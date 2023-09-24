Кизил: польза и вред для здоровья

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Ягоды кизила можно купить в магазине или привезти как сувенир из турпоездки по югу России.
О свойствах кизила и способах его применения рассказал наставник по здоровью Георгий Суренян.
Кизил растет в Азии, Южной Европе, Северной Америке, известно около 50 его видов, при этом не все из них пригодны в пищу. В нашей стране дикие заросли этого кустарника можно встретить в Крыму и на Кавказе.
Благодаря красивым цветам, которые распускаются ранней весной, кизил часто сажают в парках. В частных домах кизил нередко служит живой изгородью — не только прочной, но и долговечной, способной служить до 200 лет.
Название «кизил» используется в странах, где живут тюркские народы (в том числе в России), и переводится как «красный», по цвету ягод. Латинское название cornus («рог») намекает на твердость древесины, а славянское «дерен» связано со свойством растения драть или дергать.
Кизил используется очень давно, причем не только для еды, хотя известно, что римляне и греки солили плоды, как маслины. Древесина издревле применялась для изготовления стрел и наконечников копий, а также музыкальных инструментов. Кору и листья использовали, чтобы дубить меховые шкуры и кожу. А из кизиловых косточек до сих пор делают четки.
Ягоды кизила имеют относительно низкую калорийность.
В 100 г ягод содержится:
40,4 ккал, 1 г белка;
0 г жира;
9,7 г углеводов.
Кизил считается очень полезной ягодой.
Кизил богат важнейшими питательными веществами, в том числе витаминами A, C и E, а также калием, кальцием и магнием.Георгий СуренянНаставник по здоровью
Антиоксиданты, фитонциды и аскорбиновая кислота оказывают противовоспалительный и антибактериальный эффект. Поэтому ягоды кизила можно употреблять для профилактики простудных и других заболеваний.
Ягоды кизила повышают давление, поэтому будут полезны тем, кто страдает от гипотонии. Настой из кизила можно использовать вместо своеобразного энергетического напитка: он «будоражит» нервную систему, улучшает концентрацию.
Кизил имеет вяжущий эффект, поскольку в его составе есть дубильные вещества. Ягоды полезны при расстройстве желудка.
Пектин в составе мякоти кизила помогает вывести из организма плохой холестерин, что полезно для здоровья сосудов и для сердца.
В некоторых случаях есть ягоды кизила не рекомендуется, чтобы избежать негативных эффектов.
Тонизирующие свойства кизила могут оказаться избыточными. Поэтому его не рекомендуется употреблять во второй половине дня.
Ягоды могут вызвать реакцию у людей, уже имеющих пищевую аллергию.
Избыток кислоты в ягодах кизила может повредить людям, у которых диагностирована язва желудка или синдром раздраженного кишечника.
Этот рецепт особенно понравится адептам безотходного производства, поскольку для отвара нужны косточки кизила.
Косточки нужно залить холодной водой и довести ее до кипения. Готовый отвар остудить и использовать для ополаскивания волос после мытья.
Маска также поможет избавиться от жирного блеска. Для ее приготовления нужно смешать мякоть ягод кизила с кукурузным крахмалом и яичным белком. Смесь нужно нанести на проблемные зоны на 30 минут, а затем смыть теплой водой.
Чтобы получить максимальную пользу, лучше употреблять кизил в натуральном виде. Ягоды также можно сушить и использовать в качестве здорового перекуса.Георгий СуренянНаставник по здоровью
При желании ягоды можно есть сырыми, но гуманнее по отношению к себе сварить из них компот или варенье. Потому что кизил не просто кислый, как о нем обычно пишут, а очень кислый и при этом терпкий. Получается нечто среднее между лимоном и хурмой. Полностью зрелый кизил становится чуть менее терпким, но зато лопается и размазывается, из-за чего его становится не очень удобно есть.
Ингредиенты:
свежий кизил — 2 стакана (300 г);
вода — 2 л;
сахар — 3 ст. л.
Способ приготовления
Промыть ягоды кизила, при необходимости удалить повреждения. Косточки можно оставить.
Налить воду в кастрюлю, поставить на огонь.
После закипания убавить огонь, аккуратно засыпать ягоды.
Проварить ягоды 5 минут.
Добавить сахар.
Выключить огонь.
Дать компоту настояться.
В процессе варки избыток кислоты исчезает, поэтому компот вкусен даже с небольшим количеством сахара.
Лаваш, в котором присутствуют только ягоды, можно использовать не только как ПП-десерт, но и как добавку к мясу.
Ингредиенты:
свежий кизил — 500 г;
растительное масло — 1 ст. л.
Способ приготовления
Промыть ягоды, удалить повреждения, выбрать косточки.
Измельчить мякоть с помощью блендера или сита.
Переложить мякоть в кастрюлю или эмалированную миску, проварить массу на среднем огне 5-10 минут, непрерывно помешивая.
Смазать маслом пергамент.
Равномерно распределить кизиловую массу по пергаменту тонким слоем (до 0,5 см).
Поставить противень в духовку с конвекцией, разогреть ее до 80-100 градусов.
Сушить лаваш около 2 часов.
Остудить (2-12 часов).
Аккуратно отделить пласт лаваша от пергамента, скатать рулетом и нарезать порционными кусочками.
Кизил по цвету похож на черешню, что может ввести в заблуждение неопытных покупателей. Нужно учитывать, что кизил ярко-красного цвета с большой вероятностью окажется нестерпимо кислым. Ягоды черно-красного оттенка менее кислые, но они уже зрелые, их не стоит покупать с запасом.
Выбирая кизил, обратите внимание на пухлые упругие ягоды яркого цвета. Избегайте ягод, которые кажутся сморщенными или заплесневелыми.Георгий СуренянНаставник по здоровью
Немного недозрелый кизил можно без опаски хранить при комнатной температуре. За 3-7 дней он дойдет до нужной кондиции. Для хранения спелых ягод лучше подойдет холодильник.
При правильном хранении ягоды могут сохраняться в холодильнике несколько недель. Кроме того, кизил можно засушить, и в таком виде ягоды могут храниться несколько месяцев.Георгий СуренянНаставник по здоровью
Здоровым людям рекомендуется есть не более 10 ягод. Большее количество приведет к проблемам с пищеварением и может стать причиной резкого повышения давления.
Рекомендуемая суточная норма зависит от состояния здоровья и диетических потребностей человека. Однако обычно считается, что употребление 100 г ягод кизила в день безопасно и полезно.Георгий СуренянНаставник по здоровью
Чай из ягод кизила можно пить как в горячем, так и в холодном виде. Это популярный способ воспользоваться полезными свойствами продукта.Георгий СуренянНаставник по здоровью
Чтобы приготовить чай, нужно залить кипятком горсть свежих или сушеных ягод кизила и оставить настаиваться на 10 минут.
Косточка кизила похожа на косточку оливки или финика: она большая и очень твердая. В норме разгрызть такую косточку могут только дикие животные, например кабаны. Тем не менее в народной медицине кизиловые косточки считаются полезными. Их используют, например, для лечения геморроя.
Для того чтобы съесть косточку кизила без риска удушья, можно подсушить ее и размолоть.
При отсутствии показаний к употреблению косточку можно без сожалений выкинуть.
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