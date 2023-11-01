Кокос: польза и вред для организма

Родина кокосовой пальмы — берега солнечной Малайзии. Оттуда это растение распространилось по тропическому региону: океанические течения разнесли кокосы, которые не тонут в воде, по всему южному полушарию. Кокос считается символом беззаботной жизни на берегу океана, но и в холодных странах теперь можно отыскать его на прилавках магазинов. Вместе с экспертом расскажем, как выбрать спелый кокос, чем он полезен и что можно из него приготовить.

Калорийность и БЖУ кокоса

Калорийность кокоса составляет 354 ккал.

белков — 3,3 г

жиров — 33,5 г

углеводов — 6,2 г

Польза кокоса

Содержит витамин С

Витамин С, содержащийся в мякоти кокоса, помогает укрепить иммунную систему и защищает организм от инфекций и болезней.

Нормализует пищеварение

В мякоти кокоса содержится клетчатка. Она способствует нормализации пищеварительного процесса и предотвращает запоры.

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Поддерживает здоровье сердца

Кокосовое масло, получаемое из мякоти кокоса, богато жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина в крови и улучшить здоровье сердца.

Улучшает состояние кожи и волос

Мякоть кокоса содержит масла, которые увлажняют и питают кожу и волосы, делая их мягкими и блестящими.

Укрепляет кости

Кокос содержит кальций, который необходим для здоровья костей и зубов.

Содержит каприловую кислоту

Каприловая кислота относится к насыщенным жирным кислотам. Она имеет антибактериальные свойства и полезна для здоровья.

Вред кокоса

Кокос — достаточно калорийный продукт, поэтому его употребление в больших количествах может привести к набору лишнего веса. Он также содержит большое количество насыщенных жиров. Поэтому людям с атеросклерозом, язвенной болезнью и гастритом рекомендуется ограничивать его потребление.

Кокосы могут быть заражены сальмонеллой, если они не были должным образом обработаны или хранятся в неподходящих условиях. Поэтому важно покупать плоды в надежных магазинах.

У некоторых людей может возникать аллергическая реакция на кокос: зуд, покраснение кожи, отек и даже анафилактический шок. Поэтому людям, склонным к аллергии, рекомендуется употреблять кокос с осторожностью.

Кокос в косметологии

Кокос с древности известен оздоравливающим и укрепляющим эффектом. В косметологии используются все части ореха: и мякоть, и вода, и масло.

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Кокосовое масло можно купить в магазине, однако нет гарантии, что в нем не будет вредных химических примесей. Поэтому можно приготовить его в домашних условиях. Для этого белую мякоть необходимо натереть на мелкой терке и размолоть в блендере с теплой водой (можно взять сок кокоса). Получившуюся кашицу нужно поместить в марлю и выжать белую жидкость (это кокосовое молоко). Из оставшейся стружки можно приготовить печенье, а молоко необходимо поместить в стеклянную банку и оставить на ночь в холодильнике. Утром вы увидите, что сверху образовался белый твердый слой — это и есть кокосовое масло. Перед использованием его можно нагреть, чтобы оно растаяло.

Кондиционер для волос из кокосового масла

После шампуня нанесите небольшое количество кокосового масла на влажные волосы, начиная от середины волос и до кончиков. Оставьте на 5-10 минут, а затем тщательно смойте водой. Кокосовое масло поможет увлажнить и разгладить волосы, придаст им блеск и смягчит их.

Маска для волос из кокосового масла

Смешайте 2-3 столовые ложки кокосового масла с несколькими каплями эфирного масла (можно взять масло розмарина или лаванды) для аромата и дополнительных пользы. Нанесите смесь на волосы, от корней до кончиков, и оставьте на 30-60 минут или даже на всю ночь. Затем вымойте голову шапунем. От такой маски волосы станут блестящими и шелковистыми.

Усилитель блеска из кокосового масла

Если у вас сухие или тусклые волосы, нанесите небольшое количество кокосового масла на чистые волосы. Оно придаст им естественный блеск и сведет к минимуму появление секущихся кончиков.

Тоник из кокосовой воды

Кокосовая вода, как и масло, обладает целебными и омолаживающими свойствами. Ею можно пользоваться как тоником или лосьоном: наносить на ватный диск и протирать лицо утром и перед сном. Кокосовая вода подходит для всех типов кожи, однако, если вы страдаете от акне и воспалений, жидкость можно заморозить и протирать лицо кубиками льда.

Вкусные блюда с кокосом

Кокосовые энергетические шарики

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 350 мл;

кокосовая стружка — 100 мл;

мед или кленовый сироп — 100 мл;

ореховая паста — 100 мл;

измельченные орехи по выбору — 250 мл;

измельченные сухофрукты — 100 г.

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Способ приготовления:

В большой миске смешать овсянку, кокосовую стружку, ореховое масло, мед или кленовый сироп, измельченные орехи и сухофрукты. Хорошо перемешать. Сформировать маленькие шарики из полученной смеси и выложить их на противень, покрытый пергаментной бумагой. Поставить в холодильник на несколько часов до застывания. Подавать в качестве полезной и питательной закуски.

Кокосовый смузи

Ингредиенты:

кокосовая мякоть — 250 мл;

свежие ягоды по выбору — 250 мл;

мед — 1 ст. л.;

лед — по вкусу;

семена чиа — 1 ст. л.

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Способ приготовления:

Положить кокосовую мякоть, свежие ягоды, мед, лед и семена чиа в блендер. Перемешать все ингредиенты до получения однородной массы. Если смузи получился слишком густым, добавить немного кокосового молока или воды. Подавать смузи в стаканах и украсить свежими ягодами.

Кокосовое печенье

Ингредиенты:

мука — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

мед — 100 г;

сливочное масло — 150 г;

кокосовая стружка — 50 г;

ванильный экстракт — 1/2 чайной ложки;

соль — щепотка.

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Способ приготовления:

В большой миске смешать муку, кокосовую стружку и соль. В другой миске взбить мягкое сливочное масло и сахар до образования кремообразной массы. Добавить яйцо и ванильный экстракт, продолжать взбивать до однородности. Постепенно добавить смесь муки в миску с маслом, сахаром и яйцом. Перемешивать, пока не получится однородное тесто. Сформировать из теста небольшие шарики и выложить их на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой. Оставить немного места между печеньем, так как они немного расплывутся при выпечке. Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать печенье в течение 12-15 минут, или пока оно не станет золотистым. Важно не пересушить печенье, поэтому нужно следить за его приготовлением. Когда печенье приготовится, остудить его на противне в течение нескольких минут, а затем перенести на решетку до полного остывания.

Как выбрать кокос

Кокос все еще остается для россиян экзотическим продуктом, поэтому иногда возникают сложности при выборе спелого ореха. Есть несколько признаков, по которым можно распознать, окажется ли плод вкусным.

Первое, на что надо обратить внимание, — размер кокоса. Спелый кокос весит около 400 г: чем он крупнее, тем больше вероятность, что перед вами спелый орех. Далее нужно посмотреть на волоски на скорлупе. Они должны покрывать ее равномерно. Если какая-то область оказалась «лысой», то кокос уже давно хранится на складе и, возможно, успел испортиться.

Еще один показатель качества ореха — три отверстия в верхней его части (они называются глазками). Глазки должны быть сухими, темно-коричневыми. Если они черные, влажные или покрыты плесенью — такой кокос покупать нельзя.

Перед покупкой обязательно потрясите плод. Внутри него обязательно должна быть жидкость. Если вы чувствуете, что внутри пусто, это значит, что кокосовая вода скисла и загустела.

Как хранить кокос

Не кладите цельный орех в холодильник, так как это может привести к потере вкуса. Его нужно хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 13 до 25 градусов Цельсия. В таких условиях кокос может оставаться свежим до 2-3 месяцев. После того, как вы открыли кокос, необходимо сразу же вылить кокосовую воду в отдельную емкость и хранить орех в холодильнике не более недели.

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Популярные вопросы

Как открыть кокос

Сначала необходимо отверткой или ножом проделать отверстие в одном из глазков кокоса и вылить сок в отдельную емкость. Затем найдите у ореха середину и узкой стороной молотка аккуратно ударяйте по кокосу, поворачивая его вокруг своей оси. Когда в скорлупе появится трещина, вставьте в нее нож и расколите кокос руками на две половинки. Мякоть можно вынуть либо ложкой, либо ножом.

Можно ли пить воду внутри кокоса

Да, эту жидкость называют кокосовой водой или молоком. Она богата полезными минеральными веществами и идеально подходит для утоления жажды.

Как сделать кокосовую стружку

Нарежьте мякоть кокоса на ломтики. Потрите их на терке, чтобы получить стружку. Ее можно использовать сразу, однако, если вы хотите продлить срок годности кокосовой стружки, ее нужно подсушить. Разогрейте духовку до 180 градусов, разложите кокосовую стружку на противне на бумаге для выпечки. Запекайте кокосовую стружку в течение 10-15 минут, пока она не станет золотистого цвета.

Что можно сделать с кокосовой скорлупой

Кокосовую скорлупу можно не выбрасывать, а найти ей применение. Например, можно своими руками сделать из половинок кокоса свечу, подставку под канцелярские принадлежности, посуду, кашпо для цветов, кормушку или домик для домашних грызунов.

Чем отличается зеленый кокос от коричневого

Зеленый кокос еще не успел полностью созреть. Он имеет более мягкую и сочную мякоть и более сладкий вкус. Коричневый кокос — это зрелый орех. Он имеет более твердую и сухую мякоть, а также интенсивные вкус и аромат.