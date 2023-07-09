Мед — польза и вред. Мнение нутрициолога

Мед — излюбленное лакомство многих. Он дает организму много энергии и укрепляет иммунитет. Какими еще полезными свойствами обладает продукт, какой вред он может принести и можно ли с его помощью похудеть, рассказала нутрициолог Лидия Квашнина.

Какие виды меда существуют

В мире известно более 300 видов меда. Все они различаются по вкусу, аромату и полезным компонентам. К самым популярным относятся:

Гречишный мед. Цвет лакомства может варьироваться от насыщенного желтого до темно-коричневого. Продукт богат аминокислотами и микроэлементами. Его рекомендуют употреблять для лечения простуды, авитаминоза, заболеваний кожи и гипертонии.

Эспарцетовый мед. Он светло-желтого цвета, обладает умеренной сладостью. В его состав входят каротин, разные минералы и витамины. Лакомство улучшает кровообращение, укрепляет сердце и повышает гемоглобин.

Акациевый мед. Его текучесть сохраняется в течение двух лет из-за низкого содержания сахарозы и большого количества фруктозы. Этот мед помогает при бессоннице и неврологических нарушениях.

Вересковый мед. Этот сорт почти не густеет, обладает высокой тягучестью. Мед обладает терпким вкусом с легкой горчинкой. Его используют при лечении сосудистых заболеваний и расстройств нервной системы.

Каштановый мед. На вкус он немного терпкий и пряный. Мед имеет бактерицидные и противовоспалительные свойства.

Липовый мед. Он светлый и душистый. Рекомендуется при лечении ангины, бронхита, болезней желудочно-кишечного тракта.

Подсолнечный мед. Обладает мягким, умеренно сладким вкусом. Отличается высоким содержанием аминокислот.

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Полезные свойства меда

Мед издавна известен своими целебными свойствами:

обладает противовирусным действием;

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

является мощным противомикробным средством;

оказывает антидепрессивное и успокаивающее действие;

облегчает кашель;

является быстрым источником энергии.

Однако заменять медом лекарства в случае серьезных заболеваний не стоит.

Польза меда для мужчин

Польза меда для женщин

Польза меда для детей

Вред меда для человека

Несмотря на то, что мед имеет большое количество полезных свойств, им не стоит злоупотреблять. Это высококалорийный продукт и мощный аллерген.

Кому нельзя мед

Из-за высокой калорийности мед также нужно ограничить людям с ожирением.

Может ли мед навредить

Мед вряд ли нанесет сильный вред организму, даже если вы съели больше положенного. Хотя переедание тяжело скажется на почках и поджелудочной железе из-за высокого содержания быстрых углеводов в продукте. Однако бывают исключения, например, индивидуальная непереносимость.

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Мед при похудении

Несмотря на то что мед очень калорийный, если придерживаться сбалансированного рациона, в день можно съедать одну чайную ложку.

Калорийность меда

Пищевая ценность продукта составляет примерно 330 ккал на 100 граммов.

Чем мед отличается от сахара

В составе лакомства больше фруктозы, чем глюкозы. Этот вид углеводов легче усваивается организмом.

Сколько меда можно есть в день и не толстеть

Мед в косметологии

Лакомство обладает увлажняющим и смягчающим эффектом. Оно удерживает влагу и отшелушивает ороговевший эпидермис. Мед часто используют в виде масок для лица. С его помощью можно уменьшить поры на лице и побороть несовершенства. Продукт также добавляют в уходовые средства: скрабы, кремы и шампуни.

Рецепты с использованием меда

Медовое печенье

Ингредиенты:

мука — 3 ст.;

сливочное масло — 80 г;

сахар — 80 г;

мед — 3 ст. л.;

молоко — 50 мл;

яйцо — 1 шт.;

сода — 1 ч. л.

Фото istockphoto.com/Ivannag82

Приготовление:

Сливочное масло растопите и остудите. Введите яйцо, сахар, мед и молоко, поставьте смесь на огонь и варите до аппетитного карамельного цвета. Просейте муку, добавьте соду и замесите тесто. Раскатайте заготовку толщиной 5 мм и нарежьте печенье с помощью формочек. Выпекайте 5-7 минут при 150 градусов.

Медово-грейпфрутовый сбитень

Ингредиенты:

вода — 300 мл;

грейпфрут — 2 шт.;

мед — 3 ч. л.;

мята — 3 веточки;

корица — 2 палочки;

гвоздика — 2 бутона.

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Приготовление:

Воду налейте в сотейник. Добавьте мед, мяту, корицу и гвоздику. Поставьте на огонь и нагрейте до появления пара (доводить до кипения отвар не обязательно). Накройте сотейник крышкой и дайте смеси настояться. В это время можно выжать сок из грейпфрутов. Процедите медовый отвар, смешайте с цитрусовым соком и подавайте.

Семга в азиатском медовом соусе

Ингредиенты:

семга — 200 г;

соевый соус — 4 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

молотый перец чили — по вкусу;

смесь перцев — по вкусу;

кунжут — по вкусу.

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Приготовление:

Смешайте вместе мед, соевый соус, измельченный чеснок, смесь перцев и чили. Положите кусочки рыбы в маринад так, чтобы мякоть полностью утонула в смеси. Оставьте на 30 минут. Форму для запекания смажьте оливковым маслом, выложите рыбу кожей вниз, посыпьте кунжутом и отправьте в духовку. Запекайте 12-15 минут при 230 градусах.

Популярные вопросы

Как правильно хранить мед и сохранить его полезные свойства

Чтобы сохранить полезные свойства меда, надо соблюдать несколько несложных правил:

Мед нужно убрать в темное и прохладное место, где постоянная температура не превышает 20 градусов.

В плотно закрытых емкостях срок годности лакомства составляет один год, герметичная упаковка продлевает срок хранения до двух лет.

Не стоит хранить мед в алюминиевый и медной посуде.

При засахаривании качество меда не меняется, он не становится менее полезным.

Можно ли мед беременным и во время грудного вскармливания

Однако если у беременной женщины есть предписания по соблюдению лечебной диеты, то дозировку меда должен определить врач.

В рацион кормящей мамы вводить мед надо очень осторожно и точно не в первый месяц после родов.

С какого возраста можно давать мед детям

Пробовать мед можно с двухлетнего возраста при отсутствии аллергических заболеваний.

Можно ли есть мед при диабете

Мед быстро и значительно повышает уровень глюкозы в крови, поэтому при сахарном диабете его стоит исключить из рациона.

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