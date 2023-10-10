5 осенних салатов с оригинальными вкусовыми сочетаниями

Как и в любое время года, осенью есть сезонные овощи и фрукты. Считается, что именно такие продукты — самые полезные, ведь они подвергаются меньшей обработке и не требуют долгой транспортировки из отдаленных уголков мира.
Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной рассказываем, какие необычные салаты можно приготовить из осенних овощей, чтобы было не только полезно, но и вкусно.
Салат из арбуза и баклажанов
Ингредиенты:
- баклажан — 1 шт.;
- арбуз — 300 г;
- цедра одного лимона;
- лимон — 1/2 шт.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- мята — пучок;
- соль, перец — по вкусу.
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney
Способ приготовления:
- Нарезать кубиками арбуз и баклажан, предварительно очищенные от кожуры.
- Нарезать мяту.
- Смешать все ингредиенты, добавить цедру и сок лимона, масло, соль, перец.
- При желании можно добавить сыр фета.
Салат из свеклы с грейпфрутом
Ингредиенты:
- свекла — 1шт.;
- грейпфрут — 1 шт.;
- киноа — 4 ст. л.;
- зелень, соль — по вкусу.
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney
Способ приготовления:
- Свеклу запечь в духовке, очистить, порезать кубиком.
- Грейпфрут почистить, разломать на секции.
- Киноа тщательно промыть под холодной водой, выложить в кастрюлю, залить стаканом воды, перемешать.
- На среднем огне доведите киноа до кипения, убавьте его, накройте крышкой и варите 15 минут. После снимите кастрюлю с огня и оставьте киноа под крышкой еще на пять минут.
- Зелень (петрушка, кинза, руккола) порвать руками.
- Смешать все ингредиенты в миске, посолить, поперчить, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом.
- По желанию можно добавить копченую паприку.
Салат с цветной капустой, брокколи и кукурузой
Ингредиенты:
- цветная капуста — 200 г;
- брокколи — 200 г;
- отварная кукуруза — 200 г;
- помидоры — 200 г;
- сыр — 150 г;
- греческий йогурт — для заправки;
- оливковое масло — по вкусу;
- чеснок — по желанию;
- соль, специи — по вкусу.
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney
Способ приготовления:
- Потушить брокколи и цветную капусту на оливковом масле до готовности.
- Смешать греческий йогурт с солью по вкусу. Можно добавить чеснок.
- Смешать все ингредиенты, заправить соусом.
Острый салат с нутом и фасолью
Ингредиенты:
- апельсин — 1 шт.;
- нут — 100 г;
- фасоль красная — 100 г;
- лук красный — 1 шт.;
- перец чили — 1 шт.;
- перец чили сушеный — по вкусу;
- масло горчичное — 2 ст. л.;
- кинза — пучок;
- рукола — пучок;
- лимон — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- имбирь — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney
Способ приготовления:
- Замочить нут и фасоль на ночь.
- Слить жидкость из нута и промыть под проточной водой. Выложить бобы в кастрюлю, залить холодной водой так, чтобы она была на несколько сантиметров выше бобов. Довести до кипения и варить пять минут. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить на час.
- Сить жидкость из фасоли, выложить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она полностью покрывала бобы. Довести до кипения и варить 30 минут. После проверить готовность, размяв фасолинку вилкой: если она мягкая и легко мнется, бобы готовы, если еще хрустят — нужно варить дальше, проверяя каждые 10 минут.
- Остудить бобы.
- Очистить апельсин, разобрать на дольки, убрав перепонки.
- Нарезать полукольцами красный лук, заправить соком лимона, добавить соль, мелко нарезанный чеснок, тертый имбирь, перец.
- Выложить к луку нут, фасоль, кусочки апельсина, кинзу, рукколу, заправить маслом и перемешать.
Салат с пудрой из белых грибов
Ингредиенты:
- микс салатов — 200 г;
- репа — 1/2 шт.;
- редис — 6 шт.;
- огурец — 1шт.;
- лимон — 1/2 шт.;
- сухие белые грибы — 3 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- семена кунжута — по вкусу.
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney
Способ приготовления:
- В миску нарвать листья салата.
- Сверху натереть репу на терке для корейской моркови.
- Нарезать кольцами редис, огурец, добавить в миску.
- Посолить, поперчить, аккуратно перемешать руками.
- Сбрызнуть соком лимона, посыпать семенами кунжута.
- Сухие грибы размельчить в кофемолке и посыпать салат сверху получившейся пудрой.
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