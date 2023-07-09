Мед — излюбленное лакомство многих. Он дает организму много энергии и укрепляет иммунитет. Какими еще полезными свойствами обладает продукт, какой вред он может принести и можно ли с его помощью похудеть, рассказала нутрициолог Лидия Квашнина.
В мире известно более 300 видов меда. Все они различаются по вкусу, аромату и полезным компонентам. К самым популярным относятся:
Гречишный мед. Цвет лакомства может варьироваться от насыщенного желтого до темно-коричневого. Продукт богат аминокислотами и микроэлементами. Его рекомендуют употреблять для лечения простуды, авитаминоза, заболеваний кожи и гипертонии.
Эспарцетовый мед. Он светло-желтого цвета, обладает умеренной сладостью. В его состав входят каротин, разные минералы и витамины. Лакомство улучшает кровообращение, укрепляет сердце и повышает гемоглобин.
Акациевый мед. Его текучесть сохраняется в течение двух лет из-за низкого содержания сахарозы и большого количества фруктозы. Этот мед помогает при бессоннице и неврологических нарушениях.
Вересковый мед. Этот сорт почти не густеет, обладает высокой тягучестью. Мед обладает терпким вкусом с легкой горчинкой. Его используют при лечении сосудистых заболеваний и расстройств нервной системы.
Каштановый мед. На вкус он немного терпкий и пряный. Мед имеет бактерицидные и противовоспалительные свойства.
Липовый мед. Он светлый и душистый. Рекомендуется при лечении ангины, бронхита, болезней желудочно-кишечного тракта.
Подсолнечный мед. Обладает мягким, умеренно сладким вкусом. Отличается высоким содержанием аминокислот.
Мед издавна известен своими целебными свойствами:
обладает противовирусным действием;
снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
является мощным противомикробным средством;
оказывает антидепрессивное и успокаивающее действие;
облегчает кашель;
является быстрым источником энергии.
Однако заменять медом лекарства в случае серьезных заболеваний не стоит.
Мед является лидером по содержанию бора. Этот минерал влияет на уровень свободного тестостерона у мужчин, чем обеспечивает здоровую эректильную функцию.
Благодаря большому количеству витамина А мед полезен женщинам для здоровья кожи, волос и костей. Кроме того, ретинол необходим для полноценной лактации и восстановления эпителия. Помимо этого, он является одним из важных элементов в профилактики эрозии шейки матки. Гречишный мед, богатый железом, предотвращает анемию и снимает усталость. Также он полезен в период менопаузы и при климаксе.
Этот продукт ценится за противовоспалительные, противогрибковые и антибактериальные свойства, поэтому часто используется в комплексных мерах для борьбы с вирусами и простудными заболеваниями и для укрепления естественного иммунитета.
Несмотря на то, что мед имеет большое количество полезных свойств, им не стоит злоупотреблять. Это высококалорийный продукт и мощный аллерген.
Продукт не рекомендован к употреблению лицам, страдающим сахарным диабетом I и II типов, так как способен повлиять на повышение уровня глюкозы в крови. Детям до года нельзя давать мед, потому что он может содержать бактерии, вызывающие интоксикацию. Кроме этого, он противопоказан при аллергии и бронхиальной астме. С осторожностью лакомиться продуктом нужно и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Из-за высокой калорийности мед также нужно ограничить людям с ожирением.
Мед вряд ли нанесет сильный вред организму, даже если вы съели больше положенного. Хотя переедание тяжело скажется на почках и поджелудочной железе из-за высокого содержания быстрых углеводов в продукте. Однако бывают исключения, например, индивидуальная непереносимость.
Несмотря на то что мед очень калорийный, если придерживаться сбалансированного рациона, в день можно съедать одну чайную ложку.
Пищевая ценность продукта составляет примерно 330 ккал на 100 граммов.
В составе лакомства больше фруктозы, чем глюкозы. Этот вид углеводов легче усваивается организмом.
Из-за большого содержания фруктозы в составе в сутки рекомендуется принимать не более 50-100 г меда взрослым, 40 г детям. Это позволит избежать появления избыточных жировых тканей и нарушений углеводного обмена в организме. Есть мед лучше в первой половине дня.
Лакомство обладает увлажняющим и смягчающим эффектом. Оно удерживает влагу и отшелушивает ороговевший эпидермис. Мед часто используют в виде масок для лица. С его помощью можно уменьшить поры на лице и побороть несовершенства. Продукт также добавляют в уходовые средства: скрабы, кремы и шампуни.
Ингредиенты:
мука — 3 ст.;
сливочное масло — 80 г;
сахар — 80 г;
мед — 3 ст. л.;
молоко — 50 мл;
яйцо — 1 шт.;
сода — 1 ч. л.
Приготовление:
Ингредиенты:
вода — 300 мл;
грейпфрут — 2 шт.;
мед — 3 ч. л.;
мята — 3 веточки;
корица — 2 палочки;
гвоздика — 2 бутона.
Приготовление:
Ингредиенты:
семга — 200 г;
соевый соус — 4 ст. л.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
мед — 1 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
молотый перец чили — по вкусу;
смесь перцев — по вкусу;
кунжут — по вкусу.
Приготовление:
Чтобы сохранить полезные свойства меда, надо соблюдать несколько несложных правил:
Мед нужно убрать в темное и прохладное место, где постоянная температура не превышает 20 градусов.
В плотно закрытых емкостях срок годности лакомства составляет один год, герметичная упаковка продлевает срок хранения до двух лет.
Не стоит хранить мед в алюминиевый и медной посуде.
При засахаривании качество меда не меняется, он не становится менее полезным.
Во время беременности разрешено употреблять до 30 мл лакомства в сутки. В таком количестве мед не влияет на состояние плода, он обеспечивает профилактику анемии, частично компенсирует недостаток витаминов и минералов в организме.
Однако если у беременной женщины есть предписания по соблюдению лечебной диеты, то дозировку меда должен определить врач.
В рацион кормящей мамы вводить мед надо очень осторожно и точно не в первый месяц после родов.
Лучше добавить сладость после того, как наладится естественное вскармливание. Начинать надо с 1 чайной ложки, потом сделать перерыв 1-2 дня для наблюдения за малышом. Если никаких реакций не последовало, мед можно употреблять и дальше.
Пробовать мед можно с двухлетнего возраста при отсутствии аллергических заболеваний.
Мед — ценная питательная среда для клостридий, которые способны накапливать ботулотоксины и могут привести к поражению нервной системы. Эти концентрации малы и поэтому не опасны для взрослых, но у детей до года могут вызвать поражение нервной системы, включая паралич дыхательной мускулатуры.
Мед быстро и значительно повышает уровень глюкозы в крови, поэтому при сахарном диабете его стоит исключить из рациона.
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