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Мед — польза и вред. Мнение нутрициолога

Лидия Квашнина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Разные виды меда в стеклянных банках
Фото istockphoto.com/nitrub
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Мед — излюбленное лакомство многих. Он дает организму много энергии и укрепляет иммунитет. Какими еще полезными свойствами обладает продукт, какой вред он может принести и можно ли с его помощью похудеть, рассказала нутрициолог Лидия Квашнина.

Какие виды меда существуют

В мире известно более 300 видов меда. Все они различаются по вкусу, аромату и полезным компонентам. К самым популярным относятся:

  • Гречишный мед. Цвет лакомства может варьироваться от насыщенного желтого до темно-коричневого. Продукт богат аминокислотами и микроэлементами. Его рекомендуют употреблять для лечения простуды, авитаминоза, заболеваний кожи и гипертонии.

  • Эспарцетовый мед. Он светло-желтого цвета, обладает умеренной сладостью. В его состав входят каротин, разные минералы и витамины. Лакомство улучшает кровообращение, укрепляет сердце и повышает гемоглобин.

  • Акациевый мед. Его текучесть сохраняется в течение двух лет из-за низкого содержания сахарозы и большого количества фруктозы. Этот мед помогает при бессоннице и неврологических нарушениях.

  • Вересковый мед. Этот сорт почти не густеет, обладает высокой тягучестью. Мед обладает терпким вкусом с легкой горчинкой. Его используют при лечении сосудистых заболеваний и расстройств нервной системы.

  • Каштановый мед. На вкус он немного терпкий и пряный. Мед имеет бактерицидные и противовоспалительные свойства.

  • Липовый мед. Он светлый и душистый. Рекомендуется при лечении ангины, бронхита, болезней желудочно-кишечного тракта.

  • Подсолнечный мед. Обладает мягким, умеренно сладким вкусом. Отличается высоким содержанием аминокислот.

Девушка мешает мед в пиале
Фото istockphoto.com/alvarez

Полезные свойства меда

У меда богатый витаминно-минеральный состав: витамины А и С, некоторые вещества из группы В, кальций, медь, железо, магний, марганец, фосфор, калий, натрий, цинк, никель, олово, бор, кремний.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Мед издавна известен своими целебными свойствами:

  • обладает противовирусным действием;

  • снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

  • является мощным противомикробным средством;

  • оказывает антидепрессивное и успокаивающее действие;

  • облегчает кашель;

  • является быстрым источником энергии.

Однако заменять медом лекарства в случае серьезных заболеваний не стоит.

Польза меда для мужчин

Мед является лидером по содержанию бора. Этот минерал влияет на уровень свободного тестостерона у мужчин, чем обеспечивает здоровую эректильную функцию.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Польза меда для женщин

Благодаря большому количеству витамина А мед полезен женщинам для здоровья кожи, волос и костей. Кроме того, ретинол необходим для полноценной лактации и восстановления эпителия. Помимо этого, он является одним из важных элементов в профилактики эрозии шейки матки. Гречишный мед, богатый железом, предотвращает анемию и снимает усталость. Также он полезен в период менопаузы и при климаксе.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Польза меда для детей

Этот продукт ценится за противовоспалительные, противогрибковые и антибактериальные свойства, поэтому часто используется в комплексных мерах для борьбы с вирусами и простудными заболеваниями и для укрепления естественного иммунитета.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Вред меда для человека

Несмотря на то, что мед имеет большое количество полезных свойств, им не стоит злоупотреблять. Это высококалорийный продукт и мощный аллерген.

Кому нельзя мед

Продукт не рекомендован к употреблению лицам, страдающим сахарным диабетом I и II типов, так как способен повлиять на повышение уровня глюкозы в крови. Детям до года нельзя давать мед, потому что он может содержать бактерии, вызывающие интоксикацию. Кроме этого, он противопоказан при аллергии и бронхиальной астме. С осторожностью лакомиться продуктом нужно и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Из-за высокой калорийности мед также нужно ограничить людям с ожирением.

Может ли мед навредить

Мед вряд ли нанесет сильный вред организму, даже если вы съели больше положенного. Хотя переедание тяжело скажется на почках и поджелудочной железе из-за высокого содержания быстрых углеводов в продукте. Однако бывают исключения, например, индивидуальная непереносимость.

Ульи и летающие рядом пчелы
Фото istockphoto.com/AscentXmedia

Мед при похудении

Несмотря на то что мед очень калорийный, если придерживаться сбалансированного рациона, в день можно съедать одну чайную ложку.

Калорийность меда

Пищевая ценность продукта составляет примерно 330 ккал на 100 граммов.

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Чем мед отличается от сахара

В составе лакомства больше фруктозы, чем глюкозы. Этот вид углеводов легче усваивается организмом.

Сколько меда можно есть в день и не толстеть

Из-за большого содержания фруктозы в составе в сутки рекомендуется принимать не более 50-100 г меда взрослым, 40 г детям. Это позволит избежать появления избыточных жировых тканей и нарушений углеводного обмена в организме. Есть мед лучше в первой половине дня.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Мед в косметологии

Лакомство обладает увлажняющим и смягчающим эффектом. Оно удерживает влагу и отшелушивает ороговевший эпидермис. Мед часто используют в виде масок для лица. С его помощью можно уменьшить поры на лице и побороть несовершенства. Продукт также добавляют в уходовые средства: скрабы, кремы и шампуни.

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Рецепты с использованием меда

Медовое печенье

Ингредиенты:

  • мука — 3 ст.;

  • сливочное масло — 80 г;

  • сахар — 80 г;

  • мед — 3 ст. л.;

  • молоко — 50 мл;

  • яйцо — 1 шт.;

  • сода — 1 ч. л.

Домашнее печенье на красивой тарелке
Фото istockphoto.com/Ivannag82

Приготовление:

  1. Сливочное масло растопите и остудите.
  2. Введите яйцо, сахар, мед и молоко, поставьте смесь на огонь и варите до аппетитного карамельного цвета.
  3. Просейте муку, добавьте соду и замесите тесто.
  4. Раскатайте заготовку толщиной 5 мм и нарежьте печенье с помощью формочек.
  5. Выпекайте 5-7 минут при 150 градусов.

Медово-грейпфрутовый сбитень

Ингредиенты:

  • вода — 300 мл;

  • грейпфрут — 2 шт.;

  • мед — 3 ч. л.;

  • мята — 3 веточки;

  • корица — 2 палочки;

  • гвоздика — 2 бутона.

Горячий отвар с цитрусами.
Фото istockphoto.com/MelanieMaya

Приготовление:

  1. Воду налейте в сотейник. Добавьте мед, мяту, корицу и гвоздику. Поставьте на огонь и нагрейте до появления пара (доводить до кипения отвар не обязательно).
  2. Накройте сотейник крышкой и дайте смеси настояться. В это время можно выжать сок из грейпфрутов.
  3. Процедите медовый отвар, смешайте с цитрусовым соком и подавайте.

Семга в азиатском медовом соусе

Ингредиенты:

  • семга — 200 г;

  • соевый соус — 4 ст. л.;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • мед — 1 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • молотый перец чили — по вкусу;

  • смесь перцев — по вкусу;

  • кунжут — по вкусу.

Кусочки красной рыбы на сковороде
Фото istockphoto.com/ozdigital

Приготовление:

  1. Смешайте вместе мед, соевый соус, измельченный чеснок, смесь перцев и чили.
  2. Положите кусочки рыбы в маринад так, чтобы мякоть полностью утонула в смеси. Оставьте на 30 минут.
  3. Форму для запекания смажьте оливковым маслом, выложите рыбу кожей вниз, посыпьте кунжутом и отправьте в духовку.
  4. Запекайте 12-15 минут при 230 градусах.
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Популярные вопросы

Как правильно хранить мед и сохранить его полезные свойства

Чтобы сохранить полезные свойства меда, надо соблюдать несколько несложных правил:

  • Мед нужно убрать в темное и прохладное место, где постоянная температура не превышает 20 градусов.

  • В плотно закрытых емкостях срок годности лакомства составляет один год, герметичная упаковка продлевает срок хранения до двух лет.

  • Не стоит хранить мед в алюминиевый и медной посуде.

  • При засахаривании качество меда не меняется, он не становится менее полезным.

Можно ли мед беременным и во время грудного вскармливания

Во время беременности разрешено употреблять до 30 мл лакомства в сутки. В таком количестве мед не влияет на состояние плода, он обеспечивает профилактику анемии, частично компенсирует недостаток витаминов и минералов в организме.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Однако если у беременной женщины есть предписания по соблюдению лечебной диеты, то дозировку меда должен определить врач.

В рацион кормящей мамы вводить мед надо очень осторожно и точно не в первый месяц после родов.

Лучше добавить сладость после того, как наладится естественное вскармливание. Начинать надо с 1 чайной ложки, потом сделать перерыв 1-2 дня для наблюдения за малышом. Если никаких реакций не последовало, мед можно употреблять и дальше.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

С какого возраста можно давать мед детям

Пробовать мед можно с двухлетнего возраста при отсутствии аллергических заболеваний.

Мед — ценная питательная среда для клостридий, которые способны накапливать ботулотоксины и могут привести к поражению нервной системы. Эти концентрации малы и поэтому не опасны для взрослых, но у детей до года могут вызвать поражение нервной системы, включая паралич дыхательной мускулатуры.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Можно ли есть мед при диабете

Мед быстро и значительно повышает уровень глюкозы в крови, поэтому при сахарном диабете его стоит исключить из рациона.

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