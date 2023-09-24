Кизил: польза и вред для здоровья

Ягоды кизила можно купить в магазине или привезти как сувенир из турпоездки по югу России.

О свойствах кизила и способах его применения рассказал наставник по здоровью Георгий Суренян.

Интересные факты о кизиле

Кизил растет в Азии, Южной Европе, Северной Америке, известно около 50 его видов, при этом не все из них пригодны в пищу. В нашей стране дикие заросли этого кустарника можно встретить в Крыму и на Кавказе.

Благодаря красивым цветам, которые распускаются ранней весной, кизил часто сажают в парках. В частных домах кизил нередко служит живой изгородью — не только прочной, но и долговечной, способной служить до 200 лет.

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Название «кизил» используется в странах, где живут тюркские народы (в том числе в России), и переводится как «красный», по цвету ягод. Латинское название cornus («рог») намекает на твердость древесины, а славянское «дерен» связано со свойством растения драть или дергать.

Кизил используется очень давно, причем не только для еды, хотя известно, что римляне и греки солили плоды, как маслины. Древесина издревле применялась для изготовления стрел и наконечников копий, а также музыкальных инструментов. Кору и листья использовали, чтобы дубить меховые шкуры и кожу. А из кизиловых косточек до сих пор делают четки.

Калорийность и БЖУ кизила

Ягоды кизила имеют относительно низкую калорийность.

В 100 г ягод содержится:

40,4 ккал, 1 г белка;

0 г жира;

9,7 г углеводов.

Польза кизила

Кизил считается очень полезной ягодой.

Укрепление иммунитета

Антиоксиданты, фитонциды и аскорбиновая кислота оказывают противовоспалительный и антибактериальный эффект. Поэтому ягоды кизила можно употреблять для профилактики простудных и других заболеваний.

Тонизирующий эффект

Ягоды кизила повышают давление, поэтому будут полезны тем, кто страдает от гипотонии. Настой из кизила можно использовать вместо своеобразного энергетического напитка: он «будоражит» нервную систему, улучшает концентрацию.

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Помощь пищеварению

Кизил имеет вяжущий эффект, поскольку в его составе есть дубильные вещества. Ягоды полезны при расстройстве желудка.

Улучшение работы сердца

Пектин в составе мякоти кизила помогает вывести из организма плохой холестерин, что полезно для здоровья сосудов и для сердца.

Вред кизила

В некоторых случаях есть ягоды кизила не рекомендуется, чтобы избежать негативных эффектов.

Бессонница

Тонизирующие свойства кизила могут оказаться избыточными. Поэтому его не рекомендуется употреблять во второй половине дня.

Аллергия

Ягоды могут вызвать реакцию у людей, уже имеющих пищевую аллергию.

Вред для желудка

Избыток кислоты в ягодах кизила может повредить людям, у которых диагностирована язва желудка или синдром раздраженного кишечника.

Фото istockphoto.com

Кизил в косметологии

Отвар для избавления от перхоти

Этот рецепт особенно понравится адептам безотходного производства, поскольку для отвара нужны косточки кизила.

Косточки нужно залить холодной водой и довести ее до кипения. Готовый отвар остудить и использовать для ополаскивания волос после мытья.

Маска для сужения пор

Маска также поможет избавиться от жирного блеска. Для ее приготовления нужно смешать мякоть ягод кизила с кукурузным крахмалом и яичным белком. Смесь нужно нанести на проблемные зоны на 30 минут, а затем смыть теплой водой.

Рецепты с кизилом

При желании ягоды можно есть сырыми, но гуманнее по отношению к себе сварить из них компот или варенье. Потому что кизил не просто кислый, как о нем обычно пишут, а очень кислый и при этом терпкий. Получается нечто среднее между лимоном и хурмой. Полностью зрелый кизил становится чуть менее терпким, но зато лопается и размазывается, из-за чего его становится не очень удобно есть.

Компот из кизила

Ингредиенты:

свежий кизил — 2 стакана (300 г);

вода — 2 л;

сахар — 3 ст. л.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления

Промыть ягоды кизила, при необходимости удалить повреждения. Косточки можно оставить. Налить воду в кастрюлю, поставить на огонь. После закипания убавить огонь, аккуратно засыпать ягоды. Проварить ягоды 5 минут. Добавить сахар. Выключить огонь. Дать компоту настояться.

В процессе варки избыток кислоты исчезает, поэтому компот вкусен даже с небольшим количеством сахара.

Лаваш из кизила

Лаваш, в котором присутствуют только ягоды, можно использовать не только как ПП-десерт, но и как добавку к мясу.

Ингредиенты:

свежий кизил — 500 г;

растительное масло — 1 ст. л.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления

Промыть ягоды, удалить повреждения, выбрать косточки. Измельчить мякоть с помощью блендера или сита. Переложить мякоть в кастрюлю или эмалированную миску, проварить массу на среднем огне 5-10 минут, непрерывно помешивая. Смазать маслом пергамент. Равномерно распределить кизиловую массу по пергаменту тонким слоем (до 0,5 см). Поставить противень в духовку с конвекцией, разогреть ее до 80-100 градусов. Сушить лаваш около 2 часов. Остудить (2-12 часов). Аккуратно отделить пласт лаваша от пергамента, скатать рулетом и нарезать порционными кусочками.

Как выбрать кизил

Кизил по цвету похож на черешню, что может ввести в заблуждение неопытных покупателей. Нужно учитывать, что кизил ярко-красного цвета с большой вероятностью окажется нестерпимо кислым. Ягоды черно-красного оттенка менее кислые, но они уже зрелые, их не стоит покупать с запасом.

Как хранить кизил

Немного недозрелый кизил можно без опаски хранить при комнатной температуре. За 3-7 дней он дойдет до нужной кондиции. Для хранения спелых ягод лучше подойдет холодильник.

Популярные вопросы

Сколько ягод кизила можно съедать в день?

Здоровым людям рекомендуется есть не более 10 ягод. Большее количество приведет к проблемам с пищеварением и может стать причиной резкого повышения давления.

Как заварить чай из кизила?

Чтобы приготовить чай, нужно залить кипятком горсть свежих или сушеных ягод кизила и оставить настаиваться на 10 минут.

Нужно ли есть кизил с косточками?

Косточка кизила похожа на косточку оливки или финика: она большая и очень твердая. В норме разгрызть такую косточку могут только дикие животные, например кабаны. Тем не менее в народной медицине кизиловые косточки считаются полезными. Их используют, например, для лечения геморроя.

Для того чтобы съесть косточку кизила без риска удушья, можно подсушить ее и размолоть.

При отсутствии показаний к употреблению косточку можно без сожалений выкинуть.

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