сделанный из молока коров травяного откорма, может принести дополнительную пользу для здоровья.

Как хранить кефир

Чтобы сохранить свежесть кефира, его лучше всего хранить в холодильнике при температуре 0...+4°C. Низкая темпаратура замедляет ферментацию и сохраняет пробиотики.

Употребляйте кефир в течение рекомендованного производителем срока годности.

Популярные вопросы

Что произойдет с организмом, если пить кефир каждый день

Пробиотики в кефире помогают сбалансировать кишечную флору, улучшают пищеварение и повышают иммунную функцию. Напиток уменьшает вздутие живота и повышает устойчивость к инфекциям.

Кроме того, питательные вещества в кефире способствуют общему здоровью, поддерживая крепкие кости, здоровую кожу и оптимальный уровень энергии.

Можно ли пить кефир утром натощак

Поскольку кефир содержит пробиотики, употребление его перед завтраком позволяет им более эффективно воздействовать на кишечник. Однако важно прислушиваться к своему телу и наблюдать, как оно реагирует. Людям с чувствительным желудком стоит пить кефир во время еды.

Фото istockphoto.com/dragana991

Какой кефир лучше употреблять для похудения

Когда дело доходит до похудения, рекомендуется выбирать несладкий кефир. Избегайте ароматизированных видов, которые могут содержать добавленный сахар или искусственные подсластители. Обычный кефир можно пить отдельно или использовать в качестве основы для смузи, заправок или вместо сметаны в рецептах. Содержание белка и пробиотиков помогает контролировать аппетит, способствует насыщению и поддерживает здоровый обмен веществ.

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