5 осенних салатов с оригинальными вкусовыми сочетаниями

Как и в любое время года, осенью есть сезонные овощи и фрукты. Считается, что именно такие продукты — самые полезные, ведь они подвергаются меньшей обработке и не требуют долгой транспортировки из отдаленных уголков мира.

Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной рассказываем, какие необычные салаты можно приготовить из осенних овощей, чтобы было не только полезно, но и вкусно.

Салат из арбуза и баклажанов

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт.;

арбуз — 300 г;

цедра одного лимона;

лимон — 1/2 шт.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

мята — пучок;

соль, перец — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Нарезать кубиками арбуз и баклажан, предварительно очищенные от кожуры. Нарезать мяту. Смешать все ингредиенты, добавить цедру и сок лимона, масло, соль, перец. При желании можно добавить сыр фета.

Салат из свеклы с грейпфрутом

Ингредиенты:

свекла — 1шт.;

грейпфрут — 1 шт.;

киноа — 4 ст. л.;

зелень, соль — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Свеклу запечь в духовке, очистить, порезать кубиком. Грейпфрут почистить, разломать на секции. Киноа тщательно промыть под холодной водой, выложить в кастрюлю, залить стаканом воды, перемешать. На среднем огне доведите киноа до кипения, убавьте его, накройте крышкой и варите 15 минут. После снимите кастрюлю с огня и оставьте киноа под крышкой еще на пять минут. Зелень (петрушка, кинза, руккола) порвать руками. Смешать все ингредиенты в миске, посолить, поперчить, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. По желанию можно добавить копченую паприку.

Салат с цветной капустой, брокколи и кукурузой

Ингредиенты:

цветная капуста — 200 г;

брокколи — 200 г;

отварная кукуруза — 200 г;

помидоры — 200 г;

сыр — 150 г;

греческий йогурт — для заправки;

оливковое масло — по вкусу;

чеснок — по желанию;

соль, специи — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Потушить брокколи и цветную капусту на оливковом масле до готовности. Смешать греческий йогурт с солью по вкусу. Можно добавить чеснок. Смешать все ингредиенты, заправить соусом.

Острый салат с нутом и фасолью

Ингредиенты:

апельсин — 1 шт.;

нут — 100 г;

фасоль красная — 100 г;

лук красный — 1 шт.;

перец чили — 1 шт.;

перец чили сушеный — по вкусу;

масло горчичное — 2 ст. л.;

кинза — пучок;

рукола — пучок;

лимон — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

имбирь — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Замочить нут и фасоль на ночь. Слить жидкость из нута и промыть под проточной водой. Выложить бобы в кастрюлю, залить холодной водой так, чтобы она была на несколько сантиметров выше бобов. Довести до кипения и варить пять минут. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить на час. Сить жидкость из фасоли, выложить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она полностью покрывала бобы. Довести до кипения и варить 30 минут. После проверить готовность, размяв фасолинку вилкой: если она мягкая и легко мнется, бобы готовы, если еще хрустят — нужно варить дальше, проверяя каждые 10 минут. Остудить бобы. Очистить апельсин, разобрать на дольки, убрав перепонки. Нарезать полукольцами красный лук, заправить соком лимона, добавить соль, мелко нарезанный чеснок, тертый имбирь, перец. Выложить к луку нут, фасоль, кусочки апельсина, кинзу, рукколу, заправить маслом и перемешать.

Салат с пудрой из белых грибов

Ингредиенты:

микс салатов — 200 г;

репа — 1/2 шт.;

редис — 6 шт.;

огурец — 1шт.;

лимон — 1/2 шт.;

сухие белые грибы — 3 шт.;

соль, перец — по вкусу;

семена кунжута — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

В миску нарвать листья салата. Сверху натереть репу на терке для корейской моркови. Нарезать кольцами редис, огурец, добавить в миску. Посолить, поперчить, аккуратно перемешать руками. Сбрызнуть соком лимона, посыпать семенами кунжута. Сухие грибы размельчить в кофемолке и посыпать салат сверху получившейся пудрой.

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