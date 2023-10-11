Киноа: польза и вред для здоровья

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Киноа получило международное признание как питательный и полезный продукт. Это зерно имеет увлекательную историю, насчитывающую тысячи лет. Разберемся с калорийностью, составом, пользой, потенциальным вредом киноа, а также поделимся способами применения, рецептами вкусных блюд с киноа, советами по выбору и хранению этой крупы.
Киноа было основной выращиваемой культурой в Андском регионе Южной Америки более 5000 лет назад. Инки высоко ценили его, считая священным зерном и называя «матерью всех зерен». Со временем киноа потеряло популярность, но в последние годы оно переживает заметное возрождение: все благодаря исключительному питательному составу и способности адаптироваться к различным кухням. Сегодня оно считается прекрасной безглютеновой альтернативой привычным крупам и привлекает внимание тех, кто заботится о своем здоровье, во всем мире.
Киноа выделяется среди зерновых своим впечатляющим питательным составом. Это достаточно калорийная крупа: одна чашка(185 граммов) содержит примерно 222 ккал. Но пугаться не стоит. Такая калорийность объясняется высоким содержанием в киноа полезных жиров и белков.
В 100 г:
белков — 14-15 г;
жиров — 6-6,5 г;
углеводов — 57-58 г.
Киноа полезно для здоровья благодаря большому количеству аминокислот, витаминов и микроэлементов.
Киноа содержит все незаменимые аминокислоты, которые необходимы для поддержания мышечного тонуса и регенерации тканей. Отличная альтернатива животному белку для вегетарианцев и веганов.
Высокое содержание белка и клетчатки в киноа помогает контролировать вес и быстрее почувствовать насыщение от еды. А витамины B и E ускоряют обменные процессы.
Киноа не содержит глютена, что делает его подходящим вариантом для людей с непереносимостью глютена или тех, кто соблюдает безглютеновую диету. Более того, такие продукты легче усваиваются организмом и улучшают пищеварение.
Киноа содержит фитонутриенты, которые обладают антиоксидантными свойствами. Эти соединения замедляют процессы старения, сокращают риск развития сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.
Хотя киноа в целом безопасно для употребления, важно отметить, что употреблять крупу нужно аккуратно.
У киноа не выявлено специфических аллергенов, но у некоторых оно может вызывать симптомы пищевой аллергии.
Эти вещества, содержащиеся в киноа, имеют горький вкус и вызывают у некоторых дискомфорт в пищеварении. Имеющееся в продаже киноа обычно промывают, чтобы удалить большую часть этих веществ. Если у вас возникали побочные реакции вроде вздутия живота или желудочно-кишечного расстройства, лучше тщательнее промыть киноа перед приготовлением или выбрать другой бренд.
Некоторые могут испытывать дискомфорт в животе, например ощущение вздутия или газообразование, после употребления киноа. Эффект связывают с высоким содержанием клетчатки, с перевариванием которой справляется не каждый организм.
Киноа активно применяется в косметологии.
Экстракт киноа богат антиоксидантами, которые помогают защитить кожу от повреждений и сохранить ее молодость.
Белок из киноа — распространенный ингредиент в средствах для волос. Он помогает восстановить поврежденные пряди волос, увеличить блеск и улучшить общее состояние кожи головы.
Ингредиенты:
вареное киноа — 1 чашка;
овощная смесь (например, огурцы, помидоры, сладкий перец) — 200 г;
сыр фета — 150 г;
свежая зелень (например, петрушка, мята) — 50 г;
оливковое масло — по вкусу;
лимонный сок — по вкусу;
соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты в миске и осторожно перемешать.
Добавить приправу по вкусу и поставить в холодильник. Перед подачей на стол стоит немного подождать, чтобы ингредиенты пропитались.
Ингредиенты:
вареное киноа — 1 чашка;
замороженная овощная смесь (например, брокколи, морковь, горох) — 200 г;
тофу или курица (по желанию) — 250 г;
соевый соус или соус терияки — по вкусу;
чеснок — 2 зубчика;
имбирь — 10 г;
кунжутное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
Обжарить овощи, белок, чеснок и имбирь в кунжутном масле до готовности.
Добавить приготовленное киноа и полить соевым соусом или соусом терияки.
Хорошо перемешать и обжарить несколько минут. Подавать горячим.
Ингредиенты:
вареное киноа — 1 чашка;
греческий или растительный йогурт — 1 упаковка;
свежие фрукты и ягоды (например, клубника, банан, киви) — по вкусу;
мед или кленовый сироп — 1 ст. л.;
орехи или семена (например, миндаль, семена чиа) — по вкусу.
Способ приготовления:
В миску выложить слоями приготовленное киноа, йогурт, свежие фрукты и орехи или семена.
Для придания сладости полить медом или кленовым сиропом.
Покупая киноа, ищите или органические варианты, или выращенные экологически безопасными методами. Выбирайте необработанные сорта, не содержащие добавок и консервантов. Также желательно, чтобы на упаковке была пометка «предварительно промытые». Это обеспечивает минимальное содержание сапонина (о котором написано в главе про вред киноа) и избавляет вас от необходимости тщательного полоскания крупы.
Чтобы сохранить свежесть киноа, держите его в герметичном контейнере в сухом прохладном месте, например в кладовой. В правильных условиях киноа может храниться до двух лет. Охлаждение не обязательно, но оно поможет сохранить крупу еще дольше.
Не существует конкретного ограничения на употребление киноа. Его можно включать в ежедневный рацион. Главное — разнообразие: старайтесь добавлять в диету различные злаки и продукты.
Киноа может быть полезно для похудения благодаря высокому содержанию белка и клетчатки. Однако потеря веса в конечном итоге определяется общим потреблением калорий и сбалансированной диетой в сочетании с физической активностью.
Хотя существует несколько различных сортов, все они одинаково питательны. Наиболее распространенные — белое, красное и черное киноа. Каждый сорт имеет уникальный вкус, текстуру и цвет, но различия в питательной ценности минимальны.
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