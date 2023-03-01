Чем полезна микрозелень и как вырастить ее дома

Первый урожай можно собирать уже через неделю.

Микрозелень — вкусный и полезный продукт, который заряжает организм витаминами и придает бодрости. Небольшие ростки овощных и листовых культур стали популярны у тех, кто выбирает активный образ жизни и полезное питание. И совсем не обязательно искать этот суперфуд на полках магазинов — сочную микрозелень легко вырастить на подоконнике.

Рассказываем, почему микрозелень полезна и как ее вырастить в домашних условиях.

Почему микрозелень полезнее обычной

Микрозеленью называют молодые ростки растений: овощей, листовых культур и корнеплодов. Проросткам дают возможность развиться до того момента, пока не оформляются первые листочки. На этом этапе микрозелень срезают.

Это отличает продукт от привычной зелени, которой дают полностью сформироваться и только потом употребляют в пищу. Считается, что на ранних стадиях развития в молодых побегах много витаминов и ценных микроэлементов — их в пять раз больше, чем во взрослых растениях. Именно в период образования листьев росток по максимуму использует запасы питательных веществ, которые заложены в семенах.

Фото Freepik/prostooleh

У каждого типа молодых растений свои специфические показатели пищевой ценности, но в среднем в 100 г содержится 31 ккал, до 3 г белка, столько же пищевых волокон и 5 г углеводов. Остальное — вода. Это делает росточки полезными для диетического и спортивного питания.

История популярности микрозелени началась, когда ее стали использовать в качестве пищевой добавки в рационе космонавтов, а позже включили в меню мишленовских ресторанов. Изначально выбор был ограничен базиликом, кресс-салатом и руколой. Сейчас в виде микрозелени можно также вырастить свеклу, редис, горчицу, дайкон, чечевицу и горох.

Содержит больше витаминов и полезных веществ

С точки зрения витаминной ценности и содержания микроэлементов в микрозелени много фолиевой кислоты, железа, магния и фосфора, а также витаминов различных групп (A, B, C, K, Е, P, D).

Улучшает обмен веществ

В молодых ростках кроме витаминов и минералов содержатся ферменты — сложные белковые молекулы. Достаточное их количество в рационе питания нормализует обмен веществ и способствует лучшему усвоению пищи.

Фото istockphoto.com

Богата антиоксидантами

Еще два козыря модного микрогрина: антиоксиданты и хлорофилл, которые оказывают благоприятное воздействие на организм. Так, антиоксиданты, к примеру, замедляют процессы старения, помогая клеткам восстанавливаться. А также укрепляют иммунную систему, оптимизируя обменные процессы в организме.

Хлорофилл же ценен тем, что по своей структуре схож с гемоглобином — важнейшим элементом, который отвечает за насыщение крови кислородом.

Как выбрать культуру и качественные семена

Вырастить микрозелень в домашних условиях не так трудно, как кажется. Важно выбрать качественные органические семена, которые не подвергались химическому воздействию. Иначе ценность готовой микрозелени будет ниже.

Чтобы не ошибиться с выбором, покупать семена лучше в проверенных торговых точках, например, в гипермаркетах товаров для обустройства дома, сада и огорода. Выбор конкретного растения — дело вкуса. Кто-то предпочитает семена одной-двух привычных и давно полюбившихся культур, а кто-то высаживает пестрое ассорти экзотических растений.

Рукола

Популярная сегодня микрозелень руколы обладает ярким перечным вкусом и ореховым ароматом. Маленькие листочки, напоминающие сердечки на белых стебельках, идеально подойдут в качестве пикантного дополнения к салатам, а также украсят любые мясные и рыбные блюда.

Кроме того, рукола еще и ценный источник полезных веществ, которые способствуют снижению уровня холестерина за счет микро- и макроэлементов. Среди них железо, селен, магний, фосфор и натрий. А высокое содержание в руколе эфирных масел, пищевых волокон и воды улучшает процессы пищеварения.

Японская капуста

Любителям кулинарных экспериментов подойдет капуста японская с островато-пряным вкусом. Эту зелень хорошо добавить, скажем, в томатный суп-пюре или смузи, чтобы поддерживать оптимальный уровень калия и витаминов группы В.

Также японская капуста помогает следить за гормональным балансом, лучше справляться со стрессом и физическими нагрузками.

Как вырастить микрозелень дома

Пожалуй, самый популярный способ — посадить семена в грунт. Для этого, в принципе, подойдет любая емкость. Например, в гипермаркетах для обустройства дома, сада и огорода можно купить легкие и компактные ящики для выращивания растений в домашних условиях.

Фото istockphoto.com

В емкость слоем до 5 см добавьте немного увлажненного грунта. Земля должна быть рыхлой, с достаточным количеством питательных веществ, в том числе азота, фосфора и калия, — это ускорит процесс прорастания семян.

В емкость с землей равномерно на расстоянии примерно 1 мм друг от друга выложите семена, сбрызните водой комнатной температуры, присыпьте землей не более чем на 1 см и накройте пленкой для создания эффекта парника.

Затем поставьте емкость на свет, избегая прямого попадания солнечных лучей (это может привести к высыханию ростков).

Когда ждать урожай

Через пару дней после посева покажутся всходы. Как только это произойдет, емкость с проростками освобождают от пленки, чтобы растения не запрели и могли свободно дышать. Если за окном преимущественно пасмурно, лучше сразу подсвечивать микрозелень с помощью фитолампы. Важно не забывать опрыскивать всходы водой пару раз в сутки и ждать результата: через 7-10 дней можно собирать урожай.

Выращивать микрозелень дома не так сложно, и можно делать это круглый год, экспериментируя с разными культурами и периодически обновляя приспособления и грунт.

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