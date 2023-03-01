Какую кашу лучше выбрать на завтрак? Советы нутрициолога

Даже самые полезные каши подходят не всем.

Каша — прекрасный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет начать день с полезного и сытного завтрака. Каши из разных зерновых культур содержат много витаминов, минералов, белка, клетчатки и других полезных веществ, которые помогают организму функционировать лучше. Но и у этого продукта есть свои минусы, на которые стоит обратить внимание.

Овсяная каша

Калорийность — 68 ккал, белки — 2,4 г, жиры — 1,2 г; углеводы — 12 г. Рассчитано на 100 г продукта.

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Польза

Овсянка — одна из самых популярных каш. Она богата растворимыми волокнами, которые питают полезные бактерии в кишечнике и снижают уровень холестерина в крови. Также каша содержит магний, который помогает расслабить мышцы и снизить уровень стресса, и железо, необходимое для правильного кроветворения.

Особенно полезна цельнозерновая овсянка. Она сдерживает голод из-за содержания бета-глюконатов и снижает уровень «плохого» холестерина.

Вред

Но злоупотреблять овсяной кашей не стоит. Дело в том, что в ней содержится фитиновая кислота, которая вымывает кальций из костной ткани. Также овсянка не рекомендуется людям с непереносимостью глютена, — могут начаться проблемы с желудком.

Перловая каша

Калорийность — 109 ккал, белки — 3 г, жиры — 1 г; углеводы — 22 г. Рассчитано на 100 г продукта.

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Польза

Перловая каша уникальна по количеству полезных свойств. В составе крупы присутствует лизин — элемент, стимулирующий выработку коллагена, который, в свою очередь, влияет на эластичность кожи. Но на этом преимущества перловки не заканчиваются: она содержит важные микроэлементы и витамины А, К, Е, D и группы В.

А еще перловая каша низкокалорийная, но отлично насыщает.

Вред

Перловая каша может провоцировать газообразование и запоры. Это особенно актуально для людей с проблемным кишечником. Также лучше не давать перловку детям до двух лет.

Пшенная каша

Калорийность — 95 ккал, белки — 3,4 г, жиры — 0,8 г; углеводы — 19,8 г. Рассчитано на 100 г продукта.

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Польза

Пшенная каша — кладезь полезных микроэлементов. Она содержит и фосфор, укрепляющий кости, и магний, поддерживающий мышечный каркас. В совокупности микроэлементы благоприятно влияют на работу печени и пищеварительную систему, снижают артериальное давление и укрепляют сосуды. Кроме того, каша из пшена богата клетчаткой.

Вред

От пшенки лучше отказаться людям, у которых есть проблемы с щитовидной железой, так как в этой каше содержатся элементы, мешающие йодному обмену.

Манная каша

Калорийность — 98 ккал, белки — 3 г, жиры — 3 г; углеводы — 15 г. Рассчитано на 100 г продукта.

Фото istockphoto.com

Польза

Не зря манку вводят в диету людям, страдающим проблемами желудка, и дают детям, у которых желудочно-кишечный тракт полностью не сформирован. Это единственная крупа, которая переваривается в нижнем отделе кишечника и легко всасывается в его стенки.

Кроме того, манная крупа полезна для здоровья кожи, волос, ногтей: в ней есть витамины B, E и некоторые микроэлементы.

Вред

Если вы на безглютеновой диете, лучше не есть манку: может произойти расстройство желудка. Также в манной крупе содержится фитин, который мешает усваивать некоторые микроэлементы, необходимые организму.

Следует быть осторожнее диабетикам и людям с ожирением — манка с легкостью поднимет уровень сахара в крови.

Но все минусы можно нивелировать, если сократить употребление каши: подавайте ее на стол один-два раза в неделю.

Гречневая каша

Калорийность — 105 ккал, белки — 3,38 г, жиры — 0,62 г; углеводы — 19,9 г. Рассчитано на 100 г продукта.

Фото Freepik/bearfotos

Польза

Гречка богата белком, который необходим для роста и восстановления тканей организма. Она также содержит много цинка, который укрепляет иммунную систему и улучшает зрение. Но этим ее польза не ограничивается.

Гречневая крупа в составе имеет крахмал и клетчатку, эти элементы обеспечивают чувство сытости на долгое время. Также в гречке содержатся флавоноиды — некоторые ученые считают, что эти вещества препятствуют размножению раковых клеток и предупреждают рак.

Вред

Гречневой кашей не стоит злоупотреблять людям с синдромом раздраженного кишечника, дисбактериозом и недостатком ферментов поджелудочной железы.

Булгур

Калорийность — 97 ккал, белки — 3,1 г, жиры — 0,24 г; углеводы — 18,6 г. Рассчитано на 100 г продукта.

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Польза

Булгур очищает организм, так как в его составе есть грубые пищевые волокна. Они впитывают лишнюю жидкость и выводят шлаки и токсины.

Эта крупа подходит тем, кто страдает диабетом, — она обладает низким гликемическим индексом. Да и тем, кто на диете, следует обратить внимание на булгур. Сложные углеводы дают организму энергию надолго, поэтому есть захочется нескоро.

Вред

Как и у всех круп, у булгура есть ряд противопоказаний. Касается это людей со слабым желудком — организму будет тяжело справиться с большим количеством клетчатки. Кроме того, если у вас непереносимость глютена, также стоит отказаться от каши из этой крупы.