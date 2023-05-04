Чем полезна корейская капуста кимчи? 5 важных свойств для организма

Кимчи — это традиционное корейское блюдо, приготовленное из ферментированных овощей, обычно из пекинской капусты, редьки или огурца, а также различных специй и приправ. На протяжении веков оно было основным продуктом корейской кухни и сейчас набирает популярность во всем мире.

Помимо своего уникального аромата и вкуса, кимчи также обладает многочисленными преимуществами для здоровья, что делает его ценным дополнением к диете.

Чем полезно кимчи

Улучшает пищеварение

Кимчи является богатым источником пробиотиков, полезных бактерий, которые обитают в кишечнике и помогают пищеварению. В процессе ферментации, используемой для приготовления кимчи, образуются молочнокислые бактерии, в том числе Lactobacillus и Bifidobacterium. Они повышают иммунитет, улучшают пищеварение и уменьшают воспаление. Эти пробиотики также помогают поддерживать здоровый баланс кишечных бактерий, что имеет решающее значение для общего состояния здоровья.

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Замедляет старение кожи

Ученые выделили отдельный штамм пробиотиков — Lactococcus Lactis kf140 . Он не только улучшает пищеварение, но и выделяет ферменты, снижающие количество продуктов гликации в крови. Это в свою очередь замедляет старение кожи и соединительной ткани.

Снижает риск опасных заболеваний

Кимчи содержит множество антиоксидантов, включая флавоноиды и каротиноиды, которые защищают организм от окислительного стресса. Окислительный стресс возникает, когда в организме возникает дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами, что приводит к повреждению клеток и воспалению. Антиоксиданты в кимчи могут нейтрализовать свободные радикалы и снизить риск хронических заболеваний, таких как рак, диабет и болезни сердечно-сосудистой системы.

Freepik/jcomp

Кроме того, кимчи содержит несколько противовоспалительных веществ, в том числе имбирь, чеснок и перец чили. Они также уменьшают воспаление в организме, которое связано с рядом хронических заболеваний. Регулярное употребление кимчи поможет предотвратить или контролировать такие состояния, как артрит, астма и воспалительные заболевания кишечника.

Помогает похудеть

Кимчи — низкокалорийный продукт, богатый питательными веществами. Одна чашка кимчи содержит всего около 23 ккал, что делает ее отличным выбором для контроля веса. Это также хороший источник клетчатки, которая поможет чувствовать себя сытыми.

Другие полезные свойства

Кимчи является богатым источником витаминов и минералов, включая витамин С, витамин К, фолиевую кислоту и калий. Витамин С является антиоксидантом, который помогает повысить иммунитет и выработку коллагена, а витамин К необходим для здоровья костей. Фолат важен для роста и восстановления клеток, а калий помогает регулировать кровяное давление.

Когда нельзя есть кимчи

При желудочно-кишечных заболеваниях

Кимчи — это ферментированная пища, содержащая пробиотики, которые могут быть полезны для здоровья кишечника. Тем не менее в случае некоторых людей с желудочно-кишечными проблемами, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК), употребление кимчи может усугубить симптомы. Лучше всего поговорить с врачом, прежде чем включать кимчи в свой рацион, если у вас есть проблемы с пищеварением.

При высоком давлении

Хотя кимчи содержит много полезных питательных веществ, в нем также много натрия. Людям с высоким кровяным давлением или сердечными заболеваниями в прошлом следует ограничить потребление натрия и, как следствие, не стоит злоупотреблять кимчи.

При чувствительности к острой пище

Кимчи часто готовят с перцем чили, который может быть очень острым и вызывать пищеварительный дискомфорт у людей, чувствительных к острой пище.

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При аллергии на сою

Некоторые рецепты кимчи предполагают добавление соевого соуса, который содержит соевый белок. Люди с аллергией на сою должны быть осторожны и внимательно читать этикетки, чтобы убедиться, что конкретное кимчи не содержит ингредиентов на основе сои.

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